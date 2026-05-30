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Bayer 04 Leverkusen v Pisa SC - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
Jonas Rütten

Traduzido por

Os três principais candidatos já estão fora do mercado? O Bayer Leverkusen corre o risco de um desastre na busca por um técnico

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A. Slot
A. Iraola
O. Glasner
K. Hjulmand
Luis
Bayer Leverkusen
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Mônaco

O Bayer Leverkusen ainda não se despediu oficialmente de Kasper Hjulmand. No entanto, parece certo que o clube irá renovar o cargo de treinador. Só que, neste momento, a busca por um técnico adequado pode acabar se tornando um fiasco.

Afinal, há cada vez mais indícios de que o Bayer 04 possa ficar de mãos vazias em relação a todos os candidatos favoritos ao cargo de técnico. 

Filipe Luís foi o primeiro. Segundo a Sky, o Werkself teria escolhido inicialmente o brasileiro, que chamou a atenção ao conquistar vários títulos pelo Flamengo, como seu candidato preferido. 

No entanto, de acordo com relatos coincidentes da mídia, o ex-jogador do Atlético de Madrid teria decidido não aceitar o cargo em Leverkusen e optado por uma transferência para o AS Monaco. No Principado, ele deve assinar em breve um contrato válido até 2028.

  • Nottingham Forest v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    Então, surgiram mais dois supostos candidatos preferidos: Oliver Glasner, do Crystal Palace, e Andoni Iraola, do AFC Bournemouth. 

    Enquanto Iraola impulsionava um desenvolvimento contínuo nos Cherries (um novo recorde de pontos a cada três anos e classificação para a Liga Europa) e despertava o interesse em toda a Europa com seu bom trabalho, Glasner conquistou na última quarta-feira, em sua última partida com os Eagles, sua segunda taça europeia após a sensacional vitória na Liga Europa com o Eintracht Frankfurt em 2022. Na final da Conference League, o clube da Premier League venceu o Rayo Vallecano por 1 a 0.

    Ambos os treinadores decidiram antecipadamente não renovar seus contratos com seus clubes e estariam disponíveis a partir de 1º de julho – e o Bayer 04 teria entrado em contato com os dois. A revista “kicker” chegou a noticiar na quinta-feira um acordo iminente entre o Leverkusen e Iraola, e que a diretoria esportiva liderada por Simon Rolfes e Fernando Carro teria se imposto contra a concorrência de peso do Milan e do ex-clube de Glasner, o Crystal Palace.

    Com Iraola, o Werkself teria um técnico que aposta em uma pressão ofensiva agressiva e em um jogo vertical rápido e que, assim como o técnico de sucesso do Leverkusen, Xabi Alonso, e Mikel Arteta, do Arsenal, vem da tão bem-sucedida escola de treinadores Antiguoko, de San Sebastián.

    Mas agora tudo pode mudar: Iraola é visto de repente como o principal favorito para assumir o cargo no Liverpool, após a demissão totalmente inesperada de Arne Slot no sábado. Foi o que informou o jornalista especializado em transferências Fabrizio Romano. Se os Reds realmente levarem a sério a tentativa de contratar Iraola, o Werkself provavelmente teria poucas chances, dada a atratividade do clube de Anfield Road e do elenco repleto de superestrelas.

    • Publicidade
  • glasner(C)Getty Images

    O AC Milan está de olho na conexão austríaca de Rangnick e Glasner

    Resta ainda a opção de Glasner. Ou será que essa também já está fora de questão? O jornal *Bild* informou que, apesar da intensa campanha para contratar Iraola, o austríaco ainda seria um candidato e que, no final das contas, o que importaria seria qual dos dois aceitasse primeiro a proposta do clube; no entanto, parece que também no caso de Glasner houve uma nova reviravolta.

    Pois, como Romano relata ainda, Glasner viajará para Milão no início da semana para manter conversas com o AC Milan. Os Rossoneri demitiram praticamente toda a diretoria do clube, incluindo o diretor executivo Giorgio Furlani (47), o diretor esportivo Igli Tare (52) e o diretor técnico Geoffrey Moncada (39), na sequência dos dramáticos acontecimentos da última rodada da temporada passada. O técnico Massimiliano Allegri também teve que sair. Apesar de estar em excelente posição inicial, o Milan não conseguiu se classificar para a Liga dos Campeões.

    Segundo a Gazzetta dello Sport, os Rossoneri estão de olho no compatriota de Glasner, Ralf Rangnick, para assumir o cargo de diretor esportivo, mas ele participará primeiro da Copa do Mundo nos EUA, Canadá e México com a Áustria. Além de Glasner, Matthias Jaissle também seria um candidato ao cargo de técnico vago no Milan.

    Portanto, talvez o Leverkusen tenha que recomeçar do zero a busca por um técnico. 

  • Bayer 04 Leverkusen v FC Bayern München - DFB Cup SemifinalGetty Images Sport

    O Bayer Leverkusen e o dilema técnico desde a saída de Xabi Alonso

    Embora o Leverkusen ainda não tenha anunciado oficialmente que se separará de Hjulmand, apesar do contrato que vai até 2027, a saída do dinamarquês no meio do ano é considerada certa. O técnico de 54 anos assumiu o cargo logo após o início da temporada, substituindo Erik ten Hag, que em pouco tempo entrou em conflito com a diretoria esportiva, parte da comissão técnica e parte do elenco. 

    Sob o comando de Hjulmand, o Werkself se estabilizou cada vez mais, mas mesmo assim não conseguiu se classificar para a Liga dos Campeões. Na Copa da Alemanha, a campanha terminou nas semifinais contra o Bayern de Munique; na Liga dos Campeões, o Arsenal de Londres se mostrou um adversário de peso nas oitavas de final; e na Bundesliga, o Leverkusen terminou a temporada em sexto lugar. No fim das contas, foi pouco para Hjulmand manter seu cargo. 

    O Leverkusen raramente convenceu em termos de jogo, além disso, vários jogadores contratados por valores elevados não conseguiram justificar seus altos valores de transferência. Agora, está previsto um recomeço sob o comando de um novo treinador.