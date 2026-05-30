Os três principais candidatos já estão fora do mercado? O Bayer Leverkusen corre o risco de um desastre na busca por um técnico

Então, surgiram mais dois supostos candidatos preferidos: Oliver Glasner, do Crystal Palace, e Andoni Iraola, do AFC Bournemouth.

Enquanto Iraola impulsionava um desenvolvimento contínuo nos Cherries (um novo recorde de pontos a cada três anos e classificação para a Liga Europa) e despertava o interesse em toda a Europa com seu bom trabalho, Glasner conquistou na última quarta-feira, em sua última partida com os Eagles, sua segunda taça europeia após a sensacional vitória na Liga Europa com o Eintracht Frankfurt em 2022. Na final da Conference League, o clube da Premier League venceu o Rayo Vallecano por 1 a 0.

Ambos os treinadores decidiram antecipadamente não renovar seus contratos com seus clubes e estariam disponíveis a partir de 1º de julho – e o Bayer 04 teria entrado em contato com os dois. A revista “kicker” chegou a noticiar na quinta-feira um acordo iminente entre o Leverkusen e Iraola, e que a diretoria esportiva liderada por Simon Rolfes e Fernando Carro teria se imposto contra a concorrência de peso do Milan e do ex-clube de Glasner, o Crystal Palace.

Com Iraola, o Werkself teria um técnico que aposta em uma pressão ofensiva agressiva e em um jogo vertical rápido e que, assim como o técnico de sucesso do Leverkusen, Xabi Alonso, e Mikel Arteta, do Arsenal, vem da tão bem-sucedida escola de treinadores Antiguoko, de San Sebastián.

Mas agora tudo pode mudar: Iraola é visto de repente como o principal favorito para assumir o cargo no Liverpool, após a demissão totalmente inesperada de Arne Slot no sábado. Foi o que informou o jornalista especializado em transferências Fabrizio Romano. Se os Reds realmente levarem a sério a tentativa de contratar Iraola, o Werkself provavelmente teria poucas chances, dada a atratividade do clube de Anfield Road e do elenco repleto de superestrelas.