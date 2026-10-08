O técnico do Nottingham Forest expressou grande preocupação de que a saga judicial do Manchester City tenha manchado a marca da Premier League em escala global. Após a decisão recente que considerou o clube do Etihad culpado de orquestrar "contratos fictícios", Glasner sugeriu que a própria base da elite do futebol inglês está sendo minada.

Ao falar sobre as possíveis consequências, Glasner destacou as repercussões internacionais do caso. "Vamos esperar até que o veredito final seja dado, mas o meu desejo é apenas que isso seja rápido", disse ao The Guardian. "Porque nós, no Palace, não sabíamos se estávamos na Liga Europa ou na Conference League, e depois era 'vocês vão saber na quinta-feira', e então isso virou segunda-feira, porque estava sempre sendo adiado. Depois recebemos o veredito final 10 dias antes de a Conference League começar. E é por isso que acho que isso precisa ser [concluído] o mais rápido possível."

"Ainda há danos para a Premier League, não apenas na Inglaterra. É um grande assunto no mundo todo, especialmente na Europa. O mais importante é a integridade da liga, porque, assim que os torcedores não puderem confiar nela, não vão mais assisti-la", afirmou.