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'Os torcedores vão deixar de assistir!' - Oliver Glasner alerta que saga do Manchester City pode ter consequências graves para a Premier League
A ameaça à integridade da Premier League
O técnico do Nottingham Forest expressou grande preocupação de que a saga judicial do Manchester City tenha manchado a marca da Premier League em escala global. Após a decisão recente que considerou o clube do Etihad culpado de orquestrar "contratos fictícios", Glasner sugeriu que a própria base da elite do futebol inglês está sendo minada.
Ao falar sobre as possíveis consequências, Glasner destacou as repercussões internacionais do caso. "Vamos esperar até que o veredito final seja dado, mas o meu desejo é apenas que isso seja rápido", disse ao The Guardian. "Porque nós, no Palace, não sabíamos se estávamos na Liga Europa ou na Conference League, e depois era 'vocês vão saber na quinta-feira', e então isso virou segunda-feira, porque estava sempre sendo adiado. Depois recebemos o veredito final 10 dias antes de a Conference League começar. E é por isso que acho que isso precisa ser [concluído] o mais rápido possível."
"Ainda há danos para a Premier League, não apenas na Inglaterra. É um grande assunto no mundo todo, especialmente na Europa. O mais importante é a integridade da liga, porque, assim que os torcedores não puderem confiar nela, não vão mais assisti-la", afirmou.
- Getty Images
Lições do tribunal do Crystal Palace
A perspectiva de Glasner é moldada por uma experiência frustrante durante sua passagem pelo Crystal Palace, quando uma disputa legal sobre os regulamentos da Uefa para propriedade de múltiplos clubes fez com que o clube fosse rebaixado da Liga Europa para a Conference League pelo Tribunal Arbitral do Esporte.
Esse processo, marcado por atrasos, deixou o elenco e a comissão técnica em um estado de indefinição, sem conseguir planejar de forma eficaz sua campanha continental até o último momento.
Ele teme que uma demora administrativa semelhante apenas piore a situação da Premier League enquanto a liga lida com as consequências da investigação sobre o City. O técnico enfatizou que a clareza é a única forma de proteger o "produto" que a Premier League vende a bilhões de espectadores.
Emery também opina sobre a polêmica do Manchester City
O técnico do Forest não é a única figura de destaque a se manifestar, já que o treinador do Aston Villa, Unai Emery, também comentou recentemente a controvérsia. Emery reconheceu o potencial de dano à reputação e afirmou: "Se outros clubes tivessem sido inflados artificialmente e isso agora viesse à tona, obviamente haveria algum dano. Isso é algo para os tribunais e as autoridades competentes decidirem. Sinto pena pela forma como esse time do [City] jogava. Sob o comando de [Pep] Guardiola, houve momentos em que não tinha rival." O sentimento reflete um crescente desconforto entre técnicos rivais, que agora estão sendo obrigados a responder pela crise administrativa da liga.
- AFP
Manchester City se mantém firme em meio às acusações
Apesar do veredicto e da pressão crescente de clubes rivais, o Manchester City manteve uma postura de total desafio. O clube oficialmente apresentou seu recurso na última quinta-feira, sustentando que o julgamento inicial era fundamentalmente falho. Em
Dentro do clube, estão sendo feitos esforços para proteger o elenco da tempestade jurídica. O técnico do City Enzo Maresca pediu ao seu elenco que mantenha o foco e uma atitude positiva no retorno da pausa para jogos internacionais. Segundo informações, o treinador italiano realizou uma reunião com suas estrelas na City Football Academy para garantir que o barulho em torno dos contratos "fraudulentos" e dos £ 830 milhões em financiamento secreto não atrapalhe a busca por títulos em campo.
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