Os torcedores ficam intrigados: Michael Olise levanta dúvidas na comemoração do título do FC Bayern de Munique

Em vez disso, Olise manteve a camisa de jogo que já havia usado durante a partida contra o Stuttgart. Isso causou grande espanto nas redes sociais do clube alemão, campeão recordista, onde foram publicadas inúmeras postagens das comemorações e onde, aqui e ali, também era possível avistar Olise.

A ausência do francês na foto do título diante da arquibancada sul também gerou muitas perguntas nos comentários. Lá se reuniram todos os jogadores do Bayern, bem como a comissão técnica e os assistentes de Vincent Kompany, mas não havia nenhum sinal de Olise na foto.

Não se sabe exatamente por que o jogador de 24 anos não estava presente. O Bayern também não deu mais detalhes em seus canais online sobre o motivo pelo qual Olise se recusou a participar da “troca de camisas” e faltou à foto do título.