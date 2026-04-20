Assim, após a vitória por 4 a 2 sobre o VfB Stuttgart, que garantiu antecipadamente o título do 35º campeonato alemão, o craque francês foi o único jogador do Bayern de Munique em campo na Allianz Arena que não vestia uma das camisetas comemorativas especialmente confeccionadas com o motivo do kakadu.
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Os torcedores ficam intrigados: Michael Olise levanta dúvidas na comemoração do título do FC Bayern de Munique
Em vez disso, Olise manteve a camisa de jogo que já havia usado durante a partida contra o Stuttgart. Isso causou grande espanto nas redes sociais do clube alemão, campeão recordista, onde foram publicadas inúmeras postagens das comemorações e onde, aqui e ali, também era possível avistar Olise.
A ausência do francês na foto do título diante da arquibancada sul também gerou muitas perguntas nos comentários. Lá se reuniram todos os jogadores do Bayern, bem como a comissão técnica e os assistentes de Vincent Kompany, mas não havia nenhum sinal de Olise na foto.
Não se sabe exatamente por que o jogador de 24 anos não estava presente. O Bayern também não deu mais detalhes em seus canais online sobre o motivo pelo qual Olise se recusou a participar da “troca de camisas” e faltou à foto do título.
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Olise jogou xadrez durante a comemoração do título do Bayern no ano passado
No entanto, o comportamento do francês não deve ser exatamente uma novidade para os torcedores mais fervorosos do Bayern. Em seus quase dois anos no FC Bayern, Olise tem se destacado com frequência como “Sr. Despreocupado”. Enquanto em campo é conhecido por seu estilo de jogo extravagante e, às vezes, também por suas comemorações, fora dele chama a atenção regularmente por sua frieza quase exagerada, sua indiferença e seu suposto desinteresse.
Assim, entre outras coisas, ele se recusou a ser fotografado com a taça do campeonato na comemoração do título do ano passado, na varanda da prefeitura de Munique. Enquanto seus companheiros de equipe comemoravam, ele jogava uma partida de xadrez online no celular.
Seus companheiros, por sua vez, costumam enfatizar que Olise apenas se mostra frio diante do público. “Ele conversa e ri com todos”, disse o zagueiro Jonathan Tah sobre o francês. Olise seria até mesmo “o líder no grupo do WhatsApp do nosso time”.