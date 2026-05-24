Os torcedores do Real Madrid agitam cadeiras no ar em homenagem a David Alaba, enquanto ele e Dani Carvajal se emocionam até às lágrimas durante a despedida comovente

Carvajal também teve dificuldade para conter as lágrimas ao refletir sobre sua saída do clube onde se tornou um dos jogadores mais condecorados da história. O lateral-direito prestou homenagem aos jogadores e treinadores que ajudaram a construir uma das épocas mais gloriosas da história do Real Madrid.

"Boa noite, madridistas. Não é um momento fácil para mim falar, porque estou muito emocionado com esta grande despedida que vocês estão me dando", admitiu Carvajal. "Primeiro, quero agradecer ao nosso presidente, o Sr. Florentino. Foi ele quem me trouxe de volta da Alemanha. Cresci com ele e conquistamos tantas Ligas dos Campeões juntos, mas se tiver que destacar algo, é que nem mesmo 24 horas depois de uma grave lesão no joelho naquela lateral, ele não hesitou em renovar meu contrato. Então, obrigado do fundo do meu coração.”

"Em seguida, queria agradecer a todos os meus companheiros, os jogadores atuais do Real Madrid. Não tivemos duas temporadas fáceis, mas tenho certeza de que vamos vencer novamente. Este é o Real Madrid, e temos que nos erguer como nossa história nos diz. Não posso esquecer esta era de ouro que vivemos. Quero continuar agradecendo aos meus pais e à minha irmã pelo enorme esforço que fizeram quando eu era criança. Por me levarem aos treinos, aos jogos no frio, na chuva, na neve… Vocês sempre estiveram presentes e fizeram a sua parte para tornar o meu sonho realidade. Obrigado. E também à minha esposa e aos meus filhos.”

"Por fim, obrigado a todos vocês. Vocês são maravilhosos. Desde o meu primeiro dia até hoje, o último, vocês nos impulsionaram. O que se vive neste estádio não dá para descrever; simplesmente tem que ser sentido. Vocês me apoiaram desde o dia em que cheguei. Só de ver esta despedida já me sinto muito orgulhoso de ser madridista."

"Obrigado pelas viradas impossíveis, por estarem aqui nos momentos bons e ruins. Há carreiras de jogadores definidas por seus sucessos, mas outras são definidas pelo quanto ressoam nas pessoas. Só quero que amanhã, quando se lembrarem de mim, o façam com orgulho e com a certeza de que dei tudo por esta camisa. Ontem, hoje e sempre. Hala Madrid!”