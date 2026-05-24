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Os torcedores do Real Madrid agitam cadeiras no ar em homenagem a David Alaba, enquanto ele e Dani Carvajal se emocionam até às lágrimas durante a despedida comovente
Bernabeu se despede de dois queridinhos do clube
Os torcedores do Real Madrid prestaram uma emocionante homenagem a Alaba durante sua última partida pelo clube, na vitória por 4 a 2 sobre o Athletic Club. Quando o zagueiro austríaco foi substituído aos 68 minutos, os torcedores ergueram cadeiras acima da cabeça, em referência à sua famosa comemoração durante a dramática virada do Real Madrid contra o Paris Saint-Germain na Liga dos Campeões de 2022.
- Getty Images Sport
Alaba reflete sobre sua saída emocionante
Alaba, que enfrentou graves problemas com lesões nas últimas temporadas, parecia visivelmente emocionado ao deixar o campo. O zagueiro agradeceu posteriormente ao clube, à comissão técnica, aos companheiros de equipe e aos torcedores após encerrar sua carreira no Real Madrid. Em entrevista à RMTVapós a partida, Alaba admitiu que achava difícil descrever suas emoções após a homenagem dos torcedores.
"Não me preparei muito, então vou ser bem breve", disse ele. "Sou tímido, mas muito obrigado por tudo. Sério, muito obrigado por tudo. Aproveitei muito esses cinco anos com vocês. Obrigado pelo carinho e apoio. Tivemos muitos sucessos juntos."
“Especialmente, obrigado por estarem comigo durante um momento muito difícil da minha carreira, com a lesão no joelho. Mas vocês sempre estiveram comigo e, por isso, muito obrigado. Sinceramente, obrigado ao clube e a vocês, que sempre estarão no meu coração. Vamos celebrar uma lenda e uma pessoa incrível. Dani Carvajal!”
Fim de uma era no Real Madrid
Carvajal também teve dificuldade para conter as lágrimas ao refletir sobre sua saída do clube onde se tornou um dos jogadores mais condecorados da história. O lateral-direito prestou homenagem aos jogadores e treinadores que ajudaram a construir uma das épocas mais gloriosas da história do Real Madrid.
"Boa noite, madridistas. Não é um momento fácil para mim falar, porque estou muito emocionado com esta grande despedida que vocês estão me dando", admitiu Carvajal. "Primeiro, quero agradecer ao nosso presidente, o Sr. Florentino. Foi ele quem me trouxe de volta da Alemanha. Cresci com ele e conquistamos tantas Ligas dos Campeões juntos, mas se tiver que destacar algo, é que nem mesmo 24 horas depois de uma grave lesão no joelho naquela lateral, ele não hesitou em renovar meu contrato. Então, obrigado do fundo do meu coração.”
"Em seguida, queria agradecer a todos os meus companheiros, os jogadores atuais do Real Madrid. Não tivemos duas temporadas fáceis, mas tenho certeza de que vamos vencer novamente. Este é o Real Madrid, e temos que nos erguer como nossa história nos diz. Não posso esquecer esta era de ouro que vivemos. Quero continuar agradecendo aos meus pais e à minha irmã pelo enorme esforço que fizeram quando eu era criança. Por me levarem aos treinos, aos jogos no frio, na chuva, na neve… Vocês sempre estiveram presentes e fizeram a sua parte para tornar o meu sonho realidade. Obrigado. E também à minha esposa e aos meus filhos.”
"Por fim, obrigado a todos vocês. Vocês são maravilhosos. Desde o meu primeiro dia até hoje, o último, vocês nos impulsionaram. O que se vive neste estádio não dá para descrever; simplesmente tem que ser sentido. Vocês me apoiaram desde o dia em que cheguei. Só de ver esta despedida já me sinto muito orgulhoso de ser madridista."
"Obrigado pelas viradas impossíveis, por estarem aqui nos momentos bons e ruins. Há carreiras de jogadores definidas por seus sucessos, mas outras são definidas pelo quanto ressoam nas pessoas. Só quero que amanhã, quando se lembrarem de mim, o façam com orgulho e com a certeza de que dei tudo por esta camisa. Ontem, hoje e sempre. Hala Madrid!”
- AFP
Grande reforma aguarda o Bernabéu
As despedidas emocionantes marcaram o fim de um ciclo para o Real Madrid após uma temporada difícil. O técnico interino Álvaro Arbeloa também deixou o clube, que agora se prepara para mudanças significativas de vista para a próxima temporada. O foco do Real Madrid passará a ser a reconstrução do elenco em torno de uma nova geração liderada por Kylian Mbappé, enquanto a substituição da experiência e da liderança deixadas por figuras como Carvajal e Alaba será um dos maiores desafios do clube.