AFP
Traduzido por
Os torcedores do Manchester United “querem sangue novo”, mas Bruno Fernandes destaca a importância da renovação do contrato de Harry Maguire
Fernandes reflete sobre o desejo dos torcedores por novas contratações
Espera-se que o United contrate novos jogadores neste verão, em busca de uma reconstrução após uma temporada tumultuada. Embora nomes como Elliot Anderson e Adam Wharton tenham sido citados como possíveis substitutos do meio-campista Casemiro, o clube agiu primeiro para garantir que seu zagueiro central, há muito tempo no clube, permaneça por enquanto. O capitão do United, Fernandes, compartilhou sua opinião sincera ao falar sobre a renovação do contrato de Maguire em Old Trafford. O meio-campista sugeriu que os torcedores frequentemente subestimam os jogadores veteranos até que eles deixem o clube.
- (C)Getty Images
Fernandes elogia a resiliência e a importância de Maguire
Seus comentários surgiram logo após Maguire ter concordado em prolongar sua permanência no United, assinando um contrato de um ano que inclui a opção de renovação por mais uma temporada. Fernandes usou uma analogia direta para descrever como os torcedores veem a renovação do elenco.
“Acho que o Harry está aqui há muito tempo”, disse Fernandes à Men In Blazers Media Network. “Sempre digo isso de uma forma fácil de entender: as pessoas gostam de novidades. Sabe, quando você tem a mesma coisa por muito tempo, começa a querer algo novo, e no futebol é a mesma coisa.
“Você tem os mesmos jogadores e as pessoas querem trocá-los; então, quando você os troca e não dá certo, você quer aqueles de volta. É sempre assim. As pessoas querem novidades, querem novos nomes, querem emoção, querem ver pessoas diferentes com a camisa, e isso é normal; e acho que o Harry tem lidado muito bem com isso.”
O renascimento do Manchester United sob o comando de Carrick
O novo contrato de Maguire surge em um período de transição em Old Trafford, após a nomeação do técnico interino Michael Carrick, na sequência da saída de Ruben Amorim. Sob o comando de Carrick, o United subiu para a terceira posição na classificação da Premier League, colocando-se firmemente na disputa pelo retorno à Liga dos Campeões. E Fernandes destacou que o zagueiro inglês tem sido uma figura fundamental no recente ressurgimento do clube.
“Ele tem sido muito importante em muitos momentos conosco e esse reconhecimento do clube é bem merecido, pois ele também é muito importante para a equipe e para o vestiário”, acrescentou. “Perder alguém com a experiência e a voz dele em uma temporada em que as coisas vão mudar, vão ser diferentes, ainda precisamos de alguns pilares para permanecer e mostrar o que precisamos fazer de diferente para termos mais sucesso.”
- AFP
E agora?
Os Red Devils estão entrando na reta final da temporada com o objetivo de garantir uma classificação entre os quatro primeiros da Premier League. Atualmente em terceiro lugar na tabela, a equipe está bem posicionada para se classificar para a Liga dos Campeões da próxima temporada. O time de Carrick se prepara agora para receber o Leeds United pela Premier League na segunda-feira, seguido de uma viagem para enfrentar o Chelsea no próximo fim de semana.