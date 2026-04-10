Os torcedores do Manchester United “querem sangue novo”, mas Bruno Fernandes destaca a importância da renovação do contrato de Harry Maguire

Seus comentários surgiram logo após Maguire ter concordado em prolongar sua permanência no United, assinando um contrato de um ano que inclui a opção de renovação por mais uma temporada. Fernandes usou uma analogia direta para descrever como os torcedores veem a renovação do elenco.

“Acho que o Harry está aqui há muito tempo”, disse Fernandes à Men In Blazers Media Network. “Sempre digo isso de uma forma fácil de entender: as pessoas gostam de novidades. Sabe, quando você tem a mesma coisa por muito tempo, começa a querer algo novo, e no futebol é a mesma coisa.

“Você tem os mesmos jogadores e as pessoas querem trocá-los; então, quando você os troca e não dá certo, você quer aqueles de volta. É sempre assim. As pessoas querem novidades, querem novos nomes, querem emoção, querem ver pessoas diferentes com a camisa, e isso é normal; e acho que o Harry tem lidado muito bem com isso.”