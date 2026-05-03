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Os torcedores do Manchester United devem homenagear Diogo Jota com aplausos aos 20 minutos do confronto contra o Liverpool
Unidade em Old Trafford
Em uma comovente demonstração de espírito esportivo, os torcedores do United lançaram uma iniciativa para realizar um minuto de aplausos aos 20 minutos da partida de hoje. A proposta, que remete ao número da camisa que Jota usava em Anfield, ganhou força por meio de discussões com o Manchester United Supporters’ Trust (MUST). Enquanto os Red Devils estão focados em uma batalha decisiva pela classificação para a Liga dos Campeões, o clube reconheceu o movimento liderado pelos torcedores com o objetivo de homenagear o ex-atacante do Liverpool.
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Um exemplo de solidariedade
Se a torcida da casa participar, será a segunda grande ocasião em que essas torcidas rivais se unem em um momento de luto. Em 2022, os torcedores do Liverpool prestaram uma homenagem memorável a Cristiano Ronaldo apenas um dia após a perda de seu filho recém-nascido. Embora o lendário atacante estivesse ausente daquela partida, Anfield se levantou para cantar “You’ll Never Walk Alone” aos sete minutos.
Refletindo sobre aquela atmosfera, o comentarista Martin Tyler observou: “Podemos falar sobre essa rivalidade, que às vezes é tão acirrada quanto pode ser no futebol inglês, mas todos estão na mesma página aqui — a página das condolências.” Gary Neville também elogiou o gesto na época, chamando-o de “um grande toque de classe”, enquanto Ronaldo mais tarde compartilhou sua profunda gratidão pela compaixão demonstrada.
Uma perda trágica que permanece na memória
O gesto previsto para hoje serve como uma resposta respeitosa à dor sentida em todo o mundo do futebol após o acidente fatal de carro na Espanha que tirou a vida de Jota e de seu irmão, André Silva. O incidente ocorreu após o estouro de um pneu ter causado a ignição do veículo, embora um processo judicial tenha recentemente confirmado a ausência de responsabilidade criminal. Este ato de homenagem reflete os sentimentos expressos por Ronaldo há anos, quando observou que, em momentos de tragédia, o esporte se torna “uma família global”. Ao homenagear Jota, os torcedores do United estão retribuindo a empatia anteriormente demonstrada por seus rivais durante um período igualmente doloroso.
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Jogos decisivos na Europa
Em campo, a importância do resultado não pode ser subestimada, já que os jogadores de Michael Carrick buscam garantir matematicamente sua vaga na Liga dos Campeões da próxima temporada. Uma vitória garantiria o objetivo dos Red Devils, mas eles enfrentam um formidável time do Liverpool, comandado por Arne Slot, que está ansioso para ultrapassá-los na classificação. Em meio a uma temporada de transição e jogos de alta pressão, ambas as equipes precisam encontrar um equilíbrio entre a natureza competitiva acirrada do clássico do Noroeste e os momentos solenes de reflexão que ocorrem nas arquibancadas.