Os torcedores do Manchester United devem homenagear Diogo Jota com aplausos aos 20 minutos do confronto contra o Liverpool

Se a torcida da casa participar, será a segunda grande ocasião em que essas torcidas rivais se unem em um momento de luto. Em 2022, os torcedores do Liverpool prestaram uma homenagem memorável a Cristiano Ronaldo apenas um dia após a perda de seu filho recém-nascido. Embora o lendário atacante estivesse ausente daquela partida, Anfield se levantou para cantar “You’ll Never Walk Alone” aos sete minutos.

Refletindo sobre aquela atmosfera, o comentarista Martin Tyler observou: “Podemos falar sobre essa rivalidade, que às vezes é tão acirrada quanto pode ser no futebol inglês, mas todos estão na mesma página aqui — a página das condolências.” Gary Neville também elogiou o gesto na época, chamando-o de “um grande toque de classe”, enquanto Ronaldo mais tarde compartilhou sua profunda gratidão pela compaixão demonstrada.