No X, há atualmente mais de 1.200 comentários. E quem der uma olhada rápida percebe que quase 100% dos comentários são de torcedores do Fenerbahçe. Tedesco havia sido demitido de forma totalmente inesperada do tradicional clube de Istambul no final de abril — após a segunda derrota na liga.

Isso deixou os torcedores apaixonados tão revoltados que o presidente Sadettin Saran anunciou, apenas um dia depois, que não se recandidataria nas eleições que ocorreriam no fim de semana seguinte. O quanto Tedesco era amado pelos torcedores do Fenerbahçe ficou comprovado também no mundo real. Em dois aeroportos diferentes.

Tanto na partida de Tedesco da capital turca quanto após sua aterrissagem em Stuttgart, reinava um clima de cerco e estado de exceção. Os torcedores se despediram dele em lágrimas, e Tedesco só conseguiu abrir caminho graças a um grande esforço da polícia e da segurança.