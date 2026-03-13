“Os torcedores do Barcelona querem falar sobre o presente, não sobre Lionel Messi” – Joan Laporta acusa seu rival na disputa pela presidência, Victor Font, de “explorar” o nome da lenda do clube em um debate acalorado

O debate final cara a cara na TV3 foi dominado pelas repercussões da recente entrevista de Xavi, na qual ele afirmou que um acordo para o retorno de Messi estava quase finalizado após a Copa do Mundo de 2022. Xavi alegou que Laporta vetou a mudança para evitar uma “guerra de poder”, uma revelação que causou comoção na comunidade do Barça poucos dias antes das eleições. A polêmica forçou Laporta a assumir uma postura defensiva, enquanto ele tenta mudar o foco para a atual recuperação do clube sob o comando de Hansi Flick. Enquanto isso, Font aproveitou a situação, apresentando a eleição como uma escolha entre a percepção de falta de transparência de Laporta e a perspectiva de uma nova era de reconciliação institucional.