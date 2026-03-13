Getty Images Sport
“Os torcedores do Barcelona querem falar sobre o presente, não sobre Lionel Messi” – Joan Laporta acusa seu rival na disputa pela presidência, Victor Font, de “explorar” o nome da lenda do clube em um debate acalorado
A bomba lançada por Xavi perturba a campanha eleitoral
O debate final cara a cara na TV3 foi dominado pelas repercussões da recente entrevista de Xavi, na qual ele afirmou que um acordo para o retorno de Messi estava quase finalizado após a Copa do Mundo de 2022. Xavi alegou que Laporta vetou a mudança para evitar uma “guerra de poder”, uma revelação que causou comoção na comunidade do Barça poucos dias antes das eleições. A polêmica forçou Laporta a assumir uma postura defensiva, enquanto ele tenta mudar o foco para a atual recuperação do clube sob o comando de Hansi Flick. Enquanto isso, Font aproveitou a situação, apresentando a eleição como uma escolha entre a percepção de falta de transparência de Laporta e a perspectiva de uma nova era de reconciliação institucional.
"O nome dele não merece ser explorado."
Laporta está desesperado para manter o foco no elenco atual, destacando os impressionantes avanços feitos por Flick e os talentos emergentes da La Masia. Ele acredita que olhar para trás atrapalha o projeto esportivo atual. “Os torcedores do Barcelona querem falar sobre o presente, com Lamine Yamal, [Pau] Cubarsi e Flick... não Messi”, declarou Laporta. Ele reconheceu o status monumental do argentino, acrescentando: “Respeito total por Messi, ele merece uma estátua ao lado de [Johan] Cruyff quando o Camp Nou estiver concluído e com capacidade total. Mas seu nome não merece ser explorado”.
Font insta Messi a revelar a “verdade”
Font instou publicamente Messi a esclarecer as circunstâncias em torno do fracasso do retorno em 2023, para que os membros “não votem enganados”. O projeto do adversário envolvendo Messi inclui uma presidência honorária e uma parceria comercial ao estilo Michael Jordan para salvar as finanças do clube. “Dizer que Messi é o passado é menosprezar o melhor jogador da história”, afirmou Font. “Leo Messi é o presente e o futuro. Vamos oferecer a ele a presidência honorária. Hansi Flick e a equipe esportiva decidirão como sua carreira terminará.” Font prometeu corajosamente uma resolução rápida: “Daqui a três dias, quando ganharmos as eleições, a reconciliação com Leo Messi será uma realidade. Começaremos um novo projeto ao lado de Messi. Estamos perdendo muito dinheiro por não vender a imagem de Messi como fazem com Jordan.”
Um domingo decisivo para os Blaugrana
Com a eleição marcada para este domingo, os sócios do clube decidirão se confiam na visão de Laporta para um futuro pós-Messi ou na promessa de Font de uma grande reconciliação. O resultado terá repercussões imediatas na estratégia de transferências do clube para o verão e na sua batalha contínua contra uma dívida de 2,5 mil milhões de euros. Em campo, a equipe de Flick deve ignorar o barulho da diretoria enquanto se prepara para um confronto crucial da La Liga contra o Sevilla. Independentemente do resultado, a sombra do maior jogador de todos os tempos do clube continua pairando sobre o Spotify Camp Nou, garantindo que “a questão Messi” continue sendo a arma mais potente da política catalã.
