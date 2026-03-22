Os temores se confirmaram! A estrela do FC Bayern de Munique provavelmente não poderá viajar para se juntar à seleção alemã — será que o substituto virá do VfB Stuttgart?

Pavlovic não participou da partida do Bayern pela Bundesliga no último sábado devido a dores no quadril. Segundo o diretor esportivo do FCB, Christoph Freund, o jogador de 22 anos “tem jogado muito ultimamente e reclamado de dores. Seria ruim para todos os envolvidos se ele acabasse sofrendo uma lesão mais grave. Temos que ser cautelosos.” Ele já havia sido substituído, lesionado, na vitória por 4 a 1 na Liga dos Campeões contra a Atalanta Bergamo.

Não está claro se Pavlovic poderá se juntar à seleção para os próximos jogos internacionais. Segundo informações do jornal Bild, Nagelsmann convocará, pelo menos por enquanto, Angelo Stiller, do VfB Stuttgart. O jogador de 24 anos seria o quinto profissional do clube da Suábia na seleção alemã, depois de Deniz Undav, Jamie Leweling, Alexander Nübel e Josha Vagnoman.