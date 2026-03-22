Como revelou Christian Falk, chefe da seção de futebol do jornal Bild, no programa de TV “BILD Sport na WELT TV”, o meio-campista do clube mais titulado da Alemanha não viajará na segunda-feira para se juntar à seleção alemã, como previsto, mas permanecerá em Munique para se recuperar da lesão.
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Os temores se confirmaram! A estrela do FC Bayern de Munique provavelmente não poderá viajar para se juntar à seleção alemã — será que o substituto virá do VfB Stuttgart?
Consequentemente, ele provavelmente não estará à disposição da seleção alemã e do técnico Julian Nagelsmann para os dois amistosos contra a Suíça, na sexta-feira, e contra Gana, na segunda-feira seguinte.
A decisão foi tomada após um novo exame médico realizado no domingo. Os dirigentes do Bayern teriam chegado a um acordo com a DFB para não correrem riscos com o jogador de 22 anos.
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Pavlovic fica de fora do jogo contra o Bayern devido a dores no quadril
Pavlovic não participou da partida do Bayern pela Bundesliga no último sábado devido a dores no quadril. Segundo o diretor esportivo do FCB, Christoph Freund, o jogador de 22 anos “tem jogado muito ultimamente e reclamado de dores. Seria ruim para todos os envolvidos se ele acabasse sofrendo uma lesão mais grave. Temos que ser cautelosos.” Ele já havia sido substituído, lesionado, na vitória por 4 a 1 na Liga dos Campeões contra a Atalanta Bergamo.
Não está claro se Pavlovic poderá se juntar à seleção para os próximos jogos internacionais. Segundo informações do jornal Bild, Nagelsmann convocará, pelo menos por enquanto, Angelo Stiller, do VfB Stuttgart. O jogador de 24 anos seria o quinto profissional do clube da Suábia na seleção alemã, depois de Deniz Undav, Jamie Leweling, Alexander Nübel e Josha Vagnoman.
FC Bayern de Munique, calendário: os próximos jogos do FCB
Data
Hora
Partida
Sábado, 4 de abril
15h30
SC Freiburg x FC Bayern (Bundesliga)
Terça-feira, 7 de abril
21h
Real Madrid x FC Bayern (Liga dos Campeões)
Sábado, 11 de abril
18h30
FC St. Pauli x FC Bayern (Bundesliga)
Quarta-feira, 15 de abril
21h
FC Bayern x Real Madrid (Liga dos Campeões)
Domingo, 19 de abril
17h30
FC Bayern x VfB Stuttgart (Bundesliga)