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Os sonhos do País de Gales e da República da Irlanda de disputar a Copa do Mundo chegaram ao fim após derrotas agonizantes nos pênaltis nas semifinais das eliminatórias
País de Gales fica surpreso com o empate de Dzeko no final da partida
O País de Gales sofreu uma derrota dolorosa na repescagem da Copa do Mundo, com a Bósnia e Herzegovina vencendo por 4 a 2 nos pênaltis, após um empate em 1 a 1 em Cardiff. Foi uma repetição cruel da eliminação do País de Gales na repescagem da Euro 2024, já que os pênaltis mais uma vez foram sua ruína em uma noite que prometia tanto. Os Dragões estavam a apenas quatro minutos de garantir uma final da repescagem em casa contra a Itália, mas a presença do veterano Edin Dzeko acabou sendo sua ruína.
Daniel James havia incendiado o Cardiff City Stadium logo após o intervalo, mandando uma finalização precisa para o fundo da rede de Nikola Vasilj após aproveitar um passe errado da defesa. O País de Gales teve várias chances de ampliar a vantagem, com Harry Wilson acertando a trave e Tarik Muharemovic desviando outro chute de James para a trave. No entanto, Dzeko, que completou 40 anos recentemente, subiu mais alto para cabecear o gol de empate aos 86 minutos, após um escanteio, levando o jogo para a prorrogação.
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Desespero com o pênalti para os Dragons de Bellamy
Apesar de uma atuação resistente nos 30 minutos extras, o País de Gales não conseguiu marcar o gol da vitória. A disputa por pênaltis começou bem, com Karl Darlow defendendo o chute de Ermedin Demirovic, mas o ímpeto mudou rapidamente. Brennan Johnson mandou a bola por cima do travessão, e Neco Williams viu sua tentativa ser defendida por Vasilj. Kerim Alajbegovic avançou para converter o pênalti da vitória, deixando a torcida da casa em silêncio atordoado.
Irlanda perde a liderança em Praga
A República da Irlanda enfrentou uma eliminação igualmente angustiante em Praga, perdendo por 4 a 3 nos pênaltis para a Tchequia após um empate em 2 a 2. Os jogadores de Heimir Hallgrímsson tiveram um início de jogo de sonho, abrindo uma vantagem de 2 a 0 nos primeiros 23 minutos. Troy Parrott, que havia sido o herói em partidas anteriores, converteu um pênalti aos 19 minutos, antes que um gol contra de Matej Kovar dobrasse a vantagem dos visitantes.
No entanto, os anfitriões reagiram. Patrik Schick reduziu a diferença da marca do pênalti antes do intervalo, depois que Jayson Molumby acertou a trave. A Irlanda defendeu heroicamente durante a maior parte do segundo tempo, mas, assim como o País de Gales, sofreu um gol aos 86 minutos. Ladislav Krejci cabeceou com força, passando por Caoimhin Kelleher, forçando a prorrogação, onde a Irlanda também perdeu Sammie Szmodics devido a uma lesão preocupante que exigiu que ele fosse retirado de maca.
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A seleção tcheca, com uma atuação impecável, sela o destino da Irlanda
Na disputa de pênaltis que se seguiu, a pressão afetou os batedores irlandeses na Fortuna Arena. Finn Azaz e Alan Browne viram suas tentativas serem defendidas por Kovar, que se redimiu após o gol contra que havia marcado anteriormente. Jan Kliment manteve a calma para converter o pênalti decisivo, garantindo a classificação da República Tcheca para a final contra a Dinamarca, enquanto a Irlanda continua esperando por sua primeira participação em uma Copa do Mundo desde 2002.