Os sonhos do País de Gales e da República da Irlanda de disputar a Copa do Mundo chegaram ao fim após derrotas agonizantes nos pênaltis nas semifinais das eliminatórias

O País de Gales sofreu uma derrota dolorosa na repescagem da Copa do Mundo, com a Bósnia e Herzegovina vencendo por 4 a 2 nos pênaltis, após um empate em 1 a 1 em Cardiff. Foi uma repetição cruel da eliminação do País de Gales na repescagem da Euro 2024, já que os pênaltis mais uma vez foram sua ruína em uma noite que prometia tanto. Os Dragões estavam a apenas quatro minutos de garantir uma final da repescagem em casa contra a Itália, mas a presença do veterano Edin Dzeko acabou sendo sua ruína.

Daniel James havia incendiado o Cardiff City Stadium logo após o intervalo, mandando uma finalização precisa para o fundo da rede de Nikola Vasilj após aproveitar um passe errado da defesa. O País de Gales teve várias chances de ampliar a vantagem, com Harry Wilson acertando a trave e Tarik Muharemovic desviando outro chute de James para a trave. No entanto, Dzeko, que completou 40 anos recentemente, subiu mais alto para cabecear o gol de empate aos 86 minutos, após um escanteio, levando o jogo para a prorrogação.