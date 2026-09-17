Joan Gosa
Traduzido por
Os sete magníficos de Flick! Técnico imparável do Barcelona faz história com sequência recorde de vitórias
Estabelecendo um novo marco na Catalunha
O Barcelona teve um início histórico de temporada sob o comando de Hansi Flick, ao registrar sete vitórias consecutivas magníficas em todas as competições. O sucesso mais recente veio de forma categórica, com uma goleada por 7 a 2 sobre o Racing Santander em casa, estabelecendo uma marca inédita para o clube. Até agora, o recorde era de seis vitórias consecutivas no início de uma temporada, feito alcançado anteriormente nas campanhas de 1929/30, 1960/61 e 2018/19, mas nenhuma dessas equipes conseguiu conquistar um sétimo triunfo seguido.
Falando após o apito final, Flick expressou sua satisfação com o desempenho e a mentalidade da equipe.
"Gostei da forma como jogamos e dos três pontos. Estou feliz, estamos felizes. Não é fácil jogar contra o Racing", disse Flick à imprensa.
- ZUMA Press Wire
Ganhando impulso e intensidade incessante
O time de Flick combinou um ataque prolífico com um trabalho defensivo incansável, somando 33 gols e sofrendo apenas sete em seus sete primeiros jogos. Essa campanha perfeita inclui vitórias dominantes contra Elche, Athletic Club, Rayo Vallecano, Valencia, Feyenoord, Levante e, agora, Racing Santander. O técnico alemão destacou que manter essa alta intensidade e essa responsabilidade coletiva é crucial para um sucesso sustentado.
"É sempre bom começar bem, mas o que importa é como você termina. Isso nos dá confiança, e eu gosto do embalo e da intensidade. Todo mundo pressiona, todo mundo está envolvido. A forma como trabalhamos como equipe é crucial", explicou Flick.
Adeyemi se adaptando e causando impacto
Em meio à excelente forma coletiva da equipe, o compatriota Karim Adeyemi está começando a se encontrar após sua chegada. Flick elogiou a velocidade incrível do atacante e sua contribuição, observando que ele está se adaptando gradualmente às exigências táticas do elenco.
"Ele pode melhorar e ainda precisa se adaptar totalmente à nossa maneira de jogar, mas nos dá muito, como vimos hoje. Estou feliz por ele e gosto do que vejo. É um jogador divertido e um bom rapaz, que dá tudo em campo. Sua velocidade é incrível", disse Flick.
- Joan Gosa
Voltando o foco para o próximo teste
Embora as comemorações sejam mais do que merecidas por estabelecer um novo recorde do clube, Flick já voltou sua atenção para manter o nível nas próximas partidas. O calendário implacável não deixa espaço para acomodação, já que o Barcelona se prepara para mais um exigente teste nacional neste fim de semana. A equipe de Hansi Flick tentará ampliar sua extraordinária sequência de vitórias quando viajar para enfrentar o Sevilla fora de casa, no estádio Ramón Sánchez-Pizjuán, no sábado.
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