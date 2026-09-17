O Barcelona teve um início histórico de temporada sob o comando de Hansi Flick, ao registrar sete vitórias consecutivas magníficas em todas as competições. O sucesso mais recente veio de forma categórica, com uma goleada por 7 a 2 sobre o Racing Santander em casa, estabelecendo uma marca inédita para o clube. Até agora, o recorde era de seis vitórias consecutivas no início de uma temporada, feito alcançado anteriormente nas campanhas de 1929/30, 1960/61 e 2018/19, mas nenhuma dessas equipes conseguiu conquistar um sétimo triunfo seguido.

Falando após o apito final, Flick expressou sua satisfação com o desempenho e a mentalidade da equipe.

"Gostei da forma como jogamos e dos três pontos. Estou feliz, estamos felizes. Não é fácil jogar contra o Racing", disse Flick à imprensa.