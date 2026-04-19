Os rumores sobre a demissão de Mikel Arteta são “muito desrespeitosos”, mas outro fracasso na conquista do título da Premier League deixaria “muitas perguntas a responder” no Arsenal

Embora Winterburn apoie o atual técnico, ele admite que um novo fracasso exigiria uma análise profunda das deficiências do clube. Se o Arsenal desperdiçar sua quarta chance consecutiva de conquistar o título, a diretoria provavelmente terá que tomar decisões difíceis sobre o rumo do projeto e o quadro de profissionais envolvidos. “Acho que a maioria dos clubes fará uma revisão no final da temporada”, acrescentou Winterburn. “Dependendo se o Arsenal conquistar algum título, do que fizerem, eles então analisarão internamente também, como sempre, não apenas a comissão técnica, mas também os jogadores e onde podem melhorar novamente.

“Então, eu diria que, se o Arsenal vencer no fim de semana, a maioria dirá que o título é praticamente deles. Por isso, é muito interessante ver como as pessoas pensavam há três semanas e como pensam agora. Qualquer conversa sobre o Arteta, na minha opinião, é muito desrespeitosa nesta fase da temporada. Vamos até o final da temporada. Se isso não acontecer, então concordo, acho que haverá muitas perguntas a responder sobre por que deu errado. Mas não sabemos se isso vai acontecer. É algo que me recuso a discutir neste momento.”