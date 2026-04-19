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Os rumores sobre a demissão de Mikel Arteta são “muito desrespeitosos”, mas outro fracasso na conquista do título da Premier League deixaria “muitas perguntas a responder” no Arsenal
Winterburn defende Arteta contra rumores de demissão
A tensão no Arsenal atingiu o ponto de ebulição após uma sequência instável de resultados que fez com que o clube perdesse o controle da liderança da Premier League. A recente derrota por 2 a 1 para o Bournemouth levou os críticos a questionarem se Arteta é a pessoa certa para conduzir o clube até o título, especialmente depois de terminar como vice-campeão por três temporadas consecutivas.
No entanto, Winterburn saiu em defesa do técnico, classificando o discurso em torno do futuro de Arteta como inadequado. Em entrevista à HFM X Arsenal, o técnico de 62 anos deixou clara sua opinião: “Para mim, isso nem é algo que eu queira sequer considerar, porque acho que é muito desrespeitoso com Arteta. Acho que também é desrespeitoso com o clube falar sobre um técnico que pode trazer ao Arsenal algo que eles não têm há muito tempo.”
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Ameaça de revisão interna caso os Gunners voltem a falhar
Embora Winterburn apoie o atual técnico, ele admite que um novo fracasso exigiria uma análise profunda das deficiências do clube. Se o Arsenal desperdiçar sua quarta chance consecutiva de conquistar o título, a diretoria provavelmente terá que tomar decisões difíceis sobre o rumo do projeto e o quadro de profissionais envolvidos. “Acho que a maioria dos clubes fará uma revisão no final da temporada”, acrescentou Winterburn. “Dependendo se o Arsenal conquistar algum título, do que fizerem, eles então analisarão internamente também, como sempre, não apenas a comissão técnica, mas também os jogadores e onde podem melhorar novamente.
“Então, eu diria que, se o Arsenal vencer no fim de semana, a maioria dirá que o título é praticamente deles. Por isso, é muito interessante ver como as pessoas pensavam há três semanas e como pensam agora. Qualquer conversa sobre o Arteta, na minha opinião, é muito desrespeitosa nesta fase da temporada. Vamos até o final da temporada. Se isso não acontecer, então concordo, acho que haverá muitas perguntas a responder sobre por que deu errado. Mas não sabemos se isso vai acontecer. É algo que me recuso a discutir neste momento.”
Comparações com o triunfo histórico de 1989
Winterburn sabe bem como são as disputas acirradas pelo título, tendo feito parte da famosa equipe de 1989 que conquistou o campeonato em Anfield de forma dramática. Ele vê semelhanças entre o nervosismo atual que paira sobre o Emirates e as dúvidas que sua equipe enfrentou antes que o lendário gol de Michael Thomas, marcado no último minuto, garantisse o troféu.
“Esta temporada me lembra um pouco 1989, quando conquistamos o campeonato”, observou ele. “Nos dois jogos antes de conquistarmos o título, perdemos para o Derby em casa e depois empatamos com o Wimbledon. Ninguém nos disse que iríamos a Liverpool, no Anfield, e venceríamos por dois gols. A maioria das pessoas nos dizia que era impossível. Imagine como teriam sido as redes sociais se elas existissem naquela época.”
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Espera-se um confronto decisivo do Manchester City
O foco imediato de Arteta e seu elenco é o grande confronto contra o Manchester City. Uma derrota seria devastadora, podendo permitir que a equipe de Pep Guardiola ultrapasse os Gunners no saldo de gols, já que o City tem atualmente um jogo a menos. Para Winterburn, a tarefa dos jogadores é simples: ignorar o barulho externo e se concentrar nos 90 minutos que estão por vir.
“Já passei por uma situação semelhante”, concluiu o ex-lateral-esquerdo. “Aquele também foi meu primeiro troféu conquistado no Arsenal. Entendo perfeitamente o que está acontecendo, e você só precisa se concentrar no que está à sua frente. Jogadores e técnico, eles não vão olhar para mais nada. Uma grande atuação no domingo vai levá-los muito, muito perto de conquistar o título da Premier League, que nos escapa há muito tempo.”