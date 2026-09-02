'Os rumores eram verdadeiros!' - Lautaro Martinez confirma interesse do Barcelona, mas revela por que escolheu ficar na Inter

O atacante talismânico da Inter de Milão confirmou oficialmente que já foi um dos principais alvos do Barcelona. Durante várias janelas de transferências, o internacional argentino foi fortemente ligado a uma ida para o Camp Nou, mas o negócio nunca se concretizou.

O centroavante foi extremamente sincero sobre a situação, reconhecendo que a perspectiva de se juntar a um dos clubes mais históricos do mundo era uma realidade com a qual se deparou. Dirigindo-se à imprensa presente e à elite do futebol, o jogador de 27 anos declarou: "Os rumores sobre o Barcelona eram verdadeiros, mas no fim eu quis ficar aqui junto com meus companheiros de equipe e meus fãs."

Ele acrescentou: "Para mim, a Inter é só orgulho, felicidade e o desejo de continuar. Escolhi ficar aqui mais uma vez, quero fazer grandes coisas na Inter. Ausilio? Sinto muito, ele foi quem me deu confiança e o projeto. Serei eternamente grato a ele."