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'Os rumores eram verdadeiros!' - Lautaro Martinez confirma interesse do Barcelona, mas revela por que escolheu ficar na Inter
Confirmação do interesse do Barcelona
O atacante talismânico da Inter de Milão confirmou oficialmente que já foi um dos principais alvos do Barcelona. Durante várias janelas de transferências, o internacional argentino foi fortemente ligado a uma ida para o Camp Nou, mas o negócio nunca se concretizou.
O centroavante foi extremamente sincero sobre a situação, reconhecendo que a perspectiva de se juntar a um dos clubes mais históricos do mundo era uma realidade com a qual se deparou. Dirigindo-se à imprensa presente e à elite do futebol, o jogador de 27 anos declarou: "Os rumores sobre o Barcelona eram verdadeiros, mas no fim eu quis ficar aqui junto com meus companheiros de equipe e meus fãs."
Ele acrescentou: "Para mim, a Inter é só orgulho, felicidade e o desejo de continuar. Escolhi ficar aqui mais uma vez, quero fazer grandes coisas na Inter. Ausilio? Sinto muito, ele foi quem me deu confiança e o projeto. Serei eternamente grato a ele."
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Lealdade à Inter
Apesar do fascínio de La Liga e da oportunidade de comandar o ataque de uma potência europeia, Martinez explicou que seu coração permanecia firmemente em Milão. O atacante desenvolveu um "vínculo visceral" com a torcida de San Siro e com o vestiário da Inter, o que acabou pesando mais do que a tentação de uma mudança para o exterior.
Sua decisão de ficar rendeu enormes frutos ao clube, já que ele os levou a múltiplos títulos nacionais, incluindo o Scudetto. Ao optar por rejeitar os gigantes espanhóis, ele consolidou seu status de lenda em formação do clube.
Uma nova temporada de ambição
O foco do argentino agora está totalmente voltado para a campanha de 2026-27, enquanto a Inter busca defender sua hegemonia doméstica. Embora ele tenha tido um início atrasado em seu programa completo de recuperação da forma física após compromissos internacionais, as expectativas em torno de seu rendimento seguem tão altas quanto nunca. Sua importância para a equipe não pode ser subestimada, especialmente enquanto o time enfrenta os desafios tanto da Serie A quanto do formato ampliado da Champions League.
O técnico da Inter, Cristian Chivu, apoiou seu atacante para alcançar novos patamares nesta temporada, destacando a incrível ética de trabalho do jogador. "Lautaro é o nosso capitão, pelo motivo de que ama esta camisa e este será o nono ano dele neste elenco", disse Chivu à SportMediaSet.
"Ele está motivado e tem muita ambição, apesar da decepção de uma final de Copa do Mundo perdida. Ele tem a ambição certa, voltou da Copa do Mundo o mais cedo possível, encurtou suas férias e teve apenas alguns dias de folga antes de voltar ao trabalho. Acho que ele está pronto para ter uma grande temporada."
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Focando no futuro
Olhando para o futuro, Martinez está determinado a deixar toda a especulação sobre transferências para trás e liderar a Inter rumo a mais conquistas. Ele segue como o ponto focal do ataque, e seu retrospecto de gols contra vários adversários italianos continua crescendo em direção a marcas históricas. O vínculo que ele mencionou com seus companheiros de equipe é evidente em campo, onde ao longo dos anos formou parcerias letais com diversos companheiros de ataque.
Com seu futuro definido e seu compromisso com o clube reafirmado, o argentino está pronto para continuar sua investida nos livros dos recordes.
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