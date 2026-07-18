“Os ricos não querem jogar quando perdem” - Thomas Tuchel é criticado por lenda da Croácia após descartar a possibilidade de a Inglaterra disputar a repescagem contra a França

A tensão surgiu depois que Tuchel demonstrou falta de entusiasmo pela próxima disputa pelo terceiro lugar entre Inglaterra e França, alegando que os jogadores de ambas as seleções estavam interessados apenas na final. “Nenhum dos nossos jogadores e nenhum dos jogadores franceses quer disputar essa partida. Eles querem disputar a final. Demos tudo de nós para chegar até lá.”

Suker, que ficou famoso por levar a Croácia à medalha de bronze na França 98, ficou perplexo com a perspectiva do técnico alemão. Em entrevista ao jornalista italiano Tancredi Palmeri, Suker não mediu palavras ao abordar a mentalidade de elite que, segundo ele, está se infiltrando no futebol internacional. “Deixe-me falar. Acho que os ricos não querem jogar quando perdem.”