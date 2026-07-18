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England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Moataz Bellah El Hadedy

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“Os ricos não querem jogar quando perdem” - Thomas Tuchel é criticado por lenda da Croácia após descartar a possibilidade de a Inglaterra disputar a repescagem contra a França

Inglaterra
Copa do Mundo
T. Tuchel
D. Suker
França
França x Inglaterra

O lendário jogador croata Davor Suker lançou um ataque contundente ao técnico da Inglaterra, Thomas Tuchel, após os comentários desdenhosos do alemão sobre a disputa pelo terceiro lugar da Copa do Mundo. O ex-atacante do Real Madrid acusou o técnico dos Três Leões de elitismo depois que Tuchel sugeriu que nem a Inglaterra nem a França tinham qualquer interesse em disputar a medalha de bronze.

  • Suker rebate a indiferença dos ricos

    A tensão surgiu depois que Tuchel demonstrou falta de entusiasmo pela próxima disputa pelo terceiro lugar entre Inglaterra e França, alegando que os jogadores de ambas as seleções estavam interessados apenas na final. “Nenhum dos nossos jogadores e nenhum dos jogadores franceses quer disputar essa partida. Eles querem disputar a final. Demos tudo de nós para chegar até lá.”

    Suker, que ficou famoso por levar a Croácia à medalha de bronze na França 98, ficou perplexo com a perspectiva do técnico alemão. Em entrevista ao jornalista italiano Tancredi Palmeri, Suker não mediu palavras ao abordar a mentalidade de elite que, segundo ele, está se infiltrando no futebol internacional. “Deixe-me falar. Acho que os ricos não querem jogar quando perdem.”

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    Um apelo ao respeito pelas 211 nações

    O ex-vencedor da Chuteira de Ouro acredita que os comentários de Tuchel ignoram o peso emocional de uma medalha de bronze para nações que não se consideram potências tradicionais. Suker exigiu que os dirigentes do futebol demonstrem mais humildade em relação à comunidade futebolística mundial.

    “Alguns têm tantos troféus e são tão ricos que essa partida não significa nada para eles. Minha mensagem para eles é que fiquem calados, respeitem todos os 211 participantes e entendam que o mundo não pertence apenas a eles. O mundo também pertence às nações de médio porte, às pequenas e àquelas que simplesmente curtem o futebol”, disse Suker.




  • O bronze será apreciado por muitos anos

    Suker insistiu que, independentemente de como isso esteja sendo minimizado no momento, a equipe que terminar em terceiro lugar no sábado acabará valorizando essa conquista com o tempo. “Essa partida pode ser muito importante. Depois de 1998 e do jogo contra a Holanda, lutamos pelo terceiro lugar, e hoje posso falar sobre isso com orgulho”, disse Suker.

    “Quem quer que conquiste o terceiro lugar, garanto que, daqui a 20 anos, quando estiverem mais velhos, certamente se lembrarão daquela medalha de bronze. É por isso que, em toda essa história, o técnico Tuchel não é importante. Ele está falando bobagem”, acrescentou Suker.

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    Suker aposta em Messi para a glória na final da Copa do Mundo

    O ex-atacante da Croácia também deu sua previsão antes da final da Copa do Mundo deste domingo, em Nova Jersey, onde Messi e a Argentina buscarão o segundo título mundial consecutivo, enquanto a Espanha tenta conquistar apenas seu segundo título da Copa do Mundo.

    “Temos 90 minutos pela frente e, talvez, prorrogação também. Mas, quando se analisa quem tem as melhores chances, é o Messi novamente. Veremos, vai ser interessante até o último segundo”, disse Suker.


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