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“Os ricos não querem jogar quando perdem” - Thomas Tuchel é criticado por lenda da Croácia após descartar a possibilidade de a Inglaterra disputar a repescagem contra a França
Suker rebate a indiferença dos ricos
A tensão surgiu depois que Tuchel demonstrou falta de entusiasmo pela próxima disputa pelo terceiro lugar entre Inglaterra e França, alegando que os jogadores de ambas as seleções estavam interessados apenas na final. “Nenhum dos nossos jogadores e nenhum dos jogadores franceses quer disputar essa partida. Eles querem disputar a final. Demos tudo de nós para chegar até lá.”
Suker, que ficou famoso por levar a Croácia à medalha de bronze na França 98, ficou perplexo com a perspectiva do técnico alemão. Em entrevista ao jornalista italiano Tancredi Palmeri, Suker não mediu palavras ao abordar a mentalidade de elite que, segundo ele, está se infiltrando no futebol internacional. “Deixe-me falar. Acho que os ricos não querem jogar quando perdem.”
- AFP
Um apelo ao respeito pelas 211 nações
O ex-vencedor da Chuteira de Ouro acredita que os comentários de Tuchel ignoram o peso emocional de uma medalha de bronze para nações que não se consideram potências tradicionais. Suker exigiu que os dirigentes do futebol demonstrem mais humildade em relação à comunidade futebolística mundial.
“Alguns têm tantos troféus e são tão ricos que essa partida não significa nada para eles. Minha mensagem para eles é que fiquem calados, respeitem todos os 211 participantes e entendam que o mundo não pertence apenas a eles. O mundo também pertence às nações de médio porte, às pequenas e àquelas que simplesmente curtem o futebol”, disse Suker.
O bronze será apreciado por muitos anos
Suker insistiu que, independentemente de como isso esteja sendo minimizado no momento, a equipe que terminar em terceiro lugar no sábado acabará valorizando essa conquista com o tempo. “Essa partida pode ser muito importante. Depois de 1998 e do jogo contra a Holanda, lutamos pelo terceiro lugar, e hoje posso falar sobre isso com orgulho”, disse Suker.
“Quem quer que conquiste o terceiro lugar, garanto que, daqui a 20 anos, quando estiverem mais velhos, certamente se lembrarão daquela medalha de bronze. É por isso que, em toda essa história, o técnico Tuchel não é importante. Ele está falando bobagem”, acrescentou Suker.
- AFP
Suker aposta em Messi para a glória na final da Copa do Mundo
O ex-atacante da Croácia também deu sua previsão antes da final da Copa do Mundo deste domingo, em Nova Jersey, onde Messi e a Argentina buscarão o segundo título mundial consecutivo, enquanto a Espanha tenta conquistar apenas seu segundo título da Copa do Mundo.
“Temos 90 minutos pela frente e, talvez, prorrogação também. Mas, quando se analisa quem tem as melhores chances, é o Messi novamente. Veremos, vai ser interessante até o último segundo”, disse Suker.
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