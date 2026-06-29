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FBL-WC-2026-MATCH76-BRA-JPNAFP
Khaled Mahmoud

Traduzido por

“Os resultados são tudo” - Kaishu Sano, artilheiro do Japão, admite que o gol da vitória do Brasil no último suspiro prova que o Samurai Blue “não é bom o suficiente”, enquanto o sonho da Copa do Mundo chega ao fim

K. Sano
Brasil
K. Itakura
Japão
Brasil x Japão
Copa do Mundo

O meio-campista japonês Kaishu Sano fez uma avaliação realista da eliminação do Samurai Blue da Copa do Mundo, insistindo que um bom desempenho não substitui a vitória, após uma dramática derrota nas oitavas de final para o Brasil. Apesar de um esforço valente que levou a equipe a colocar os gigantes sul-americanos no limite, a trajetória na Copa do Mundo de 2026 terminou em decepção para a seleção comandada por Hajime Moriyasu.

  • Desilusão para o Japão nos acréscimos

    O Japão parecia estar prestes a conquistar um resultado histórico antes de Gabriel Martinelli marcar o gol da vitória nos acréscimos, selando a vitória da Seleção. A derrota foi particularmente cruel, considerando que o Japão havia aberto o placar e parecia estar em vantagem durante grande parte da partida das oitavas de final.

    O gol surpreendente de abertura foi de Sano, cuja finalização no primeiro tempo colocou momentaneamente os azarões no comando da partida. No entanto, a experiência dos sul-americanos acabou prevalecendo, com Casemiro empatando antes do drama no final da partida, aos seis minutos do tempo adicional.

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  • Brazil v Japan: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    A avaliação direta de Sano após a partida

    Ao falar após o apito final, um abatido Sano não escondeu sua decepção com a forma como a equipe foi eliminada. “Acho que os resultados são tudo, e estou realmente decepcionado porque essa equipe não deveria ter terminado assim. Mas ser derrotado dessa maneira bem no final me faz sentir que não somos bons o suficiente, embora o que temos feito não esteja errado. Acho que podemos nos orgulhar do que construímos”, afirmou o meio-campista.

    Esta foi a oitava participação do Japão na Copa do Mundo. Apesar das boas atuações na fase de grupos — que incluíram um empate em 2 a 2 contra a Holanda e uma vitória contundente por 4 a 0 sobre a Tunísia —, não foi o suficiente para superar a vasta experiência do Brasil. Como resultado, o Japão não conseguiu igualar seu melhor resultado histórico na Copa do Mundo, que foi chegar às oitavas de final — um marco que já havia alcançado quatro vezes, em 2002, 2010, 2018 e 2022.

  • Itakura assume a braçadeira de capitão

    O zagueiro Ko Itakura, que assumiu a liderança da equipe na ausência do capitão habitual, Wataru Endo — que ficou de fora do torneio devido a uma lesão que acabou forçando-o a se aposentar da seleção —, compartilhou dos sentimentos de seu companheiro de equipe em relação à inesperada eliminação precoce. O zagueiro teve dificuldade em aceitar o fato de que a participação da equipe no torneio tivesse chegado ao fim tão cedo, depois de mostrar tanto potencial.

    “Nunca imaginei que essa equipe terminaria aqui”, admitiu Itakura durante a coletiva de imprensa pós-jogo. Tendo assumido a capitania, a responsabilidade pela derrota pesou muito sobre o zagueiro, que esperava levar o Samurai Blue até as fases eliminatórias da competição. 

    A eliminação do Japão agrava ainda mais as decepções contínuas das seleções asiáticas no torneio, deixando a Austrália como única representante restante do continente, que enfrentará o Egito.

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    Brasil escapa por um triz

    Para o Brasil, o resultado foi uma vitória por um triz, já que a equipe teve dificuldades para furar a disciplinada defesa japonesa durante a maior parte da partida. Foi preciso um cabeceio de Casemiro aos 56 minutos para finalmente empatar o jogo e acalmar os ânimos após o gol inicial de Sano. Com esse resultado, o Brasil se classificou oficialmente para as oitavas de final, onde agora aguarda o vencedor da partida entre Costa do Marfim e Noruega.

    A vitória foi histórica de certa forma, pois acabou se tornando o gol mais tardio já marcado no tempo regulamentar para garantir a vitória em uma partida das oitavas de final da Copa do Mundo desde o início dos registros da Opta, em 1966. Enquanto o Japão volta para casa para refletir sobre o que poderia ter sido, o Brasil continua sua busca pela sexta estrela, embora com muitas perguntas a responder após essa vitória por um triz.

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