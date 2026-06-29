“Os resultados são tudo” - Kaishu Sano, artilheiro do Japão, admite que o gol da vitória do Brasil no último suspiro prova que o Samurai Blue “não é bom o suficiente”, enquanto o sonho da Copa do Mundo chega ao fim

Ao falar após o apito final, um abatido Sano não escondeu sua decepção com a forma como a equipe foi eliminada. “Acho que os resultados são tudo, e estou realmente decepcionado porque essa equipe não deveria ter terminado assim. Mas ser derrotado dessa maneira bem no final me faz sentir que não somos bons o suficiente, embora o que temos feito não esteja errado. Acho que podemos nos orgulhar do que construímos”, afirmou o meio-campista.

Esta foi a oitava participação do Japão na Copa do Mundo. Apesar das boas atuações na fase de grupos — que incluíram um empate em 2 a 2 contra a Holanda e uma vitória contundente por 4 a 0 sobre a Tunísia —, não foi o suficiente para superar a vasta experiência do Brasil. Como resultado, o Japão não conseguiu igualar seu melhor resultado histórico na Copa do Mundo, que foi chegar às oitavas de final — um marco que já havia alcançado quatro vezes, em 2002, 2010, 2018 e 2022.