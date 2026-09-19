O duelo entre as únicas duas equipes com 100% de aproveitamento começou com um comovente minuto de silêncio em homenagem ao ícone da Inter Sandro Mazzola, que morreu aos 83 anos. Quando a bola rolou, os problemas defensivos recorrentes da Nerazzurri reapareceram quase imediatamente, marcando o quarto jogo consecutivo em que a equipe se viu diante de uma desvantagem de dois gols. O gol de abertura saiu cedo, quando Nahuel Molina desviou de cabeça o cruzamento de Paulo Dybala de volta para a área, permitindo que Kone deixasse a bola quicar antes de finalizar de primeira, por entre as pernas de Manuel Akanji, da marca de dez jardas.

O domínio da Roma continuou durante todo o primeiro tempo, com Dybala ditando o ritmo e quase marcando em uma tentativa de longa distância. A Inter teve dificuldade para encontrar seu ritmo, embora Yann Bisseck tenha exigido uma boa defesa de Mile Svilar. A situação ficou crítica para os visitantes quando Kone marcou seu segundo gol aos 37 minutos. O assistente inicialmente levantou a bandeira por impedimento depois que Gianluca Mancini desviou de cabeça o cruzamento de Dybala para Kone completar na segunda trave, mas a revisão do VAR confirmou que o internacional francês estava atrás da linha da bola, e o gol foi validado.