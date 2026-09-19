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'Os reis da virada!' - Lautaro Martinez marca duas vezes, e a Inter reage após estar perdendo por 2 a 0 para empatar com a Roma em um thriller no topo da tabela
Inter surpreendida com dois gols de Kone
O duelo entre as únicas duas equipes com 100% de aproveitamento começou com um comovente minuto de silêncio em homenagem ao ícone da Inter Sandro Mazzola, que morreu aos 83 anos. Quando a bola rolou, os problemas defensivos recorrentes da Nerazzurri reapareceram quase imediatamente, marcando o quarto jogo consecutivo em que a equipe se viu diante de uma desvantagem de dois gols. O gol de abertura saiu cedo, quando Nahuel Molina desviou de cabeça o cruzamento de Paulo Dybala de volta para a área, permitindo que Kone deixasse a bola quicar antes de finalizar de primeira, por entre as pernas de Manuel Akanji, da marca de dez jardas.
O domínio da Roma continuou durante todo o primeiro tempo, com Dybala ditando o ritmo e quase marcando em uma tentativa de longa distância. A Inter teve dificuldade para encontrar seu ritmo, embora Yann Bisseck tenha exigido uma boa defesa de Mile Svilar. A situação ficou crítica para os visitantes quando Kone marcou seu segundo gol aos 37 minutos. O assistente inicialmente levantou a bandeira por impedimento depois que Gianluca Mancini desviou de cabeça o cruzamento de Dybala para Kone completar na segunda trave, mas a revisão do VAR confirmou que o internacional francês estava atrás da linha da bola, e o gol foi validado.
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Lautaro impulsiona a reação
A Inter criou o hábito de escapar de situações difíceis ultimamente, tendo agora ficado em desvantagem por 2 a 0 em quatro partidas consecutivas entre Serie A e Champions League, vencendo duas dessas reações anteriores. Precisou de apenas 60 segundos do segundo tempo para iniciar sua recuperação mais recente, com Marcus Thuram atuando como o arquiteto. O atacante francês aproveitou um passe solto de Bryan Cristante antes de disparar pela ponta esquerda em um contra-ataque fulminante, rolando um cruzamento rasteiro para trás para Martinez completar de primeira, com precisão, para o gol, de 11 metros.
O gol mudou completamente o rumo do jogo, já que a atual campeã encurralou a Roma. Thuram quase empatou instantes depois com um inteligente toque de calcanhar que passou tirando tinta da trave. A Roma, porém, seguiu perigosa nos contra-ataques. Donyell Malen, que entrou em campo com seis gols em quatro jogos, viu uma finalização forte ser desviada pelo rosto do goleiro da Inter, Josep Martinez, durante uma sequência caótica após uma cobrança de escanteio.
Capitão Martinez salva um ponto
À medida que a pressão aumentava, Svilar fez uma série de defesas de alto nível para manter a Inter afastada, incluindo uma defesa em mergulho para parar Andy Diouf. No entanto, a resistência da Roma acabou ruindo aos 79 minutos. Durante um período sustentado de pressão após um escanteio, Svilar fez uma defesa inicial incrível em cabeçada de Thuram, com Martinez vendo sua cabeçada no rebote bater na parte de baixo do travessão. A jogada seguiu quando Yann Bisseck escorou de cabeça um cruzamento de volta para a zona de perigo para Martinez, que dominou a bola na coxa antes de acertar um voleio impressionante de sete jardas no fundo da rede.
O empate dramático deu início a um fim de jogo frenético, com os dois lados buscando o gol da vitória. A Inter parecia mais provável de encontrá-lo, explorando o espaço deixado por uma linha defensiva da Roma exausta. Nos instantes finais, Petar Sucic escorou uma bola longa de Nicolo Barella no caminho de Thuram, que percebeu Svilar adiantado e tentou encobrir o goleiro, mas viu sua finalização sair raspando para fora, com o gol aberto.
- AFP
Na liderança compartilhada antes da pausa internacional
O empate deixa a Roma na liderança da tabela da Serie A, com 13 pontos, à frente da Inter apenas pelo saldo de gols. Após a próxima pausa internacional, a Roma volta a jogar pela liga em visita ao Como no dia 11 de outubro, enquanto a Inter recebe o Parma no San Siro em 10 de outubro.
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