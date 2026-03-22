Os receios se confirmaram! A estrela do FC Bayern de Munique provavelmente não poderá viajar para se juntar à seleção alemã

Consequentemente, ele provavelmente não estará à disposição da seleção alemã e do técnico Julian Nagelsmann para os dois amistosos contra a Suíça na sexta-feira e contra Gana na segunda-feira seguinte.

A decisão foi tomada após um novo exame médico realizado no domingo. Os dirigentes do Bayern teriam chegado a um acordo com a DFB para não correrem riscos com o jogador de 22 anos.