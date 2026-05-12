Os receios quanto à aposentadoria de Ferland Mendy são dissipados, já que o Real Madrid descobre por quanto tempo o astro francês ficará afastado após a cirurgia

Mendy foi submetido a uma cirurgia na segunda-feira em Lyon, após sofrer uma recidiva de uma lesão muscular na coxa direita. A operação ocorreu no hospital privado Jean-Mermoz e foi realizada pelo especialista Dr. Bertrand Sonnery-Cottet, com o procedimento acompanhado pela equipe médica do Real Madrid. Posteriormente, o clube confirmou que a operação havia sido concluída com sucesso.

A cirurgia teve como alvo uma lesão no músculo reto femoral da perna direita de Mendy, um problema que tem incomodado o zagueiro francês ao longo da atual temporada. O recuo devido à lesão ocorreu durante a vitória do Real Madrid sobre o Espanyol, em 3 de maio, quando Mendy foi forçado a sair de campo após apenas 14 minutos. Foi sua quinta lesão em uma temporada difícil e tem repetidamente prejudicado suas chances de garantir uma vaga constante na equipe titular.