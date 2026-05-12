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Os receios quanto à aposentadoria de Ferland Mendy são dissipados, já que o Real Madrid descobre por quanto tempo o astro francês ficará afastado após a cirurgia
Cirurgia bem-sucedida em Lyon
Mendy foi submetido a uma cirurgia na segunda-feira em Lyon, após sofrer uma recidiva de uma lesão muscular na coxa direita. A operação ocorreu no hospital privado Jean-Mermoz e foi realizada pelo especialista Dr. Bertrand Sonnery-Cottet, com o procedimento acompanhado pela equipe médica do Real Madrid. Posteriormente, o clube confirmou que a operação havia sido concluída com sucesso.
A cirurgia teve como alvo uma lesão no músculo reto femoral da perna direita de Mendy, um problema que tem incomodado o zagueiro francês ao longo da atual temporada. O recuo devido à lesão ocorreu durante a vitória do Real Madrid sobre o Espanyol, em 3 de maio, quando Mendy foi forçado a sair de campo após apenas 14 minutos. Foi sua quinta lesão em uma temporada difícil e tem repetidamente prejudicado suas chances de garantir uma vaga constante na equipe titular.
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O Real Madrid confirma o sucesso da intervenção
O Real Madrid confirmou o resultado da cirurgia em um comunicado oficial. O procedimento é considerado um passo importante para resolver o problema persistente que tem limitado a disponibilidade de Mendy nesta temporada.
O comunicado dizia: “Nosso jogador Ferland Mendy passou hoje por uma cirurgia bem-sucedida, sob a supervisão do Serviço Médico do Real Madrid, para reparar uma lesão no músculo reto femoral da perna direita. Mendy iniciará sua reabilitação nos próximos dias.”
Rumores sobre a aposentadoria são desmentidos
Nos dias que antecederam a cirurgia, várias reportagens da mídia espanhola sugeriram que a situação poderia ameaçar a carreira de Mendy. Alguns veículos de comunicação afirmaram que o zagueiro poderia ficar afastado dos gramados por até um ano, com especulações chegando a levantar a possibilidade de uma aposentadoria antecipada para o jogador de 30 anos.
Essas preocupações já foram descartadas. A RMC Sport indica que o zagueiro não tem intenção de encerrar a carreira e continua determinado a retornar ao futebol de alto nível. Os problemas com lesões também afetaram sua posição na seleção. Apesar de ter disputado 10 partidas pela seleção francesa, Mendy não joga pelos Bleus desde a Euro 2024, torneio no qual não participou.
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Reabilitação e meta de reintegração
As previsões médicas após a cirurgia são muito mais animadoras do que os relatórios anteriores sugeriam. Espera-se que Mendy fique afastado dos gramados por aproximadamente três a quatro meses, enquanto inicia seu programa de reabilitação. Se a recuperação ocorrer conforme o planejado, o zagueiro poderá retornar durante a primeira metade da próxima temporada. Tanto para o jogador quanto para o clube, recuperar a forma física total será fundamental para que ele consiga se reestabelecer na lateral esquerda da defesa do Real Madrid.