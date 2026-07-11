“Os próximos 20 anos pertencem a ele” – Lamine Yamal mostra traços de Lionel Messi, Diego Maradona, Pelé e Ronaldo, enquanto a lenda do Barcelona, Xavi, revela sua reação ao ver pela primeira vez esse talento de geração única

Xavi refletiu sobre suas primeiras impressões a respeito de Yamal, explicando que as atuações do adolescente na La Masia o destacaram imediatamente dos jogadores da mesma idade. O ex-técnico do Barcelona também revelou por que queria que Yamal fosse integrado ao time principal o mais rápido possível.

“Eu já tinha ouvido falar dele por Barcelona antes mesmo de vê-lo. As pessoas estavam comentando sobre esse garoto — e a mesma coisa tinha acontecido comigo com o Leo (Messi)”, escreveu Xavi em sua coluna no The Athletic. “Disseram-me que havia um argentino que jogava muito bem, que se destacava e assim por diante, e com o Lamine aconteceu praticamente a mesma coisa comigo.

“A primeira vez que o vi foi em uma partida das categorias de base que o clube havia gravado para nós. Ele tinha 15 anos e fez uma atuação brilhante naquele dia, dando duas assistências e marcando um gol. Ele fez de tudo. Pensei: ‘Caramba, não temos ninguém assim no ataque’.”

Xavi disse que a capacidade de tomada de decisão e a calma de Yamal surpreenderam a todos no clube, afirmando: “Esse garoto chegou para treinar aos 15 anos e já dava para perceber algo diferente, algo especial. Ele driblava muito bem. Tomava decisões excelentes, raramente cometia erros.

“Foi isso que mais me surpreendeu durante os treinos de rondo, os jogos de posicionamento e as partidas que disputamos com o time principal. Ele não cometeu nenhum erro. Nós o tratamos muito bem, oferecemos um contrato muito bom, conversamos com seu agente e, a partir daí, pude escalá-lo pela primeira vez, porque percebi que ele estava pronto. Eu realmente percebi isso.”