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“Os próximos 20 anos pertencem a ele” – Lamine Yamal mostra traços de Lionel Messi, Diego Maradona, Pelé e Ronaldo, enquanto a lenda do Barcelona, Xavi, revela sua reação ao ver pela primeira vez esse talento de geração única
Xavi relembra ter percebido o talento extraordinário de Yamal
Xavi revelou que sabia que Yamal estava destinado ao topo desde a primeira vez que viu o ponta jogar pela base do Barcelona. O ex-técnico do Blaugrana disse que o entusiasmo em torno do adolescente o fez lembrar do alvoroço que cercava o jovem Messi antes de ele chegar ao time principal.
Depois de assistir a imagens de Yamal aos 15 anos, Xavi se convenceu de que o Barcelona tinha um jogador especial em suas fileiras. Ele imediatamente pressionou para que o jovem treinasse com o time principal, apesar de ter sido aconselhado a esperar, pois a situação contratual de Yamal ainda não havia sido resolvida.
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Xavi explica por que Yamal se destacou logo de cara
Xavi refletiu sobre suas primeiras impressões a respeito de Yamal, explicando que as atuações do adolescente na La Masia o destacaram imediatamente dos jogadores da mesma idade. O ex-técnico do Barcelona também revelou por que queria que Yamal fosse integrado ao time principal o mais rápido possível.
“Eu já tinha ouvido falar dele por Barcelona antes mesmo de vê-lo. As pessoas estavam comentando sobre esse garoto — e a mesma coisa tinha acontecido comigo com o Leo (Messi)”, escreveu Xavi em sua coluna no The Athletic. “Disseram-me que havia um argentino que jogava muito bem, que se destacava e assim por diante, e com o Lamine aconteceu praticamente a mesma coisa comigo.
“A primeira vez que o vi foi em uma partida das categorias de base que o clube havia gravado para nós. Ele tinha 15 anos e fez uma atuação brilhante naquele dia, dando duas assistências e marcando um gol. Ele fez de tudo. Pensei: ‘Caramba, não temos ninguém assim no ataque’.”
Xavi disse que a capacidade de tomada de decisão e a calma de Yamal surpreenderam a todos no clube, afirmando: “Esse garoto chegou para treinar aos 15 anos e já dava para perceber algo diferente, algo especial. Ele driblava muito bem. Tomava decisões excelentes, raramente cometia erros.
“Foi isso que mais me surpreendeu durante os treinos de rondo, os jogos de posicionamento e as partidas que disputamos com o time principal. Ele não cometeu nenhum erro. Nós o tratamos muito bem, oferecemos um contrato muito bom, conversamos com seu agente e, a partir daí, pude escalá-lo pela primeira vez, porque percebi que ele estava pronto. Eu realmente percebi isso.”
Comparações com Messi e um futuro entre os grandes nomes
Xavi admitiu que as comparações com Messi são inevitáveis, pois ambos são canhotos, atuam pela ala direita e têm a confiança necessária para exigir a bola. No entanto, ele alertou contra a imposição de pressão desnecessária sobre Yamal ao compará-lo com o argentino.
“Há muitas semelhanças com o Leo”, admitiu Xavi. “Mas não acho que estejamos fazendo nenhum favor ao garoto ao compará-lo com o maior de todos os tempos — isso coloca uma pressão extra sobre ele. Lamine sabe que é diferente. Dá para perceber isso quando você o observa e está perto dele. Assim como o Leo sabia que era diferente.”
Xavi acrescentou: “Ele é um líder em campo que faz a diferença aos 18 anos — algo que só vimos em Lionel Messi, Diego Maradona, Pelé e talvez Ronaldo, ‘O Fenômeno’. Ele tem 18 anos e já conquistou três títulos da La Liga, um Campeonato Europeu e está nas quartas de final da Copa do Mundo.
“Ele pode ser a estrela de uma era, desde que sua ambição, atitude e determinação estejam no caminho certo. Estamos diante de uma estrela de nível mundial que pode se tornar o melhor jogador de sua geração. Ele já está — se não for o melhor — entre os cinco melhores de sua geração. Mas, para mim, ele é diferente. Os próximos 15 a 20 anos pertencerão a Lamine, se ele quiser.”
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Yamal pretende dar continuidade à sua rápida ascensão
A evolução de Yamal continua ganhando ritmo depois que ele se consolidou tanto no Barcelona quanto na seleção espanhola ainda muito jovem. No entanto, o foco do ponta agora continua voltado para a Espanha na Copa do Mundo de 2026, com a La Roja se preparando para enfrentar a França nas semifinais, após ter eliminado recentemente a Bélgica nas quartas de final.
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