Os proprietários do Newcastle estão dispostos a vender uma participação no clube da Premier League para financiar os planos de construção de um novo estádio

Segundo a Reuters, o fundo soberano está em negociações ativas com investidores terceiros sobre a venda de uma participação minoritária no Newcastle United. A medida visa injetar capital fresco no clube de Tyneside, à medida que este avança para a próxima fase de seu ambicioso projeto. Ao emitir novas ações para um potencial investidor, os proprietários esperam contornar algumas das rígidas restrições enfrentadas por times que pretendem realizar grandes investimentos na Premier League.

Embora o PIF continue sendo o acionista majoritário, essa nova estratégia marca uma mudança na forma como as finanças do clube são administradas. Com isso, o fundo está avaliando várias opções para aumentar a liquidez, incluindo a possível securitização da receita comercial do Newcastle. Isso permitiria ao clube dar continuidade à sua estratégia agressiva de contratações, mantendo ao mesmo tempo um modelo financeiro sustentável de longo prazo.