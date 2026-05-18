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Os proprietários do Newcastle estão dispostos a vender uma participação no clube da Premier League para financiar os planos de construção de um novo estádio
O PIF está em busca de novos investimentos
Segundo a Reuters, o fundo soberano está em negociações ativas com investidores terceiros sobre a venda de uma participação minoritária no Newcastle United. A medida visa injetar capital fresco no clube de Tyneside, à medida que este avança para a próxima fase de seu ambicioso projeto. Ao emitir novas ações para um potencial investidor, os proprietários esperam contornar algumas das rígidas restrições enfrentadas por times que pretendem realizar grandes investimentos na Premier League.
Embora o PIF continue sendo o acionista majoritário, essa nova estratégia marca uma mudança na forma como as finanças do clube são administradas. Com isso, o fundo está avaliando várias opções para aumentar a liquidez, incluindo a possível securitização da receita comercial do Newcastle. Isso permitiria ao clube dar continuidade à sua estratégia agressiva de contratações, mantendo ao mesmo tempo um modelo financeiro sustentável de longo prazo.
- AFP
O dilema do estádio de bilhões de libras
O CEO do Newcastle, David Hopkinson, confirmou à Reuters que o clube se encontra em uma encruzilhada histórica. Enquanto a reforma do icônico St James' Park custaria centenas de milhões, estima-se que a construção de um novo estádio de última geração custaria mais de 1 bilhão de libras (1,34 bilhão de dólares). Para financiar isso sem sobrecarregar o capital direto do PIF, o fundo está explorando opções inovadoras, incluindo a emissão de novas ações para investidores externos ou a “titularização” das receitas comerciais futuras do clube.
Essa mudança ocorre no momento em que o PIF, que administra quase US$ 1 trilhão em ativos, refina sua estratégia global de esportes. Com o fundo prestes a encerrar o financiamento do LIV Golf até o final de 2026 — após um investimento impressionante de US$ 5 bilhões —, há uma clara mudança de foco em direção à sustentabilidade financeira e ao valor dos ativos a longo prazo. Garantir que o Newcastle tenha um “superestádio” é visto como essencial para o clube.
Apoio a Eddie Howe
Além das instalações físicas, a possível venda de uma participação visa garantir que o técnico Eddie Howe tenha os recursos necessários para competir novamente pelo topo da tabela. Após uma temporada em que os Magpies caíram para a 11ª posição na Premier League e perderam a chance de se classificar para as competições europeias, há um desejo claro de voltar aos holofotes da Liga dos Campeões. O investimento representaria um aumento significativo no orçamento de transferências do clube para reforçar o elenco de cara para a próxima temporada.
Apesar da queda de rendimento nesta temporada, a diretoria continua totalmente comprometida com o projeto. O técnico do Newcastle, Eddie Howe, afirmou no início deste mês que o PIF continua tão empenhado quanto sempre esteve no sucesso do clube. Uma ampliação multimilionária do centro de treinamento já está em andamento, com previsão de aumentar sua área útil em mais de 50%.
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Mudança na estratégia esportiva da Arábia Saudita
A iniciativa de buscar investimentos externos surge em um momento em que o PIF está reestruturando seu portfólio esportivo global. O fundo anunciou recentemente que deixaria de financiar a LIV Golf ao final da temporada de 2026, após ter investido mais de US$ 5 bilhões no empreendimento desde seu lançamento em 2022. Isso sugere uma abordagem mais focada em seus ativos de grande visibilidade, garantindo que o Newcastle continue sendo um investimento emblemático de longo prazo, em vez de um peso para os recursos.
Com a Arábia Saudita se preparando para sediar a Copa do Mundo da FIFA de 2034, o futebol continua no centro da estratégia “Visão 2030” do reino. O Newcastle já obteve sucesso inicial sob a atual administração, classificando-se duas vezes para a Liga dos Campeões e conquistando a Copa da Liga no ano passado.