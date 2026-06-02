Segundo a Sky, o Newcastle United, o Manchester United e o Manchester City continuam em contato com a assessoria do jogador da seleção alemã, que em março renovou antecipadamente e por um longo prazo seu contrato com o Dortmund, estendendo-o até 2030.
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Os principais clubes mantêm contato com o craque! Será que o BVB vai acabar perdendo um jogador fundamental neste verão?
"Felix continuará jogando conosco na próxima temporada, esse é o plano definido", afirmou recentemente o diretor esportivo Ole Book, ao ser questionado se Nmecha estava indisponível para transferência: "Ele é um dos melhores meio-campistas da Alemanha e, na Europa, também não tem nada a temer. Ele tem uma importância enorme para o nosso jogo."
Não há dúvida disso, mas, segundo a Sky, parece que ainda há um pequeno ponto de interrogação sobre a permanência do jogador de 25 anos no BVB. Caso um clube da Inglaterra venha a fazer uma oferta financeiramente lucrativa, Nmecha poderia, internamente, pressionar por uma saída antecipada.
Na Inglaterra, ele foi formado nas categorias de base do Manchester City, e uma transferência para a Premier League seria um dos grandes objetivos de carreira do meio-campista central. Além disso, o BVB não está necessariamente em posição de recusar uma oferta gigantesca da elite inglesa, com grande poder aquisitivo. Devido à eliminação precoce da Liga dos Campeões, o BVB ficou 17 milhões de euros abaixo de sua própria projeção orçamentária; no total, o Dortmund arrecadou 30 milhões de euros a menos na competição do que no ano anterior.
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O BVB tem todas as cartas na mão no caso de Felix Nmecha no verão de 2026
No entanto, o BVB parece estar, pelo menos um pouco, em vantagem neste momento: embora se diga que os “Schwarzgelben” tenham garantido a Nmecha uma cláusula de rescisão no âmbito da renovação do contrato, segundo o jornal *Bild*, essa cláusula só entrará em vigor a partir de 2027 e será de 80 milhões de euros. Um ano depois, Nmecha estaria disponível por 70 milhões. Isso significa que, neste verão, os clubes provavelmente teriam que chegar perto da marca dos 100 milhões de euros para Nmecha se quisessem fazer o BVB reconsiderar.
Na terça-feira, Nmecha partiu com a seleção nacional para a Copa do Mundo nos EUA, Canadá e México. Com base nas últimas impressões, é de se supor que ele receberá do técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, a vaga no time titular ao lado de Aleksandar Pavlovic no centro de comando alemão no início do torneio. Boas atuações na Copa do Mundo aumentariam ainda mais o valor de mercado de Nmecha e, consequentemente, o número de clubes interessados nele.
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Felix Nmecha sofre um duro revés no BVB e luta por uma vaga na seleção para a Copa do Mundo
Nmecha já havia se esforçado ao máximo durante e após a temporada da Bundesliga para conquistar um papel de destaque na Copa do Mundo. Em março, pouco antes da última concentração e da convocação definitiva, ele sofreu uma ruptura do ligamento lateral do joelho. Na época, sua participação na Copa do Mundo estava em dúvida. Mas, após uma reabilitação sem contratempos, Nmecha conseguiu voltar aos gramados e à seleção para a Copa do Mundo ainda antes do fim da temporada. Logo após a última rodada da Bundesliga, ele teria voado para o Algarve para aprimorar ainda mais sua preparação para a Copa do Mundo por meio de um programa de treinamento individual.
“Felix é um jogador de ponta que tem tudo para se tornar, um dia, um dos melhores do mundo nessa posição”, elogiou o técnico da seleção alemã quando questionado sobre Nmecha durante o anúncio oficial da convocação.