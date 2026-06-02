Os principais clubes mantêm contato com o craque! Será que o BVB vai acabar perdendo um jogador fundamental neste verão?

"Felix continuará jogando conosco na próxima temporada, esse é o plano definido", afirmou recentemente o diretor esportivo Ole Book, ao ser questionado se Nmecha estava indisponível para transferência: "Ele é um dos melhores meio-campistas da Alemanha e, na Europa, também não tem nada a temer. Ele tem uma importância enorme para o nosso jogo."

Não há dúvida disso, mas, segundo a Sky, parece que ainda há um pequeno ponto de interrogação sobre a permanência do jogador de 25 anos no BVB. Caso um clube da Inglaterra venha a fazer uma oferta financeiramente lucrativa, Nmecha poderia, internamente, pressionar por uma saída antecipada.

Na Inglaterra, ele foi formado nas categorias de base do Manchester City, e uma transferência para a Premier League seria um dos grandes objetivos de carreira do meio-campista central. Além disso, o BVB não está necessariamente em posição de recusar uma oferta gigantesca da elite inglesa, com grande poder aquisitivo. Devido à eliminação precoce da Liga dos Campeões, o BVB ficou 17 milhões de euros abaixo de sua própria projeção orçamentária; no total, o Dortmund arrecadou 30 milhões de euros a menos na competição do que no ano anterior.