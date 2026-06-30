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Kosta Runjaic UdineseGetty Images
Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Os primeiros convocados da temporada: eis o elenco da Udinese, em pré-temporada a partir de 6 de julho

Udinese
Campeonato Italiano

Convocação no dia 5 para a Udinese, que entra em pré-temporada a partir do dia 6

Conforme informado no site oficial do clube bianconero, a Udinese está pronta para iniciar a pré-temporada sob o comando do técnico Kosta Runjaic.

Os bianconeri chegarão a Udine no domingo, 5 de julho, para iniciar os treinos e os testes a partir do dia seguinte, segunda-feira, 6 de julho. A primeira fase da preparação se estenderá por duas semanas no centro esportivo Dino Bruseschi, antes da partida para o tradicional período de concentração pré-temporada.

Pelo terceiro ano, o segundo consecutivo, a Udinese voltará a Lienz para entrar no ritmo da preparação de verão. Os bianconeri estarão em concentração no Tirol Oriental de 22 de julho a 4 de agosto. O grupo comandado pelo técnico Runjaic encontrará em Lienz as condições ideais para se preparar da melhor forma para a temporada, em instalações de excelência e com todas as comodidades necessárias para um time de alto nível. A sede dos treinos será, também este ano, o Dolomiten Stadion.


  • Durante o período de pré-temporada, os bianconeri participarão de alguns jogos-teste de nível internacional, cujos detalhes serão divulgados posteriormente.


    Segue abaixo a lista dos jogadores que começarão os treinos no Bruseschi no dia 6 de julho:



    Abankwah

    Arizala

    Atta

    Bayo

    Bertola

    Bravo*

    Buksa

    Buta*

    Camara

    Davis

    Ebosse

    Ekkelenkamp

    Goglichidze

    Gueye

    Kabasele

    Kamara

    Kristensen

    Lovric*

    Miller

    Mlacic

    Modesto*

    Okoye*

    Padelli

    Pafundi

    Palma

    Payero*

    Pejicic

    Piana

    Piotrowski*

    Popov

    Solet

    Vinciati

    Zaniolo

    Zanoli

    Zarraga

    Zemura*


    *Esses jogadores retornarão a Udine na próxima semana, conforme acordado com o clube e após o término de seus respectivos compromissos competitivos da temporada 25/26.


    Karlstrom, que ainda está defendendo a Suécia na Copa do Mundo, se reunirá ao grupo após um período de férias.



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