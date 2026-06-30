Os primeiros convocados da temporada: eis o elenco da Udinese, em pré-temporada a partir de 6 de julho

Conforme informado no site oficial do clube bianconero, a Udinese está pronta para iniciar a pré-temporada sob o comando do técnico Kosta Runjaic.

Os bianconeri chegarão a Udine no domingo, 5 de julho, para iniciar os treinos e os testes a partir do dia seguinte, segunda-feira, 6 de julho. A primeira fase da preparação se estenderá por duas semanas no centro esportivo Dino Bruseschi, antes da partida para o tradicional período de concentração pré-temporada.

Pelo terceiro ano, o segundo consecutivo, a Udinese voltará a Lienz para entrar no ritmo da preparação de verão. Os bianconeri estarão em concentração no Tirol Oriental de 22 de julho a 4 de agosto. O grupo comandado pelo técnico Runjaic encontrará em Lienz as condições ideais para se preparar da melhor forma para a temporada, em instalações de excelência e com todas as comodidades necessárias para um time de alto nível. A sede dos treinos será, também este ano, o Dolomiten Stadion.



