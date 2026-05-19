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Os preços dos ingressos revendidos para a Copa do Mundo continuam caindo, inclusive para a estreia da seleção masculina dos EUA
- AFP
Os preços continuam caindo
Os preços dos ingressos há muito tempo são tema de discussão em torno da Copa do Mundo, com os torcedores tendo que pagar valores elevados até mesmo pelos assentos mais baratos disponíveis. Mas, no mercado de revenda, os preços começaram a cair. O custo médio mínimo para assistir aos jogos da seleção masculina dos EUA caiu 38,7% em um período de três meses, de acordo com a TicketData, chegando a US$ 865 para os três jogos da fase de grupos. O Iraque registrou uma queda ainda mais acentuada nesse mesmo período, com o preço médio caindo 41,7%, para US$ 342. A Turquia registrou a maior queda, com o preço médio caindo 48,7%, para US$ 428.
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Alguns jogos ainda são caros
No entanto, alguns jogos da fase de grupos continuam caros. Portugal x Colômbia, disputado em Miami, é um dos jogos mais procurados da primeira rodada e tem um preço mínimo de mais de US$ 3.000. A Colômbia é também a seleção mais cara no mercado de revenda, um valor que talvez possa ser atribuído à força do seu grupo.
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Custa uma fortuna ver os anfitriões
Para a seleção masculina de futebol dos EUA, os preços continuam altos — embora um pouco mais razoáveis. Os preços dos ingressos mais baratos caíram abaixo de US$ 1.000 pela primeira vez desde janeiro, no início desta semana, para a partida de estreia contra o Paraguai, em Los Angeles, no dia 12 de junho. Há relatos generalizados de que os ingressos para esse jogo têm sido difíceis de vender. O site The Athletic informou no mês passado que apenas 40.934 ingressos haviam sido vendidos para a estreia. O Los Angeles Stadium, como será chamado durante o torneio, tem capacidade para cerca de 70.000 pessoas.
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Por que os preços estão oscilando
Parte da flutuação nos preços pode ser atribuída à natureza do mercado secundário, onde os preços de revenda costumam subir e descer de acordo com a demanda, a disponibilidade e o momento. Essa volatilidade vem acompanhada de críticas mais amplas aos custos dos ingressos da Copa do Mundo, com os preços oficiais da FIFA já sendo mais altos do que os previstos no documento de licitação original — e bem acima de qualquer torneio anterior. Mas nas plataformas de revenda, os preços ainda podem sofrer variações significativas antes do torneio, especialmente à medida que mais ingressos entram no mercado ou os vendedores reduzem os preços de venda à medida que a data do pontapé inicial se aproxima.
O presidente da FIFA, Gianni Infantino, comentou recentemente sobre a discussão contínua em torno dos preços dos ingressos, enfatizando o nível de demanda e o fato de que há diferentes faixas de preço.
“Recebemos 500 milhões de solicitações de ingressos”, disse ele no Congresso da FIFA em Vancouver. “Nas duas últimas Copas do Mundo (da FIFA) juntas, tivemos 50 milhões de solicitações de ingressos. Aqui, 500 milhões. Vendemos 100% do estoque que colocamos no mercado, o que representa mais ou menos 90% do estoque global até agora. E, é claro, estamos sempre colocando ingressos à venda. Existem ingressos caros, sim, mas também há ingressos acessíveis.”
A fase de vendas de última hora da FIFA já está aberta, com ingressos disponíveis por ordem de chegada e sujeitos à disponibilidade.