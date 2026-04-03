AFP
Traduzido por
Os preços dos ingressos para a final da Copa do Mundo disparam para US$ 10.990 antes do último lote de ingressos ser colocado à venda, pouco antes do início do torneio
- AFP
Um aumento repentino nos preços dos ingressos
Os preços dos ingressos continuaram subindo desde o início da venda ao público, em outubro. Inicialmente, os assentos da Categoria 3 custavam a partir de US$ 2.790, enquanto os ingressos da Categoria 1 estavam cotados em US$ 6.730. Nos meses seguintes, os preços mais que dobraram, com os ingressos mais caros para a final da Copa do Mundo chegando agora a US$ 10.900.
De maneira mais ampla, os preços permanecem altos em toda a linha. Um ingresso da Categoria 1 para a partida da seleção masculina dos EUA contra o Paraguai, em 13 de junho, está cotado em US$ 2.735, com mais de 1.000 lugares disponíveis no lançamento, segundo a BBC. A FIFA tem defendido consistentemente que seus preços refletem as normas do mercado norte-americano e a forte demanda, observando que a receita da Copa do Mundo é reinvestida no desenvolvimento do esporte globalmente.
- Getty Images Sport
Identificação dos preços reais
É difícil saber exatamente quanto custam os ingressos, já que o sistema de preços dinâmicos adotado pela própria FIFA faz com que os valores variem constantemente de acordo com a demanda. Até o momento, nenhuma informação precisa foi divulgada. No entanto, ficou claro que os jogos de maior destaque ao longo do torneio têm preços mais elevados. Segundo relatos, apenas um jogo envolvendo uma das dez principais seleções, a Holanda, estava disponível para compra.
- Getty Images Sport
Apresentamos ingressos mais baratos
Como os preços originais dos ingressos eram muito mais caros do que o prometido, a FIFA lançou uma categoria de preços denominada “categoria de acesso para torcedores”, na qual algumas centenas de ingressos foram disponibilizados por apenas US$ 60. Nenhum desses ingressos restava à venda nesta semana — mas não está claro se eles foram realmente vendidos.
- Getty Images
À venda até o último minuto
A FIFA prometeu que os ingressos para os jogos da Copa do Mundo serão disponibilizados gradualmente até o último minuto. No portal oficial de vendas, tem sido difícil saber quantos ingressos estão disponíveis para cada jogo. O mercado de revenda tem sido ainda menos previsível. Nos EUA, os preços estão bem acima do valor de face. No México, é ilegal vender ingressos de revenda por um preço superior ao preço original.