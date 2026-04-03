Os preços dos ingressos continuaram subindo desde o início da venda ao público, em outubro. Inicialmente, os assentos da Categoria 3 custavam a partir de US$ 2.790, enquanto os ingressos da Categoria 1 estavam cotados em US$ 6.730. Nos meses seguintes, os preços mais que dobraram, com os ingressos mais caros para a final da Copa do Mundo chegando agora a US$ 10.900.

De maneira mais ampla, os preços permanecem altos em toda a linha. Um ingresso da Categoria 1 para a partida da seleção masculina dos EUA contra o Paraguai, em 13 de junho, está cotado em US$ 2.735, com mais de 1.000 lugares disponíveis no lançamento, segundo a BBC. A FIFA tem defendido consistentemente que seus preços refletem as normas do mercado norte-americano e a forte demanda, observando que a receita da Copa do Mundo é reinvestida no desenvolvimento do esporte globalmente.