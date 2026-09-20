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Mohamed Saeed
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'Os piores 15 minutos de todos os tempos!' - Gary Neville detona o Manchester United por 'andar' contra o Fulham, enquanto Michael Carrick é criticado

Manchester United
G. Neville
M. Carrick
Fulham
Premier League

Gary Neville fez uma avaliação contundente da mais recente atuação do Manchester United na Premier League, classificando parte do desempenho da equipe contra o Fulham como o pior que viu em quase meio século. O ídolo do clube ficou perplexo com a aparente falta de empenho do time de Michael Carrick durante um desastroso colapso no segundo tempo em Craven Cottage.

  • Neville faz dura avaliação das estrelas do United

    Neville não poupou críticas ao avaliar a atuação apagada de seu ex-clube durante a visita ao Fulham pela Premier League no domingo. O ex-zagueiro, que se tornou comentarista, ficou indignado com um período de jogo após o intervalo, no qual acusou os visitantes de praticamente desistirem da partida.

    Falando durante a cobertura da Sky Sports, Neville expressou sua incredulidade com a falta de espírito competitivo demonstrada pelos jogadores de vermelho. Ele deixou claro que o nível da atuação caiu a patamares que nunca havia testemunhado antes em sua longa ligação com o clube de Old Trafford. "Assisto ao Man United desde os cinco anos de idade e esses foram os piores 15 minutos que já vi", disse Neville. "Absolutamente patético. Nunca vi tamanha falta de esforço. O que Carrick deve estar pensando?"

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    Manchester United parece um bando de "manequins"

    Os holofotes se intensificaram sobre o técnico Michael Carrick, que enfrenta uma pressão crescente após uma sequência de resultados inconsistentes. Neville questionou como o treinador poderia conciliar as instruções dadas no vestiário com a apatia exibida em campo imediatamente após o intervalo.

    e urgência, descrevendo de forma famosa os jogadores como objetos inanimados durante a transmissão. Ele observou que a falta de entrega básica foi o aspecto mais preocupante da atuação. Neville comentou: "São alguns minutos dos manequins azuis jogando contra os manequins brancos e depois muda, jogo de futebol bizarro. Eles não vão a lugar nenhum com uma falta de urgência como essa. Não sei se é medo, falta de complacência, eles simplesmente não estão trabalhando duro."

  • Falha defensiva resulta em gol contra cômico

    A tarde dos visitantes tomou um rumo desastroso quando a falta de concentração culminou em um estranho gol de abertura para o Fulham. Uma sequência de erros defensivos começou quando Kobbie Mainoo perdeu a posse de bola em uma área perigosa, permitindo que os mandantes iniciassem um ataque. Embora o goleiro Senne Lammens tenha conseguido inicialmente defender uma finalização de Calvin Bassey, o rebote sofreu um desvio cruel e um tanto cômico em Lisandro Martinez.

    Neville depois detalhou sua frustração, esclarecendo que sua raiva vinha da recusa dos jogadores em cumprir as funções básicas de um atleta profissional. O ex-internacional da Inglaterra foi categórico ao afirmar que Carrick precisa abordar a mensagem que os jogadores estão passando por meio de sua linguagem corporal.

    Ao explicar depois sua posição, Neville afirmou: "Eu estava me referindo puramente ao fato de que eles ficaram andando em campo. Nunca vi o Manchester United andar tanto assim. Michael precisa parar de defendê-los. Eu entendo por que ele os defende, ele é leal e quer que seus jogadores trabalhem para ele. Ainda falta muito para o fim da temporada."

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    Cunha salva um ponto, mas as estatísticas traçam um quadro sombrio

    O United conseguiu evitar um colapso total, arrancando um empate por 1 a 1 nos instantes finais da partida. Matheus Cunha se mostrou o salvador, acertando um chute no fim que desviou de forma significativa em David Affengruber antes de vencer Bernd Leno. Embora o gol de empate tardio tenha poupado um pouco o time de um vexame maior, o desempenho geral deixou torcedores e comentaristas preocupados com o rumo da temporada.

    Neville concluiu sua análise contundente enfatizando que o problema se resumia puramente ao esforço, acrescentando: "É preciso haver um reequilíbrio. Eu gostaria que ele pudesse escalar os jogadores de ataque, mas eles vão acabar com ele defensivamente. Não correr é a única coisa que eu vou chamar de vergonha."


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