A tarde dos visitantes tomou um rumo desastroso quando a falta de concentração culminou em um estranho gol de abertura para o Fulham. Uma sequência de erros defensivos começou quando Kobbie Mainoo perdeu a posse de bola em uma área perigosa, permitindo que os mandantes iniciassem um ataque. Embora o goleiro Senne Lammens tenha conseguido inicialmente defender uma finalização de Calvin Bassey, o rebote sofreu um desvio cruel e um tanto cômico em Lisandro Martinez.

Neville depois detalhou sua frustração, esclarecendo que sua raiva vinha da recusa dos jogadores em cumprir as funções básicas de um atleta profissional. O ex-internacional da Inglaterra foi categórico ao afirmar que Carrick precisa abordar a mensagem que os jogadores estão passando por meio de sua linguagem corporal.

Ao explicar depois sua posição, Neville afirmou: "Eu estava me referindo puramente ao fato de que eles ficaram andando em campo. Nunca vi o Manchester United andar tanto assim. Michael precisa parar de defendê-los. Eu entendo por que ele os defende, ele é leal e quer que seus jogadores trabalhem para ele. Ainda falta muito para o fim da temporada."