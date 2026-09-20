AFP
Traduzido por
'Os piores 15 minutos de todos os tempos!' - Gary Neville detona o Manchester United por 'andar' contra o Fulham, enquanto Michael Carrick é criticado
Neville faz dura avaliação das estrelas do United
Neville não poupou críticas ao avaliar a atuação apagada de seu ex-clube durante a visita ao Fulham pela Premier League no domingo. O ex-zagueiro, que se tornou comentarista, ficou indignado com um período de jogo após o intervalo, no qual acusou os visitantes de praticamente desistirem da partida.
Falando durante a cobertura da Sky Sports, Neville expressou sua incredulidade com a falta de espírito competitivo demonstrada pelos jogadores de vermelho. Ele deixou claro que o nível da atuação caiu a patamares que nunca havia testemunhado antes em sua longa ligação com o clube de Old Trafford. "Assisto ao Man United desde os cinco anos de idade e esses foram os piores 15 minutos que já vi", disse Neville. "Absolutamente patético. Nunca vi tamanha falta de esforço. O que Carrick deve estar pensando?"
- Getty Images Sport
Manchester United parece um bando de "manequins"
Os holofotes se intensificaram sobre o técnico Michael Carrick, que enfrenta uma pressão crescente após uma sequência de resultados inconsistentes. Neville questionou como o treinador poderia conciliar as instruções dadas no vestiário com a apatia exibida em campo imediatamente após o intervalo.
e urgência, descrevendo de forma famosa os jogadores como objetos inanimados durante a transmissão. Ele observou que a falta de entrega básica foi o aspecto mais preocupante da atuação. Neville comentou: "São alguns minutos dos manequins azuis jogando contra os manequins brancos e depois muda, jogo de futebol bizarro. Eles não vão a lugar nenhum com uma falta de urgência como essa. Não sei se é medo, falta de complacência, eles simplesmente não estão trabalhando duro."
Falha defensiva resulta em gol contra cômico
A tarde dos visitantes tomou um rumo desastroso quando a falta de concentração culminou em um estranho gol de abertura para o Fulham. Uma sequência de erros defensivos começou quando Kobbie Mainoo perdeu a posse de bola em uma área perigosa, permitindo que os mandantes iniciassem um ataque. Embora o goleiro Senne Lammens tenha conseguido inicialmente defender uma finalização de Calvin Bassey, o rebote sofreu um desvio cruel e um tanto cômico em Lisandro Martinez.
Neville depois detalhou sua frustração, esclarecendo que sua raiva vinha da recusa dos jogadores em cumprir as funções básicas de um atleta profissional. O ex-internacional da Inglaterra foi categórico ao afirmar que Carrick precisa abordar a mensagem que os jogadores estão passando por meio de sua linguagem corporal.
Ao explicar depois sua posição, Neville afirmou: "Eu estava me referindo puramente ao fato de que eles ficaram andando em campo. Nunca vi o Manchester United andar tanto assim. Michael precisa parar de defendê-los. Eu entendo por que ele os defende, ele é leal e quer que seus jogadores trabalhem para ele. Ainda falta muito para o fim da temporada."
- AFP
Cunha salva um ponto, mas as estatísticas traçam um quadro sombrio
O United conseguiu evitar um colapso total, arrancando um empate por 1 a 1 nos instantes finais da partida. Matheus Cunha se mostrou o salvador, acertando um chute no fim que desviou de forma significativa em David Affengruber antes de vencer Bernd Leno. Embora o gol de empate tardio tenha poupado um pouco o time de um vexame maior, o desempenho geral deixou torcedores e comentaristas preocupados com o rumo da temporada.
Neville concluiu sua análise contundente enfatizando que o problema se resumia puramente ao esforço, acrescentando: "É preciso haver um reequilíbrio. Eu gostaria que ele pudesse escalar os jogadores de ataque, mas eles vão acabar com ele defensivamente. Não correr é a única coisa que eu vou chamar de vergonha."
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.