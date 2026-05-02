“Os perdedores choram” – Roberto De Zerbi diz aos jogadores do Tottenham para “darem tudo em campo” antes do grande confronto contra o Aston Villa

O técnico do Tottenham pediu ao seu elenco que pare de se lamentar, enquanto a ameaça de um rebaixamento histórico paira sobre o norte de Londres. Apesar de ter conquistado uma vitória crucial contra o Wolves na última partida, o clima no clube foi prejudicado por uma crise de lesões implacável, que deixou o elenco principal com poucos jogadores disponíveis para as quatro últimas partidas da temporada.

Em declarações à imprensa, De Zerbi desafiou seus jogadores a ignorarem a negatividade que cerca a situação precária do clube. “O desafio mais importante agora é silenciar a voz dentro de nós, dentro dos jogadores, dentro da comissão técnica e dentro dos torcedores”, disse ele. “Essa voz pode gerar pensamentos negativos. Acho que são todas coisas negativas e que é lixo. Não quero que as pessoas próximas a mim chorem ou pensem de maneira diferente de mim.”