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“Os perdedores choram” – Roberto De Zerbi diz aos jogadores do Tottenham para “darem tudo em campo” antes do grande confronto contra o Aston Villa
De Zerbi exige uma mentalidade positiva
O técnico do Tottenham pediu ao seu elenco que pare de se lamentar, enquanto a ameaça de um rebaixamento histórico paira sobre o norte de Londres. Apesar de ter conquistado uma vitória crucial contra o Wolves na última partida, o clima no clube foi prejudicado por uma crise de lesões implacável, que deixou o elenco principal com poucos jogadores disponíveis para as quatro últimas partidas da temporada.
Em declarações à imprensa, De Zerbi desafiou seus jogadores a ignorarem a negatividade que cerca a situação precária do clube. “O desafio mais importante agora é silenciar a voz dentro de nós, dentro dos jogadores, dentro da comissão técnica e dentro dos torcedores”, disse ele. “Essa voz pode gerar pensamentos negativos. Acho que são todas coisas negativas e que é lixo. Não quero que as pessoas próximas a mim chorem ou pensem de maneira diferente de mim.”
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O pesadelo das lesões continua no Spurs
As frustrações do técnico italiano decorrem de uma lista crescente de ausências, que já incluiu figuras-chave como Xavi Simons, afastado devido a uma lesão de longa duração no ligamento cruzado anterior (LCA). A situação piorou após relatos de que Dominic Solanke poderia ficar fora do restante da temporada da Premier League devido a um problema no tendão da coxa. Com pelo menos oito jogadores titulares ausentes, De Zerbi é forçado a enfrentar a reta final com opções limitadas.
“A voz diz: ‘temos azar, temos muitos lesionados, perdemos Xavi Simons e ele foi, nos últimos dois jogos, um dos melhores e mais importantes jogadores para nós, nossa equipe médica não é boa o suficiente e o gramado do estádio não está bom’”, acrescentou De Zerbi. No entanto, ele foi rápido em descartar essas desculpas, afirmando: “Por isso, tudo bem, não é o melhor momento para nós, é um momento complicado, um momento difícil, mas os perdedores choram. Os perdedores pensam negativo.”
Missão de sobrevivência no Villa Park
O Tottenham ocupa atualmente a 18ª posição na tabela, enfrentando a possibilidade muito real de sofrer seu primeiro rebaixamento da primeira divisão desde 1977. No entanto, a diferença para a zona de segurança continua pequena, e De Zerbi acredita que um resultado positivo contra o Aston Villa de Unai Emery, que vem em grande fase, está bem ao alcance se sua equipe encontrar o espírito certo. Ele insistiu que, embora o Villa seja formidável, uma vitória dos Spurs “não seria um milagre”.
Refletindo sobre o desafio que se aproxima, o ex-técnico do Brighton foi direto ao falar sobre o que é exigido de seus jogadores. Ele disse: “Temos que dar tudo de nós em campo e, para isso, temos que perder o jogo. Antes de perdermos o jogo, temos que jogar, temos que lutar e estamos dois pontos atrás do West Ham, mas o West Ham também tem jogos difíceis pela frente, assim como nós. Somos bons o suficiente para vencer os jogos e somos bons o suficiente para nos mantermos na primeira divisão.”
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O plano de sobrevivência
O calendário não dá trégua ao time do norte de Londres, que enfrenta agora suas quatro últimas partidas. Após a visita a Villa Park, o Spurs terá de enfrentar o Leeds United, o Chelsea e o Everton em uma sequência que definirá seu futuro na primeira divisão. A recente vitória contra o Wolves — a primeira em 16 tentativas — trouxe um lampejo de esperança, mas as baixas de Solanke e Simons ameaçam extinguir esse ímpeto imediatamente. Com um elenco reduzido à mínima, o técnico italiano terá que administrar cuidadosamente os recursos cada vez mais escassos se o Spurs quiser ultrapassar o West Ham e garantir sua permanência na Premier League por mais um ano.