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England Argentina WLs GFXGetty/GOAL
Thomas Hindle

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Os “peixinhos” da Inglaterra atacam novamente! Vencedores e perdedores: a covardia tática de Thomas Tuchel permite que Lionel Messi e a Argentina garantam vaga na final da Copa do Mundo

Vencedores & perdedores
Inglaterra
Argentina
Copa do Mundo
T. Tuchel
L. Messi
Especiais e Opinião
Inglaterra x Argentina

Tudo estava indo muito, muito bem por cerca de 80 minutos. A Inglaterra enfrentou a Argentina de igual para igual e tinha uma vantagem de 1 a 0, quase merecida, sobre os atuais campeões. A primeira final da Copa do Mundo em 1966 estava ao alcance dos Três Leões. E então, em grande parte devido às decisões do técnico Thomas Tuchel, essa chance foi perdida.

Depois de já ter substituído o artilheiro Anthlony Gordon por Ezri Konsa, Tuchel colocou mais dois defensores em campo, numa tentativa de fechar completamente o jogo. A Inglaterra se trancou na defesa contra Lionel Messi, que continua sendo o melhor jogador criativo do planeta, e rezou. Seus apelos não foram atendidos.

A Argentina mais uma vez invocou aquele senso de destino que tem marcado sua trajetória neste torneio e marcou duas vezes nos últimos cinco minutos, condenando a Inglaterra a mais uma derrota de partir o coração, apesar de este ter sido um jogo que ela realmente poderia, se não devesse, ter vencido.

“Simplesmente não fomos ativos o suficiente em nenhuma estrutura”, explicou Tuchel após a partida. “Não entramos em nenhum duelo, não tivemos nenhuma atividade, não conseguimos mais chegar perto. Tivemos dificuldades para defender os cruzamentos.”

Grande parte das especulações antes da partida girava em torno de quão acirrada a disputa poderia ser e de como o antagonismo histórico poderia atrapalhar o futebol. E foi exatamente o que aconteceu, já que nenhuma das equipes chutou a gol nos primeiros 30 minutos, com a Argentina, em particular, mais interessada em impor sua presença física sobre os adversários.

O jogo mudou aos 10 minutos do segundo tempo, quando Gordon desviou para o gol um cruzamento de Morgan Rogers, e a Inglaterra poderia ter controlado a partida a partir daí, se assim quisesse. Era o momento de superar um adversário que podia ser superado.

Mas, em vez disso, a Inglaterra recuou. A equipe de Tuchel recuou demais, mesmo antes de ele mudar para a defesa com cinco jogadores que havia servido tão bem aos Três Leões quando estavam sob pressão contra o México no Azteca. Desta vez, porém, não conseguiram se manter firmes, já que Enzo Fernández e Lautaro Martínez converteram os passes de Messi para manter o histórico perfeito da Argentina nas semifinais da Copa do Mundo.

No fim das contas, a Inglaterra só pôde olhar perplexa para seus próprios torcedores e oferecer aplausos sem entusiasmo enquanto mais uma oportunidade escapava — e só podia culpar a si mesma.

O GOAL analisa os vencedores e os perdedores de Atlanta...

  • messi(C)Getty Images

    VENCEDOR: Lionel Messi

    Apesar de todo o seu gênio, Messi não fez nada de notável durante cerca de 75 minutos desta partida. O oito vezes vencedor da Bola de Ouro ficou à margem do jogo. Houve algumas boas arrancadas e toques inteligentes — além de uma falta bastante espetacular de Elliot Anderson —, mas, fora isso, Messi ficou em silêncio.

    Por que, então, a Inglaterra de repente concedeu ao “GOAT” todo o tempo e espaço de que ele precisava para virar o jogo de cabeça para baixo?

    Quando os Três Leões se fecharam na defesa, Messi finalmente teve espaço. Ele passou a receber mais a bola, ocupando todo tipo de posições perigosas nas proximidades da grande área. Messi não vacila nesses momentos; ele se destaca, e foi exatamente isso que aconteceu aqui.

    Sua primeira assistência foi pura intuição, um passe curto com peso perfeito para Fernández na entrada da área. A segunda, porém, foi daquelas que nos levam de volta no tempo — uma finta de ombro, uma mudança de ritmo e um belo passe flutuante com o pé direito que Martínez cabeceou para o gol.

    “Ele é, obviamente, um dos melhores jogadores de todos os tempos por um motivo, e, como eu disse, foi decepcionante ceder o espaço que cedemos; e, naqueles últimos 20 minutos, isso permitiu não só a ele, mas aos outros jogadores, que se destacassem no jogo, se sentissem mais confiantes e levassem a bola para áreas perigosas. E, no fim das contas, foi demais para a gente conseguir parar”, disse o inglês Harry Kane após a partida.

    Este certamente será o último grande torneio de Messi. Não há muito mais que ele possa oferecer vestindo a camisa da Argentina. No entanto, aqui, aos 39 anos, ele provou que ainda é capaz de fazer a diferença e terá a chance de repetir isso mais uma vez no maior palco de todos, contra a Espanha, no domingo.

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  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    PERDEDOR: Thomas Tuchel

    Repetidamente, quando a Inglaterra só precisa dar o passo final — ou pelo menos se manter firme —, ela desmorona. Tuchel deveria ser a solução natural para isso. Ele era o técnico ideal para torneios, diziam aos torcedores, aquele que faria a diferença em momentos decisivos.

    No entanto, parece que até ele foi contagiado pelo complexo de inferioridade da Inglaterra. Não há nada de objetivamente errado em se fechar e defender uma vantagem. Na verdade, há algo bastante admirável em seguir o caminho mais difícil. Mas esse não era o momento certo para uma retaguarda heróica — ou, pelo menos, Tuchel adotou muito cedo sua estratégia de jogar com as costas contra a parede.

    Tuchel fez sua primeira substituição defensiva aos 72 minutos, quando trocou Gordon por Ezri Konsa e passou a jogar com cinco defensores, embora a Inglaterra já estivesse firmemente na defensiva naquele momento. Dan Burn e Nico O’Reilly entraram em campo 10 minutos depois.

    Como era de se esperar, a Argentina bombardeou o gol da Inglaterra, com 88% de posse de bola entre o gol de Gordon e a cabeçada decisiva de Lautaro. A Inglaterra só conseguiu se manter firme por um tempo.

    “Acredito que essa seja apenas a natureza do jogo”, disse Tuchel após a partida. “Assim que você perde, é criticado... Aceito as críticas, é assim que as coisas são.”

    Dizem que a Federação Inglesa de Futebol está apoiando Tuchel para que ele continue no cargo até a Euro 2028, mas não há dúvida de que o técnico precisa arcar com grande parte da culpa por essa derrota de dar náusea.

  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    VENCEDOR: Lionel Scaloni

    Enquanto isso, no outro banco, a Argentina contava com um técnico que nunca deixou de acreditar. À medida que Tuchel adotava uma postura mais defensiva, Scaloni colocava mais jogadores ofensivos em campo. Leandro Paredes vinha sendo o melhor jogador da Argentina há uma hora, mas Scaloni o substituiu porque Nico González representa uma ameaça mais imediata ao gol. Rodrigo De Paul — que geralmente é titular certo — foi colocado em campo e recebeu a orientação de atuar pela direita do meio-campo, quando o lado esquerdo da Inglaterra parecia mais vulnerável.

    “Havia sangue na água e fomos atrás”, explicou Scaloni após a partida.

    A tática da Argentina nunca muda muito, é sempre alguma versão de “passar a bola para Messi”, mas a estrutura ao redor dele é totalmente fluida. Esta é uma seleção que joga para um único jogador e está disposta a fazer praticamente qualquer coisa para garantir a ele uma segunda Copa do Mundo. Scaloni sabe disso.

    Então, importa que ele tenha escalado jogadores fora de suas posições naturais, ou que o meio-campo parecesse um pouco desequilibrado, ou que faltasse um pouco de altura na defesa? Na verdade, não. Essa seleção argentina se move pela convicção, por Messi e pelo poder da amizade, e Scaloni — agora a uma vitória de conquistar quatro títulos em quatro torneios desde que assumiu o comando antes da Copa América de 2021 — é o maestro perfeito de tudo isso.

    “É uma demonstração do espírito coletivo e da irmandade que nos une; lutamos até o fim... Estamos bem cientes de como essa equipe é especial”, disse ele.

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  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    PERDEDOR: Harry Kane

    Este realmente não foi um jogo para Harry Kane, o que pode parecer um pouco estranho, considerando que ele marcou mais de 70 gols pelo clube e pela seleção desde o início da temporada. A Inglaterra precisava de um atacante avançado, alguém para receber a bola, mas Kane acabou sendo arrastado para uma espécie de disputa no meio-campo durante o primeiro tempo.

    Então, quando a Inglaterra recuou, Kane também recuou. Ele conseguiu apenas um chute em toda a partida — uma tentativa arriscada de bem fora da área que foi bloqueada — e somou apenas 26 toques na bola, nenhum deles dentro da área da Argentina.

    Com a Eurocopa em casa se aproximando, o que poderia oferecer a oportunidade perfeita para encerrar sua carreira internacional, tem-se falado muito que esta poderia ser a última Copa do Mundo de Kane, de 32 anos, embora ele tenha minimizado essa ideia ao final da partida. É altamente improvável, porém, que ele apareça em outro torneio em forma tão afiada, e por isso isso parece uma oportunidade monumental perdida para o astro do Bayern de Munique.

    Ele ainda pode entrar na disputa pela Chuteira de Ouro caso jogue na partida pelo bronze, no sábado, contra a França, mas agora também há um risco real de Kane perder o que seria um merecido Ballon d’Or, com Messi e talvez até mesmo Lamine Yamal tendo chances de conquistar a Bola de Ouro, caso consigam vencer a final de domingo por suas respectivas seleções.

  • Lautaro Martinez ArgentinaGetty Images

    VENCEDOR: O destino da Argentina no torneio

    A trajetória da Argentina até a final faz com que, para muitos, a seleção agora pareça destinada a defender seu título em Nova Jersey. A equipe passou por momentos difíceis contra Cabo Verde e a Suíça, precisando da prorrogação nas duas ocasiões, enquanto conseguiu virar o jogo e vencer tanto o Egito quanto a Inglaterra.

    Scaloni falou de uma sensação de confiança, talvez até mesmo de destino, em sua coletiva de imprensa pós-jogo, e a trajetória de sua gestão na seleção argentina tem se construído com resultados semelhantes. No Catar, a equipe deixou escapar duas vezes uma vantagem de dois gols, mas venceu nos pênaltis, inclusive na final contra a França. O gol da vitória de Lautaro na final da Copa América de 2024, por sua vez, saiu já no final da prorrogação. Esta é uma equipe que basicamente acredita em sua capacidade de vencer e sentirá que pode fazer o mesmo contra a Espanha neste fim de semana.

  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    PERDEDOR: O complexo de inferioridade da Inglaterra

    Tuchel é um técnico de futebol que se concentra nas questões relacionadas ao esporte. A própria razão pela qual ele foi contratado é o fato de ser um realista. Ele analisa as situações em campo e, em teoria, apresenta as respostas certas. No entanto, há alguns elementos que nem mesmo os melhores estrategistas conseguem superar.

    Tuchel afirmou que, depois que a Argentina sofreu o gol, a Albiceleste jogou com um novo ânimo, uma atitude de “tudo ou nada” que lhes havia faltado na primeira hora de jogo. E, embora ele esteja certo ao dizer que a Argentina cresceu, a Inglaterra murchou completamente.

    “É uma história semelhante ao que aconteceu em torneios anteriores”, disse Kane. “Sinto que tivemos dificuldade em manter o ritmo do jogo. Tínhamos jogado muito bem durante cerca de 60 minutos. Marcamos, merecíamos estar na frente. E então, por uma razão ou outra, tivemos dificuldade em manter a posse de bola.”

    Parece haver algo na mentalidade inglesa que a faz se render diante dos grandes momentos do futebol. Seja na final da Euro 2024, na final continental que a precedeu três anos antes ou na semifinal da Copa do Mundo de 2018, a Inglaterra não conseguiu mostrar o seu melhor. Incluindo a partida desta quarta-feira, a seleção abriu o placar em três dessas quatro ocasiões, mas acabou sofrendo a derrota em todas elas.

    Desde 1998, a Inglaterra enfrentou seleções classificadas entre as 10 melhores do mundo em sete ocasiões nas Copas do Mundo. Perdeu todas elas. E assim, embora as decisões táticas de Tuchel tenham desempenhado um papel importante na eliminação desta vez, não há dúvida de que o complexo de inferioridade dos Três Leões continua sendo um problema que se mostra impossível de resolver, independentemente de quem esteja no comando.