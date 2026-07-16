Os “peixinhos” da Inglaterra atacam novamente! Vencedores e perdedores: a covardia tática de Thomas Tuchel permite que Lionel Messi e a Argentina garantam vaga na final da Copa do Mundo

Depois de já ter substituído o artilheiro Anthlony Gordon por Ezri Konsa, Tuchel colocou mais dois defensores em campo, numa tentativa de fechar completamente o jogo. A Inglaterra se trancou na defesa contra Lionel Messi, que continua sendo o melhor jogador criativo do planeta, e rezou. Seus apelos não foram atendidos.

A Argentina mais uma vez invocou aquele senso de destino que tem marcado sua trajetória neste torneio e marcou duas vezes nos últimos cinco minutos, condenando a Inglaterra a mais uma derrota de partir o coração, apesar de este ter sido um jogo que ela realmente poderia, se não devesse, ter vencido.

“Simplesmente não fomos ativos o suficiente em nenhuma estrutura”, explicou Tuchel após a partida. “Não entramos em nenhum duelo, não tivemos nenhuma atividade, não conseguimos mais chegar perto. Tivemos dificuldades para defender os cruzamentos.”

Grande parte das especulações antes da partida girava em torno de quão acirrada a disputa poderia ser e de como o antagonismo histórico poderia atrapalhar o futebol. E foi exatamente o que aconteceu, já que nenhuma das equipes chutou a gol nos primeiros 30 minutos, com a Argentina, em particular, mais interessada em impor sua presença física sobre os adversários.

O jogo mudou aos 10 minutos do segundo tempo, quando Gordon desviou para o gol um cruzamento de Morgan Rogers, e a Inglaterra poderia ter controlado a partida a partir daí, se assim quisesse. Era o momento de superar um adversário que podia ser superado.

Mas, em vez disso, a Inglaterra recuou. A equipe de Tuchel recuou demais, mesmo antes de ele mudar para a defesa com cinco jogadores que havia servido tão bem aos Três Leões quando estavam sob pressão contra o México no Azteca. Desta vez, porém, não conseguiram se manter firmes, já que Enzo Fernández e Lautaro Martínez converteram os passes de Messi para manter o histórico perfeito da Argentina nas semifinais da Copa do Mundo.

No fim das contas, a Inglaterra só pôde olhar perplexa para seus próprios torcedores e oferecer aplausos sem entusiasmo enquanto mais uma oportunidade escapava — e só podia culpar a si mesma.

O GOAL analisa os vencedores e os perdedores de Atlanta...