“Os padrões são muito elevados” – Trent Alexander-Arnold fica impressionado com o “intenso” José Mourinho, enquanto o Real Madrid inicia a pré-temporada

O assunto mais comentado em torno do gigante espanhol neste verão tem sido o retorno de Mourinho para uma segunda passagem no comando. Alexander-Arnold, que já enfrentou o português como adversário, ficou impressionado com a abordagem do técnico desde o primeiro dia.

Ele disse: “Com o Mourinho? Muito bom, muito bom. Sempre admirei o técnico. Joguei contra ele algumas vezes e é um prazer trabalhar com ele e sua equipe.

“Ele é intenso. Os princípios e o nível de expectativa são muito altos, então estou ansioso para ver como, à medida que nos conhecermos melhor, aprenderemos mais e ele poderá nos ensinar mais. E estamos todos dispostos e ansiosos para aprender e melhorar. Tenho certeza de que ele vai nos ensinar muito e nos ajudar a conquistar títulos este ano.”