Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
Tudo sobre apostas na GOAL
trent alexander arnold real madridGetty Images
Yosua Arya

Traduzido por

“Os padrões são muito elevados” – Trent Alexander-Arnold fica impressionado com o “intenso” José Mourinho, enquanto o Real Madrid inicia a pré-temporada

T. Alexander-Arnold
J. Mourinho
Real Madrid
La Liga

Trent Alexander-Arnold falou abertamente sobre os primeiros dias exigentes da pré-temporada do Real Madrid, elogiando a intensidade e os padrões altíssimos do técnico José Mourinho, que está de volta ao clube. O zagueiro inglês revelou como se preparou durante o verão e estabeleceu metas claras para a temporada que se aproxima, enquanto o elenco se organiza sob o comando do português em Valdebebas.

  • Início exigente da pré-temporada do Real Madrid

    Segundo Alexander-Arnold, a pré-temporada do Real Madrid para 2026-27 já está fazendo jus às expectativas em termos de intensidade. Os treinos sob o comando de Mourinho na Ciudad Real Madrid têm incluído sessões duplas extenuantes sob o calor de Madri, exatamente o tipo de carga de trabalho que o elenco já esperava ao retornar a Valdebebas.

    Alexander-Arnold, em entrevista aos canais oficiais do clube após os treinos recentes, confirmou que os primeiros dias têm sido tão difíceis quanto o esperado. “Até agora, tudo bem. Está quente e muito intenso. Estamos na pré-temporada, e era isso que esperávamos. Há muitos treinos pesados, muitas sessões duplas, então tem sido intenso até agora”, disse o lateral-direito.

    • Publicidade
  • trent alexander-arnold(C)Getty Images

    A preparação de Trent durante o verão e sua disposição para voltar

    Alexander-Arnold se certificou de chegar em plena forma após o recesso de fim de temporada. Ele aproveitou as primeiras semanas para descansar antes de passar a se concentrar nas corridas e na recuperação da forma física, garantindo que estivesse totalmente preparado quando o grupo se reunisse novamente.

    “No verão, você tem algumas semanas de folga e, depois, algumas semanas para voltar a correr e recuperar a forma física”, explicou ele. “Agora, na pré-temporada, é preciso voltar em forma. Então, eu estava pronto e realmente ansioso para voltar.”


  • Elogios à intensidade e aos padrões de Mourinho

    O assunto mais comentado em torno do gigante espanhol neste verão tem sido o retorno de Mourinho para uma segunda passagem no comando. Alexander-Arnold, que já enfrentou o português como adversário, ficou impressionado com a abordagem do técnico desde o primeiro dia.

    Ele disse: “Com o Mourinho? Muito bom, muito bom. Sempre admirei o técnico. Joguei contra ele algumas vezes e é um prazer trabalhar com ele e sua equipe.

    “Ele é intenso. Os princípios e o nível de expectativa são muito altos, então estou ansioso para ver como, à medida que nos conhecermos melhor, aprenderemos mais e ele poderá nos ensinar mais. E estamos todos dispostos e ansiosos para aprender e melhorar. Tenho certeza de que ele vai nos ensinar muito e nos ajudar a conquistar títulos este ano.”

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
  • mourinhoGetty Images

    Objetivos claros para a pré-temporada à medida que se estabelecem as bases

    Olhando para o futuro, o foco de Alexander-Arnold continua simples e orientado para o processo. A prioridade imediata é o condicionamento físico, combinado com a assimilação dos princípios táticos de Mourinho, para que a equipe possa apresentar uma identidade clara assim que as partidas oficiais começarem.

    “Objetivos da pré-temporada? Trata-se de entrar em forma, entender os princípios e como o técnico quer que joguemos”, acrescentou ele. “Entender como vamos nos organizar e nos apresentar nesta temporada. E, simplesmente, entrar em forma, voltar à ação e recuperar nosso ritmo. Fiquei fora de ação por muito tempo, então é bom finalmente estar de volta e estabelecer uma boa base para uma temporada de sucesso.”

    Com a reputação de Mourinho de exigir dedicação total já bem estabelecida desde sua passagem anterior de sucesso pelo clube, os comentários de Alexander-Arnold destacam que o elenco já está comprometido com os elevados padrões exigidos para que o Real Madrid volte a disputar títulos em várias frentes nesta temporada.

Amistosos de clubes
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Fiorentina crest
Fiorentina
FIO