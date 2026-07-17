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“Os padrões são muito elevados” – Trent Alexander-Arnold fica impressionado com o “intenso” José Mourinho, enquanto o Real Madrid inicia a pré-temporada
Início exigente da pré-temporada do Real Madrid
Segundo Alexander-Arnold, a pré-temporada do Real Madrid para 2026-27 já está fazendo jus às expectativas em termos de intensidade. Os treinos sob o comando de Mourinho na Ciudad Real Madrid têm incluído sessões duplas extenuantes sob o calor de Madri, exatamente o tipo de carga de trabalho que o elenco já esperava ao retornar a Valdebebas.
Alexander-Arnold, em entrevista aos canais oficiais do clube após os treinos recentes, confirmou que os primeiros dias têm sido tão difíceis quanto o esperado. “Até agora, tudo bem. Está quente e muito intenso. Estamos na pré-temporada, e era isso que esperávamos. Há muitos treinos pesados, muitas sessões duplas, então tem sido intenso até agora”, disse o lateral-direito.
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A preparação de Trent durante o verão e sua disposição para voltar
Alexander-Arnold se certificou de chegar em plena forma após o recesso de fim de temporada. Ele aproveitou as primeiras semanas para descansar antes de passar a se concentrar nas corridas e na recuperação da forma física, garantindo que estivesse totalmente preparado quando o grupo se reunisse novamente.
“No verão, você tem algumas semanas de folga e, depois, algumas semanas para voltar a correr e recuperar a forma física”, explicou ele. “Agora, na pré-temporada, é preciso voltar em forma. Então, eu estava pronto e realmente ansioso para voltar.”
Elogios à intensidade e aos padrões de Mourinho
O assunto mais comentado em torno do gigante espanhol neste verão tem sido o retorno de Mourinho para uma segunda passagem no comando. Alexander-Arnold, que já enfrentou o português como adversário, ficou impressionado com a abordagem do técnico desde o primeiro dia.
Ele disse: “Com o Mourinho? Muito bom, muito bom. Sempre admirei o técnico. Joguei contra ele algumas vezes e é um prazer trabalhar com ele e sua equipe.
“Ele é intenso. Os princípios e o nível de expectativa são muito altos, então estou ansioso para ver como, à medida que nos conhecermos melhor, aprenderemos mais e ele poderá nos ensinar mais. E estamos todos dispostos e ansiosos para aprender e melhorar. Tenho certeza de que ele vai nos ensinar muito e nos ajudar a conquistar títulos este ano.”
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Objetivos claros para a pré-temporada à medida que se estabelecem as bases
Olhando para o futuro, o foco de Alexander-Arnold continua simples e orientado para o processo. A prioridade imediata é o condicionamento físico, combinado com a assimilação dos princípios táticos de Mourinho, para que a equipe possa apresentar uma identidade clara assim que as partidas oficiais começarem.
“Objetivos da pré-temporada? Trata-se de entrar em forma, entender os princípios e como o técnico quer que joguemos”, acrescentou ele. “Entender como vamos nos organizar e nos apresentar nesta temporada. E, simplesmente, entrar em forma, voltar à ação e recuperar nosso ritmo. Fiquei fora de ação por muito tempo, então é bom finalmente estar de volta e estabelecer uma boa base para uma temporada de sucesso.”
Com a reputação de Mourinho de exigir dedicação total já bem estabelecida desde sua passagem anterior de sucesso pelo clube, os comentários de Alexander-Arnold destacam que o elenco já está comprometido com os elevados padrões exigidos para que o Real Madrid volte a disputar títulos em várias frentes nesta temporada.
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