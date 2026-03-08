Goal.com
Newcastle United v Everton - Premier LeagueGetty Images Sport
Muhammad Zaki

Traduzido por

Os olheiros do Real Madrid observam a estrela do Newcastle como parte de uma “dupla missão” durante viagem para assistir ao Manchester City

O Real Madrid teria entrado na disputa pela contratação do meio-campista Sandro Tonali, do Newcastle United, com o gigante espanhol enviando olheiros ao St James' Park na noite de sábado para o que era aparentemente uma viagem de reconhecimento para estudar o Manchester City antes do confronto pela Liga dos Campeões. No entanto, descobriu-se que a delegação estava, na verdade, em uma “dupla missão”, com o jogador da seleção italiana figurando na lista de reforços para o verão.

  • O alvo de 100 milhões de libras do Real Madrid para o verão

    O jogador de 25 anos foi uma figura central na derrota por 3 a 1 da equipe de Eddie Howe para o Cityzens. A equipe de Pep Guardiola estava sendo observada por dirigentes do Real Madrid, mas eles também estavam de olho no desempenho de Tonali, de acordo com reportagem do The Sun. O Newcastle estaria se preparando para uma grande disputa de lances, com avaliações do ex-jogador do AC Milan chegando a £ 100 milhões.

  • Newcastle United FC v Qarabag FK - UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off Second LegGetty Images Sport

    Corrida de transferências para o maestro italiano

    O Real Madrid não é o único clube europeu interessado no meio-campista. O Arsenal também tem demonstrado grande interesse, com seu representante Beppe Riso sendo visto nas arquibancadas durante a recente vitória dos Gunners contra o Brighton. O clube do norte de Londres vê Tonali como uma solução de longo prazo para o meio-campo de Mikel Arteta, mas qualquer acordo exigiria um investimento recorde no Reino Unido para um meio-campista, caso queiram atraí-lo para longe do Tyneside.

    Outro interesse vem de Old Trafford, onde o Manchester United teria colocado Tonali em uma longa lista de possíveis substitutos para Casemiro. Com vários clubes interessados, o Newcastle enfrenta uma tarefa difícil para manter seu craque, especialmente porque continua em uma campanha doméstica difícil, que atualmente o deixa bem distante das vagas de classificação europeia na tabela da Premier League.

  • A pressão aumenta sobre o Newcastle para manter suas estrelas

    Apesar do barulho crescente, a hierarquia do St James’ Park permanece firme. Figuras importantes descartaram a ideia de ser um clube vendedor e rejeitaram a narrativa de que um preço já teria sido definido. O clube está desesperado para evitar uma repetição da saga Alexander Isak, que viu o atacante sueco partir para o Liverpool em uma transferência recorde no último dia da janela de transferências do verão de 2025, deixando os Magpies com poucos reforços no ataque.

    O próprio Tonali recentemente abordou seu futuro a longo prazo com uma honestidade revigorante quando questionado sobre permanecer em Tyneside. Ele admitiu: “Essa é uma pergunta difícil porque, você sabe, no futebol você precisa pensar ano a ano. O último verão foi difícil para nós, para Alex [Isak], mas isso é futebol. Se você tem uma opção para sua vida, para outro time, precisa pensar em tudo. Não quero dizer: 'Sim, quero ficar aqui por dez anos', mas agora estou feliz aqui. Não penso em outro time.”

  • sandro-tonali(C)Getty Images

    Newcastle volta sua atenção para a Europa

    Howe continua a apoiar o meio-campista, que permanece grato pelo apoio do clube durante sua suspensão de dez meses por apostas. Anteriormente, ele descartou rumores de transferência, afirmando: “Não havia nenhuma intenção da nossa parte de perder Sandro. Ele está muito feliz aqui, adora jogar pelo Newcastle e ama a cidade. Sandro está absolutamente bem. Conversei com ele ontem. Seu foco está no presente e em nós. Não há nenhum problema com o Sandro. Ele está feliz e comprometido.”

    Com a poeira baixando após a derrota por 3 a 1, o Newcastle precisa se reorganizar rapidamente e voltar seu foco para a campanha na Premier League e sua própria jornada na Liga dos Campeões. Os Magpies têm pouco tempo para se preocupar com os reveses domésticos, pois se preparam para o tão esperado confronto das oitavas de final contra o gigante espanhol Barcelona. Enquanto isso, o Madrid agora se concentrará inteiramente em sua própria partida decisiva contra o Man City.

