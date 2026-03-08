Apesar do barulho crescente, a hierarquia do St James’ Park permanece firme. Figuras importantes descartaram a ideia de ser um clube vendedor e rejeitaram a narrativa de que um preço já teria sido definido. O clube está desesperado para evitar uma repetição da saga Alexander Isak, que viu o atacante sueco partir para o Liverpool em uma transferência recorde no último dia da janela de transferências do verão de 2025, deixando os Magpies com poucos reforços no ataque.

O próprio Tonali recentemente abordou seu futuro a longo prazo com uma honestidade revigorante quando questionado sobre permanecer em Tyneside. Ele admitiu: “Essa é uma pergunta difícil porque, você sabe, no futebol você precisa pensar ano a ano. O último verão foi difícil para nós, para Alex [Isak], mas isso é futebol. Se você tem uma opção para sua vida, para outro time, precisa pensar em tudo. Não quero dizer: 'Sim, quero ficar aqui por dez anos', mas agora estou feliz aqui. Não penso em outro time.”