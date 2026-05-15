Os números falam por si! Julian Nagelsmann precisa convocar essa estrela do BVB para a Copa do Mundo de 2026

Aos 32 anos, Matthias Ginter está vivendo uma segunda juventude. Confiável como sempre, o zagueiro central vem fazendo uma temporada excepcional e tem grande participação no fato de o SC Freiburg estar na final da Liga Europa e ter boas chances de se classificar novamente para uma competição internacional.

Entre outros, o recordista de partidas pela seleção alemã, Lothar Matthäus, está entre os apoiadores de destaque de Ginter no que diz respeito à sua participação na Copa do Mundo. O ex-astro da DFB, Max Kruse, também afirmou recentemente que o jogador do Freiburg deve ser “levado em consideração”, e seu companheiro de equipe, Igor Matanovic, enfatizou: “Se eu fosse o técnico da seleção, com certeza o levaria. O sucesso da equipe fala por si e ele tem um papel enorme nisso.”

Antes dos jogos internacionais de março, Ginter afirmou ter recebido uma ligação de Nagelsmann, que, no entanto, ainda teve que recusá-lo na ocasião. Será que isso muda no verão? “Pelo que ouvi, ainda não está definido. Então, vamos ver”, disse o próprio Ginter.

O campeão mundial de 2014, quando, aos 20 anos, não disputou nenhuma partida do torneio, certamente teria merecido uma convocação para a Copa do Mundo devido àquela que talvez tenha sido a melhor temporada de sua carreira. No entanto, em seus quase dois anos e meio no cargo, Nagelsmann nunca o convocou; Ginter disputou a última de suas 51 partidas pela seleção até o momento em junho de 2023, sob o comando de Hansi Flick.

Por mais surpreendente que fosse, as chances reais de Ginter na Copa do Mundo são bastante reduzidas. Com os titulares Jonathan Tah e Nico Schlotterbeck, além de seus substitutos Antonio Rüdiger e Waldemar Anton, Nagelsmann provavelmente já tenha garantido quatro vagas para a zaga. Restaria ainda a quinta vaga de zagueiro central, para a qual o técnico da seleção alemã havia convocado Malick Thiaw em março. A favor do jogador de 24 anos do Newcastle United, em comparação com Ginter, fala não apenas o fato de Nagelsmann já tê-lo convocado três vezes, mas também que, aos 24 anos, ele é oito anos mais novo que o jogador do Freiburg. Thiaw tem, portanto, melhores perspectivas de futuro, e Nagelsmann poderia levá-lo para os EUA com o objetivo de aprendizado, de olho nos próximos anos.

Uma brecha para Ginter poderia surgir se Nagelsmann o considerasse como reserva de Joshua Kimmich na lateral direita da defesa. Afinal, Ginter pode, teoricamente, ser escalado como lateral-direito, posição na qual já atuou algumas vezes na seleção nacional.