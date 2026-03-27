Os novos uniformes da Nike para os jogos em casa e fora de casa da Inglaterra capturam o ânimo de uma nação à medida que o relógio avança rumo à Copa do Mundo de 2026

Este verão marcará 60 longos anos desde o único triunfo da Inglaterra em um grande torneio e, à medida que mais uma geração de ouro se aproxima do auge, esta é mais uma oportunidade de ouro para pôr fim a anos de sofrimento.

Um elenco que combina jogadores experientes, como Harry Kane e Declan Rice, com jovens talentos como Cole Palmer e Kobbie Mainoo, inspirou um otimismo discreto — a crença de que algo revolucionário pode estar por vir, capaz de mudar o destino do país como um todo.

A Nike aproveitou esse sentimento com seus novos uniformes de casa e de viagem para os Três Leões e a campanha promocional que os acompanha. A gigante do vestuário esportivo capturou o clima do momento, celebrando a herança, a cultura e a identidade inglesas na preparação para a Copa do Mundo. Neste verão, para a Inglaterra, tem que ser uma questão de “Guts 2 Glory” (Coragem para a Glória).