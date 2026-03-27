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Nike England kits GFXGOAL
Krishan Davis

Traduzido por

Os novos uniformes da Nike para os jogos em casa e fora de casa da Inglaterra capturam o ânimo de uma nação à medida que o relógio avança rumo à Copa do Mundo de 2026

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Será que 2026 vai ser, finalmente, FINALMENTE, o ano da Inglaterra?! A Nike nos fez acreditar nisso ao revelar os uniformes de casa e de visitante dos Três Leões, com a Copa do Mundo se aproximando rapidamente. Aproveitando o poder da seleção nacional em um grande torneio, a marca capturou o ânimo de um país que clama por um momento de união. Que venha junho.

Este verão marcará 60 longos anos desde o único triunfo da Inglaterra em um grande torneio e, à medida que mais uma geração de ouro se aproxima do auge, esta é mais uma oportunidade de ouro para pôr fim a anos de sofrimento.

Um elenco que combina jogadores experientes, como Harry Kane e Declan Rice, com jovens talentos como Cole Palmer e Kobbie Mainoo, inspirou um otimismo discreto — a crença de que algo revolucionário pode estar por vir, capaz de mudar o destino do país como um todo.

A Nike aproveitou esse sentimento com seus novos uniformes de casa e de viagem para os Três Leões e a campanha promocional que os acompanha. A gigante do vestuário esportivo capturou o clima do momento, celebrando a herança, a cultura e a identidade inglesas na preparação para a Copa do Mundo. Neste verão, para a Inglaterra, tem que ser uma questão de “Guts 2 Glory” (Coragem para a Glória).

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    “Familiar, mas com um novo toque de assertividade”

    Nas próprias palavras da Nike, há algo infalivelmente “familiar” no novo uniforme titular da Inglaterra, com seus designers claramente mergulhando nos arquivos em busca de inspiração para um uniforme que é inconfundivelmente influenciado pelo estilo retrô e, ao mesmo tempo, pronto para a era moderna.

    Se você der uma olhada no catálogo de uniformes da Inglaterra, a edição de 2026 é, sem dúvida, a mais parecida com a icônica camisa da Umbro de 2000 — um visual clean com gola redonda e detalhes em vermelho. Indo ainda mais para trás, há definitivamente ecos da camisa de 1988 também.

    A versão moderna apresenta um sutil motivo dos Três Leões por toda a peça, com números em vermelho marcante, acabamentos e detalhes na gola e nos punhos. O foco é a tradição do futebol inglês, que a Nike inegavelmente explorou com uma camisa que parece uma fusão de tudo o que veio antes.

    “O uniforme titular parece familiar, mas com uma nova assertividade”, afirma a Nike, “honrando a história ao mesmo tempo em que sinaliza o renascimento da Inglaterra no cenário global.”

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    Em negrito e vermelho

    Assim como o uniforme titular, o uniforme alternativo tem tudo para se tornar icônico se a Inglaterra conseguir cumprir a promessa feita sob o comando de Thomas Tuchel e tiver uma campanha memorável na América do Norte neste verão.

    Os Três Leões voltaram a usar camisas vermelhas para os jogos fora de casa pela primeira vez desde 2022, que serão combinadas com elegantes shorts azul-marinho que remetem aos detalhes em azul escuro da camisa.

    O uniforme traz a mesma iconografia dos Três Leões do uniforme titular, enquanto o escudo e o “Swoosh” da Nike estão centralizados no peito. Desta vez, os números e nomes nas camisas são em branco, com uma tipografia de inspiração retrô.

    “O uniforme de visitante marca uma mudança histórica na identidade visual da Inglaterra, combinando uma camisa vermelha com shorts azul-marinho”, afirma a Nike. “Essa combinação ousada sinaliza uma Inglaterra voltada para o futuro, disposta a desafiar as convenções enquanto permanece enraizada na tradição.”

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    Os detalhes técnicos

    É claro que ambas as camisetas contam com toda a tecnologia moderna que você poderia esperar. A tecnologia de resfriamento de alto desempenho Aero-FIT da Nike certamente será essencial no calor escaldante do verão nos Estados Unidos, Canadá e México, proporcionando mais do que o dobro do fluxo de ar em comparação com tecidos tradicionais, graças a zonas de malha aberta e fechada que ajudam a criar espaço para a pele.

    Além disso, os uniformes são feitos de resíduos têxteis 100% reciclados, um feito notável possibilitado por um processo químico avançado, cujo produto final é tão bom quanto o material virgem.

  • “Da Coragem à Glória”

    É claro que nenhum lançamento da coleção Nike x Inglaterra estaria completo sem uma campanha promocional bacana para deixar todo mundo animado para o torneio que se aproxima, e tanto a marca quanto a federação cumpriram essa expectativa.

    O vídeo da Nike apresenta o jovem jogador e sensação das redes sociais Chance Campbell, em uma conversa intensa com um amigo sobre o que será necessário para a Inglaterra chegar até o fim, enquanto estão sentados no icônico arco de Wembley. “É preciso coragem, glória, determinação”, diz ele. “Estou te dizendo, desta vez vai ser diferente.”

    Depois de animar o amigo, Chance pergunta a Cole Palmer se ele está dentro, enquanto contemplam o horizonte de Londres. “Conta comigo, chefe”, responde o craque do Chelsea.

    O vídeo da própria Inglaterra é igualmente impactante, com uma colaboração entre o renomado DJ Fred Again e Mike Skinner, do The Streets, servindo de trilha sonora. O clipe eufórico celebra a Inglaterra e suas peculiaridades, “das lojinhas de esquina aos assados de domingo”, com foco na “esperança” que o belo jogo traz em tempos de profunda incerteza política e social. “Será que a Jules Rimet pode voltar para casa? Para a Inglaterra, para esta terra verde e agradável”, termina o poema recitado.

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    Inspirando esperança além do campo

    Mais uma vez, a Nike captou o ânimo nacional e o poder de união de um grande torneio, com a seleção de futebol do país inspirando otimismo quando mais precisamos.

    Os tempos são difíceis, mas — nas palavras de Skinner — “o belo jogo traz esperança” e pode ser um veículo para mudanças positivas. Se a Copa do Mundo finalmente voltar para casa neste verão, após seis longas décadas, essas camisas ficarão gravadas na memória nacional, assim como as famosas camisas vermelhas de 1966.

    São mais do que apenas uniformes de futebol — são declarações de orgulho nacional que unirão as pessoas em um momento em que dificilmente poderíamos estar mais divididos, celebrando a herança, a cultura e a identidade que definem o país.

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