Os momentos marcantes de Matt Crocker na Federação Americana de Futebol: a contratação de Mauricio Pochettino e Emma Hayes e a reformulação das trajetórias dos jogadores

No fim das contas, Matt Crocker não estará presente para o momento culminante de tudo isso. Ele foi contratado em 2023 para, pelo menos em parte, conduzir a Seleção Masculina dos Estados Unidos ao momento mais importante da história da equipe. Agora, a poucas semanas desse momento, o agora ex-diretor esportivo está de saída. A Arábia Saudita, futura anfitriã da Copa do Mundo, o chamou, e Crocker está a caminho para ajudar a construir outro país rumo a uma nova era.

Ao sair, porém, Crocker deixa a Federação de Futebol dos EUA com um legado relativamente incompleto. A contratação do técnico que ele fez para liderar a Seleção Masculina dos EUA ainda não cumpriu o que se esperava dela. O centro de treinamento do qual ele foi parte tão importante ainda não foi inaugurado oficialmente. Os programas de formação de jogadores sobre os quais ele tanto falou ainda estão sendo implementados. No geral, é difícil avaliar o mandato de Crocker como diretor esportivo da U.S. Soccer, porque a realidade é que há muito pouco para avaliar.

Houve grandes momentos, no entanto. Não há como negar a ambição demonstrada pelo galês durante seu tempo nos EUA, e essa ambição certamente beneficiou tanto a Seleção Masculina dos EUA quanto a Seleção Feminina dos EUA. A questão agora é se essa ambição pode levar a algo tangível, especialmente com Crocker saindo antes de ver tudo isso se concretizar.

Com isso em mente, a GOAL relembra os momentos mais marcantes da gestão de Crocker e o que eles significam agora que ele deixa a Federação de Futebol dos EUA...