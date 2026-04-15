Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
CROCKER FEATURE (04.15.2026)GOAL
Ryan Tolmich

Traduzido por

Os momentos marcantes de Matt Crocker na Federação Americana de Futebol: a contratação de Mauricio Pochettino e Emma Hayes e a reformulação das trajetórias dos jogadores

Análises
Estados Unidos
Estados Unidos
Especiais e Opinião

A GOAL faz uma retrospectiva do que o diretor esportivo se propôs a realizar durante seus três anos na federação

No fim das contas, Matt Crocker não estará presente para o momento culminante de tudo isso. Ele foi contratado em 2023 para, pelo menos em parte, conduzir a Seleção Masculina dos Estados Unidos ao momento mais importante da história da equipe. Agora, a poucas semanas desse momento, o agora ex-diretor esportivo está de saída. A Arábia Saudita, futura anfitriã da Copa do Mundo, o chamou, e Crocker está a caminho para ajudar a construir outro país rumo a uma nova era.

Ao sair, porém, Crocker deixa a Federação de Futebol dos EUA com um legado relativamente incompleto. A contratação do técnico que ele fez para liderar a Seleção Masculina dos EUA ainda não cumpriu o que se esperava dela. O centro de treinamento do qual ele foi parte tão importante ainda não foi inaugurado oficialmente. Os programas de formação de jogadores sobre os quais ele tanto falou ainda estão sendo implementados. No geral, é difícil avaliar o mandato de Crocker como diretor esportivo da U.S. Soccer, porque a realidade é que há muito pouco para avaliar.

Houve grandes momentos, no entanto. Não há como negar a ambição demonstrada pelo galês durante seu tempo nos EUA, e essa ambição certamente beneficiou tanto a Seleção Masculina dos EUA quanto a Seleção Feminina dos EUA. A questão agora é se essa ambição pode levar a algo tangível, especialmente com Crocker saindo antes de ver tudo isso se concretizar.

Com isso em mente, a GOAL relembra os momentos mais marcantes da gestão de Crocker e o que eles significam agora que ele deixa a Federação de Futebol dos EUA...

  • United States Introduce Gregg BerhalterGetty Images Sport

    A contratação de Berhalter

    Essa era a primeira tarefa da agenda, e era algo que estava sempre por vir. Crocker foi contratado em abril de 2023. Em junho daquele ano, ele anunciou o novo técnico da Seleção Masculina de Futebol dos EUA, que por acaso era o mesmo de antes.

    Segundo Crocker e a U.S. Soccer, a seleção foi rigorosa. Houve um processo de seleção mundial que incluiu várias rodadas de entrevistas, análise exaustiva de dados e diversos testes para determinar competência e adequação. Também pode ter havido, se acreditarmos no próprio Crocker, uma promessa quebrada a Jesse Marsch, que continua insatisfeito com a forma como o processo de contratação se desenrolou.

    No fim das contas, porém, o processo recaiu sobre Berhalter, que receberia uma segunda chance após ter construído um vínculo tão forte com os principais jogadores da Seleção Americana durante a primeira.

    “Quando comecei essa busca, meu foco era encontrar alguém com a visão certa para levar este programa a novos patamares em 2026”, disse Crocker na época. “Gregg tem essa visão, bem como a experiência e a mentalidade de crescimento dentro e fora de campo para levar esta equipe adiante.

    “Nomear o técnico certo para uma seleção nacional é uma decisão crucial que reflete a identidade da U.S. Soccer e estabelece as bases para o crescimento do futebol em todo o país nos próximos anos. Estou confiante de que Gregg é a pessoa certa para o cargo e estou ansioso para trabalhar em parceria com ele.”

    Essa parceria durou pouco mais de um ano antes que a eliminação da USMNT na Copa América encerrasse o mandato de Berhalter e deixasse a equipe em busca de uma nova identidade a apenas dois anos de uma Copa do Mundo.

    • Publicidade
  • Emma Hayes USWNTGetty Images

    Contratação de Hayes

    Embora a contratação de Berhalter não tenha saído como planejado, a segunda escolha de Crocker para o cargo de treinador foi simplesmente perfeita.

    Não é exagero dizer o quanto Emma Hayes tem sido boa para o futebol americano. Ela restaurou imediatamente a confiança em uma seleção feminina dos EUA que havia caído para o meio do pelotão. Ela demonstrou ter a personalidade e o humor certos para ser uma incrível embaixadora do futebol. Mais importante ainda, ela vem vencendo, e essas vitórias começaram imediatamente com uma medalha de ouro olímpica.

    Antes das Olimpíadas, a Seleção Feminina dos EUA estava abalada pela eliminação precoce na Copa do Mundo. Elas não estão mais abaladas. Crocker identificou Hayes como alguém que não é apenas uma mente brilhante no futebol, mas uma construtora: construtora de equipes, de jogadoras e, mais importante, das relações que tornam essas equipes e jogadoras melhores.

    “Depois que a lista de candidatas foi reduzida, tínhamos um grupo de excelentes treinadoras e líderes a considerar, mas estávamos convencidos de que Emma era a melhor pessoa e treinadora para levar a Seleção Feminina dos EUA adiante”, disse Crocker quando Hayes foi contratada no outono de 2023.

    “Sua paixão pelo esporte, sua perspicácia como treinadora, sua capacidade de motivar jogadoras e comissão técnica, sua dedicação para continuar evoluindo como treinadora e suas qualidades como pessoa são todas incrivelmente impressionantes. Ela tem um grande apreço pelo legado deste programa e abraça os grandes desafios que estão por vir.”

    Os desafios permanecem, mas não há como negar que Hayes é a pessoa certa para enfrentá-los. Agora, dois anos e meio após aquele anúncio, está claro que Crocker e a U.S. Soccer não poderiam ter feito uma contratação melhor.

  • Inter Miami CF v Atlanta UnitedGetty Images Sport

    Inauguração do centro de treinamento

    Não faltam pessoas que deixaram sua marca no novo Centro Nacional de Treinamento Arthur M. Blank. Durante uma visita recente com a imprensa, dirigentes da Federação Americana de Futebol estimaram que cerca de 1.600 pessoas estiveram envolvidas no projeto, desde trabalhadores da construção civil e especialistas em gramados até lendas da seleção nacional e, é claro, um diretor esportivo.

    Crocker deu muitas sugestões para o novo centro de treinamento, que deve ser inaugurado em maio. Ele desempenhou um papel significativo na definição da aparência e do ambiente do local. Crocker e outros membros da Federação Americana de Futebol visitaram instalações de elite em todo o mundo em busca de inspiração, o que os levou a construir uma própria que reúne todas as seleções da Federação Americana de Futebol sob o mesmo teto.

    Crocker resumiu a mentalidade em uma frase: “Como garantimos que cada minuto seja uma aula magistral?”

    É preciso uma comunidade para montar uma aula magistral, mas não dá para ignorar o papel de Crocker nessa comunidade. Ele não estará por perto para colher os frutos, mas há muitos detalhes no centro de treinamento que existirão, pelo menos em parte, graças à sua visão.

  • U.S. Soccer Introduce Mauricio Pochettino As Men's National Team Head CoachGetty Images Sport

    O jeito americano

    Na prática, há um limite para o que um diretor esportivo pode fazer no âmbito internacional. Ao contrário do que ocorre nos clubes, o diretor esportivo não pode contratar jogadores nem reformular a estrutura de uma equipe. Em geral, o que se vê é o que se tem, o que significa que a função do diretor esportivo é transformar o que se vê antes mesmo que isso se concretize, por meio da formação de base.

    Como resultado, o desenvolvimento de jogadores era uma parte crucial da descrição de funções de Crocker, já que ele buscava consolidar a trajetória desde as equipes de base até as equipes principais. Enquanto seus treinadores estavam focados nos resultados, Crocker estava principalmente focado no futuro e em como construí-lo de maneira coesa, levando a seleções nacionais mais fortes e a um futebol melhor em geral.

    Entra em cena o “U.S. Way”, a visão contínua da U.S. Soccer para construir o futuro. Ela inclui melhorias em três níveis: percursos, infraestrutura e desenvolvimento de jogadores. Crocker foi fundamental na construção dessas três áreas. Sua visão para os campos de identificação de talentos melhorou drasticamente o leque de jogadores das seleções juvenis e os processos de observação. A formação de treinadores tornou-se uma prioridade. Foram construídas relações entre a federação e outras partes interessadas em todo o futebol americano. Essas relações certamente continuarão, mas um dos principais focos do mandato de Crocker foi garantir que elas fossem construídas para abrir caminho rumo a um futuro mais coeso.

  • U.S. Soccer Introduce Mauricio Pochettino As Men's National Team Head CoachGetty Images Sport

    A chegada de Pochettino

    Com razão ou sem ela, é por isso que Crocker será mais julgado. Pode não ser justo, considerando tudo o que foi mencionado acima, mas quando o país sedia uma Copa do Mundo, a escolha do técnico para liderar a seleção nesse torneio é de suma importância.

    É por isso que Crocker teve que fazer isso duas vezes. Berhalter não era o homem certo para o cargo após a Copa América, então Crocker recorreu a Pochettino, um dos maiores nomes do futebol. Foi uma mudança radical, que parecia inimaginável até mesmo antes de acontecer, mas a Federação Americana de Futebol conseguiu o seu homem, e conseguiu-o, pelo menos em parte, graças ao trabalho árduo de Crocker. À primeira vista, foi uma contratação fantástica, que demonstrou verdadeira ambição por parte de Crocker e da Federação de Futebol dos EUA. Em termos de resultados, tudo ainda está por se ver.

    É por isso que a reputação de todos está em jogo. Embora haja motivos reais para olhar para o futuro, grande parte da situação atual do programa exige vitórias aqui e agora. O fracasso nesse sentido representará um retrocesso. Uma boa sequência, porém, colocará o futebol americano em uma nova era, que talvez possa alcançar muitas das alturas de que Crocker falou durante seu mandato.

    Por enquanto, porém, teremos que esperar para julgar a contratação de Pochettino. Crocker, no entanto, fará parte desse julgamento, mesmo que não esteja por perto para acompanhar tudo até o fim.

Amistosos Femininos
Estados Unidos crest
Estados Unidos
USA
Japão crest
Japão
JPN