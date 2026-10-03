'Os meninos fizeram tudo perfeitamente!' - Roberto Mancini reage após a Itália passar no teste definitivo de maturidade em Paris

O técnico da Itália, Roberto Mancini, declarou o empate por 1 a 1 com a França pela Liga das Nações da Uefa como um passo importante no desenvolvimento em curso de sua equipe. A Itália mostrou coragem e disciplina tática no Stade de France, reagindo com Alessandro Bastoni depois de Michael Olise abrir o placar com uma cobrança de falta brilhante.

Tendo feito apenas duas mudanças em relação ao time que derrotou a Turquia em Bursa, Mancini premiou atuações consistentes ao manter a confiança em uma escalação inicial jovem.

O resultado deixa a Itália em boa posição no Grupo A enquanto se prepara para o jogo em casa de segunda-feira, em Bolonha.