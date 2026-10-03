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'Os meninos fizeram tudo perfeitamente!' - Roberto Mancini reage após a Itália passar no teste definitivo de maturidade em Paris
Itália em evolução de Mancini passa pelo mais duro teste de maturidade em Paris
O técnico da Itália, Roberto Mancini, declarou o empate por 1 a 1 com a França pela Liga das Nações da Uefa como um passo importante no desenvolvimento em curso de sua equipe. A Itália mostrou coragem e disciplina tática no Stade de France, reagindo com Alessandro Bastoni depois de Michael Olise abrir o placar com uma cobrança de falta brilhante.
Tendo feito apenas duas mudanças em relação ao time que derrotou a Turquia em Bursa, Mancini premiou atuações consistentes ao manter a confiança em uma escalação inicial jovem.
O resultado deixa a Itália em boa posição no Grupo A enquanto se prepara para o jogo em casa de segunda-feira, em Bolonha.
- AFP
Técnico elogia atitude coletiva e estrutura defensiva
Falando após o apito final, Mancini elogiou a capacidade de sua equipe de se manter compacta enquanto tentava sair jogando sob a forte pressão da França. Apesar de ceder o controle territorial, a Itália limitou o time de Zinedine Zidane a poucas chances claras e criou oportunidades de gol melhores no primeiro tempo.
Mancini destacou que seus jogadores executaram cada instrução tática com precisão.
"Os rapazes fizeram tudo perfeitamente", afirmou Mancini. "Defenderam como equipe e atacaram como equipe. Foi, sem dúvida, uma noite muito positiva. Eu queria ver mais um passo à frente em nossa trajetória. Gostei de como eles tentaram jogar, embora não fosse fácil contra um time de grandes campeões. Fizemos bem em sofrer pouco, apesar de eles terem tido mais posse de bola."
Jogo vertical e pressão agressiva definem a nova identidade da Itália
Refletindo sobre a estrutura tática da equipe, Mancini enfatizou que manter uma abordagem agressiva e voltada para a frente segue sendo inegociável. A Itália resistiu à pressão do segundo tempo graças a defesas importantes de Gianluigi Donnarumma antes de pressionar em bloco alto para forçar o erro que levou ao gol de empate de Bastoni.
Mancini observou que construir consistência leva tempo, mas o comprometimento do elenco segue claro.
"Sabemos que isso vai levar um pouco de tempo, mas a atitude deve ser sempre a mesma", acrescentou Mancini. "Contra a França, foi um teste duro porque enfrentamos uma grande seleção. Queremos continuar nossa trajetória de crescimento."
- IPA Sport
Itália se prepara para revanche contra a Turquia em Bolonha
A Itália volta para casa para enfrentar a Turquia em Bolonha na segunda-feira, buscando repetir a vitória anterior em Bursa. Mancini pretende avaliar o desgaste do elenco após uma intensa sequência de três jogos em sete dias.
A França permanece em Paris para se preparar para seu segundo jogo em casa nesta janela.
Mancini busca encerrar a pausa internacional com outra atuação positiva.
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