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2026 World Cup merch GOAL / various
Renuka Odedra

Traduzido por

Os melhores produtos da Copa do Mundo de 2026: de conjuntos oficiais da LEGO a camisas retrô

SHOPPING
Copa do Mundo

A lista definitiva de compras para a Copa do Mundo já chegou.

A Copa do Mundo da FIFA 2026 não vai apenas tomar conta da América do Norte neste verão — ela vai tomar conta dos nossos guarda-roupas. Com a cultura do futebol firmemente enraizada no mundo da alta costura, os produtos oficiais do torneio deste ano vão muito além dos cachecóis comuns e das camisetas com estampas genéricas.

De colaborações com designers de luxo, como a coleção FA da Levi’s e a parceria da Nike com a icônica marca Palace Skateboards, até uniformes nacionais incrivelmente repaginados pela adidas e pela Nike, 2026 é oficialmente o torneio mais estiloso da história.

Seja para ir a um estádio em Los Angeles, participar de uma festa para assistir aos jogos em Londres ou simplesmente para elevar o nível do seu estilo streetwear, reunimos os melhores produtos da Copa do Mundo de 2026 que você realmente vai querer usar muito depois do apito final.

Então, prepare-se para fazer compras e confira nossos itens indispensáveis para a Copa do Mundo de 2026:

  • LEGO x World Cup 2026 set close up LEGO

    Conjunto do Troféu da Copa do Mundo LEGO

    O que poderia ser melhor para se preparar para um verão de futebol no maior palco do mundo do que esta réplica detalhada do maior prêmio do futebol mundial, que permite aos torcedores levar para casa um pedaço dourado da magia do torneio? O impressionante troféu é uma réplica em escala 1:1 composta por quase 3.000 peças, incluindo uma cena secreta que pode ser revelada puxando uma aba na parte superior do globo.





  • Nike x Palace Nike x Palace

    Nike x PALACE

    A coleção cápsula definitiva da Inglaterra para a Copa do Mundo de 2026, lançada pouco antes do torneio. A Nike e a Palace integraram oficialmente a Seleção Inglesa ao seu universo. Para marcar o lançamento, elas divulgaram um vídeo cinematográfico estrelado pelas lendas inglesas Wayne Rooney e Jill Scott. A colaboração inclui uma camisa de pré-jogo com efeito de vitral, que é a joia da coroa da coleção, uma reformulação radical do uniforme da Inglaterra.

    Ela apresenta um design gráfico complexo em tons de cinza, inspirado na arte tradicional dos vitrais. Além da camisa, o lançamento da Copa do Mundo inclui uma blusa de treino pré-jogo, camisetas, roupas casuais e uma jaqueta bomber muito procurada. A coleção estará disponível em breve no SNKRS, então fique de olho.




  • Panini Sticker book Panini

    Álbum de figurinhas Panini da Copa do Mundo de 2026

    Aproveite ao máximo a alegria do álbum de figurinhas Panini enquanto pode, pois essa atividade nostálgica dos grandes torneios chegará ao fim em 2030, já que a FIFA encerrará sua parceria com a empresa após a Copa do Mundo de 2030. Mas, por enquanto, você pode curtir toda a diversão desse maravilhoso colecionável em cada grande torneio; prepare-se para trocar e caçar as melhores figurinhas!


  • adidas retro world cup kits bringback collectionadidas

    Coleção "Bringback" da adidas para a Copa do Mundo

    Se você gosta de uniformes retrô, não vai se decepcionar com os uniformes da coleção Bringback da adidas. A coleção traz de volta designs lendários de várias gerações. Inspirada em épocas inesquecíveis da Copa do Mundo da FIFA, a coleção revive silhuetas e estampas icônicas dos arquivos, trazendo-as de volta para uma nova geração de fãs de futebol, colecionadores e consumidores que se preocupam com o estilo. Desde ousadas estampas geométricas e listras em tons semelhantes até estampas marcantes no peito e paletas de cores inconfundíveis.






  • PUMA x Ahluwalia PUMA x Ahluwalia

    PUMA x Ahluwalia

    A colaboração da estilista londrina Priya Ahluwalia com a PUMA é uma homenagem deslumbrante e culturalmente rica à comunidade global do futebol, tornando-se um dos lançamentos mais badalados do verão. De blusas e calças deslumbrantes a tênis, é a escolha perfeita para montar seu guarda-roupa para a Copa do Mundo de 2026 neste verão.



  • CR 7 VINI JR LEGOLEGO

    Coleção de jogadores LEGO x Copa do Mundo da FIFA


    Com Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé e Vinícius Júnior, a nova linha LEGO Editions transforma as maiores estrelas do futebol em modelos colecionáveis repletos de referências, comemorações e easter eggs escondidos que os fãs reconhecerão imediatamente. É um item colecionável perfeito para todas as idades.



  • adidas WC kits adidas

    Uniformes da Copa do Mundo de 2026

    A maneira mais óbvia de torcer pelo seu time este ano é vestindo as camisetas oficiais de casa ou de visitante da Copa do Mundo de 2026. Reunimos aqui, em um só lugar, uma seleção perfeita dos uniformes lançados para todas as seleções participantes.


  • LABUBU x FIFA World Cup 2026Pop Mart

    LABUBU x Copa do Mundo de 2026

    A febre viral do LABUBU uniu forças com o futebol para a Copa do Mundo de 2026, e esses itens são verdadeiros achados para colecionadores. A coleção inclui um chaveiro com pingente de pelúcia em vinil, um boneco de pelúcia em vinil e uma coleção de estilo de vida da série FIFA. Combinando a personalidade travessa e divertida dos MONSTERS com o entusiasmo contagiante dos fãs de futebol, esta colaboração em edição especial captura o melhor dos dois mundos.


  • adidas Trionda ball adidas

    Bola oficial da Copa do Mundo de 2026

    Que melhor maneira de aproveitar essa emoção inicial do que com a novíssima bola oficial do torneio: a adidas Trionda. O design é repleto de vermelho, verde e azul, uma homenagem vibrante às três nações anfitriãs. Já o nome, que combina “Tri” e “Onda”, faz referência às “três ondas” que unem o torneio.


  • LEVI x FA collection Levi's

    Levi's x FA

    A Levi’s acaba de lançar sua primeira coleção de jeans em parceria com a Federação Inglesa de Futebol, combinando o clássico estilo streetwear britânico com a emoção do torneio. A coleção inclui peças incríveis, como uma sacola, jaquetas trucker, shorts e uma bandana. Essas peças são perfeitas para torcer pelos Três Leões e vão ficar para sempre no seu guarda-roupa.