Os melhores produtos da Copa do Mundo de 2026: de conjuntos oficiais da LEGO a camisas retrô

A Copa do Mundo da FIFA 2026 não vai apenas tomar conta da América do Norte neste verão — ela vai tomar conta dos nossos guarda-roupas. Com a cultura do futebol firmemente enraizada no mundo da alta costura, os produtos oficiais do torneio deste ano vão muito além dos cachecóis comuns e das camisetas com estampas genéricas.

De colaborações com designers de luxo, como a coleção FA da Levi’s e a parceria da Nike com a icônica marca Palace Skateboards, até uniformes nacionais incrivelmente repaginados pela adidas e pela Nike, 2026 é oficialmente o torneio mais estiloso da história.

Seja para ir a um estádio em Los Angeles, participar de uma festa para assistir aos jogos em Londres ou simplesmente para elevar o nível do seu estilo streetwear, reunimos os melhores produtos da Copa do Mundo de 2026 que você realmente vai querer usar muito depois do apito final.

Então, prepare-se para fazer compras e confira nossos itens indispensáveis para a Copa do Mundo de 2026: