AFP
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'Os melhores especialistas possíveis' - Xabi Alonso explica a decisão do Chelsea de contratar o especialista em bolas paradas do Aston Villa, Austin MacPhee
Alonso busca ganhos de elite com MacPhee
O Chelsea sinalizou sua intenção de dominar todos os aspectos do jogo ao garantir os serviços de MacPhee, uma movimentação que Alonso descreve como vital para a evolução do clube. Os Blues acertaram uma taxa de compensação com o Aston Villa pelo especialista escocês, que ganhou reputação por transformar o time de Unai Emery em uma máquina nas jogadas de bola parada.
Depois de se juntar à estrutura de Stamford Bridge no fim de julho, MacPhee não perdeu tempo para implementar suas nuances táticas durante uma rigorosa pré-temporada. Ao falar sobre a contratação à Men In Blazers Network, Alonso explicou: "Queremos ter os melhores especialistas possíveis em seus departamentos. Com certeza, Austin tem experiência na Premier League."
Ele acrescentou: "Para a comissão técnica, para nós, vai ser um desafio aprender rápido e também nos adaptar à Premier League. Então, ter Austin por perto, Ben (Roberts) e outras pessoas que estavam aqui no ano passado, com essas experiências recentes na Premier League e sabendo o que é preciso para vencer jogos e se preparar para cada partida, ajuda muito."
- Getty
Montando uma comissão técnica pronta para a Premier League
A chegada de MacPhee não se resume apenas às jogadas de escanteio; trata-se de oferecer a Alonso uma base de conhecimento do futebol local enquanto ele encara sua primeira temporada na elite do futebol inglês. Ao manter nomes como Ben Roberts e acrescentar a experiência de MacPhee, o Chelsea criou uma combinação de refinamento continental e pragmatismo da Premier League.
Essa abordagem colaborativa foi pensada para encurtar a curva de aprendizado do principal grupo de treinadores de Alonso. O técnico destacou como é crucial ter vozes no ambiente que entendam as demandas específicas da divisão, garantindo que a equipe esteja meticulosamente preparada para cada cenário tático que possa enfrentar ao longo da desgastante temporada de 38 jogos. "Estamos felizes por Austin agora estar conosco", disse Alonso.
Revivendo o brilho de Cole Palmer
Enquanto a comissão técnica passa por uma reformulação, Alonso também está focado em revitalizar seus principais trunfos em campo, sobretudo Cole Palmer. O internacional inglês viu sua forma oscilar na última temporada por causa de questões físicas, mas seu treinador acredita que uma redefinição tática e física o fará voltar ao seu melhor nível devastador.
Ao falar sobre o plano para o jogador de 24 anos, Alonso disse ao Daily Mail: "O primeiro passo deve ser inteiramente físico, já que o jogador precisa se sentir totalmente recuperado e estar 100% pronto para poder dar o seu máximo em campo. Quando ele atingir esse nível de prontidão e boa forma, entra o papel da autoconfiança; ele precisa sentir a eficácia do sistema, desfrutar do seu estilo de jogo e compreender suas responsabilidades táticas."
- Getty Images Sport
De olho na estreia contra o Fulham
A preparação culmina na segunda-feira, quando o Chelsea vai a Craven Cottage para enfrentar o Fulham em sua estreia na Premier League. Será o primeiro teste competitivo do time reformulado de Alonso e de sua comissão técnica especializada.
Com um treinador experiente e uma comissão técnica reforçada por especialistas como MacPhee, o Chelsea entra na nova temporada com um senso de propósito clínico. Depois do confronto com o Fulham, o Chelsea terá uma rápida sequência, com um duelo pela Copa da Liga contra o Luton Town, seguido por um compromisso pela liga diante do Brighton.
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