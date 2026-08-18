O Chelsea sinalizou sua intenção de dominar todos os aspectos do jogo ao garantir os serviços de MacPhee, uma movimentação que Alonso descreve como vital para a evolução do clube. Os Blues acertaram uma taxa de compensação com o Aston Villa pelo especialista escocês, que ganhou reputação por transformar o time de Unai Emery em uma máquina nas jogadas de bola parada.

Depois de se juntar à estrutura de Stamford Bridge no fim de julho, MacPhee não perdeu tempo para implementar suas nuances táticas durante uma rigorosa pré-temporada. Ao falar sobre a contratação à Men In Blazers Network, Alonso explicou: "Queremos ter os melhores especialistas possíveis em seus departamentos. Com certeza, Austin tem experiência na Premier League."

Ele acrescentou: "Para a comissão técnica, para nós, vai ser um desafio aprender rápido e também nos adaptar à Premier League. Então, ter Austin por perto, Ben (Roberts) e outras pessoas que estavam aqui no ano passado, com essas experiências recentes na Premier League e sabendo o que é preciso para vencer jogos e se preparar para cada partida, ajuda muito."