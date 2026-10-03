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Alvino Hanafi
Traduzido por

'Os melhores dos melhores!' - Como o técnico da Índia planeja resistir ao Brasil de Carlo Ancelotti em Kolkata

Índia x Brasil
Índia
Brasil
Amistosos
C. Ancelotti
Marquinhos
A. Ali
K. Jamil

O técnico da Índia, Khalid Jamil, e o defensor Anwar Ali pediram calma enquanto os Blue Tigers se preparam para enfrentar o Brasil de Carlo Ancelotti em um amistoso histórico em Kolkata. Jamil pediu que sua equipe deixasse a admiração de lado por 90 minutos, depois de um caloroso encontro antes da partida com os pentacampeões mundiais.

  • Ancelotti e Brasil abraçam ocasião histórica na fanática por futebol Kolkata

    Carlo Ancelotti e sua estrelada seleção brasileira chegaram a Kolkata para enfrentar a Índia em um histórico amistoso internacional principal. O técnico da Seleção compartilhou um caloroso abraço no palco com o técnico da Índia, Khalid Jamil, durante os compromissos de mídia pré-jogo, aproximando dois universos futebolísticos distantes.

    A partida representa a primeira vez que a seleção principal do Brasil joga em solo indiano.

    Ancelotti expressou apreço genuíno pela enorme paixão demonstrada pelos torcedores locais pelo futebol brasileiro.


  • imago-sport-1084062027.jpgNurPhoto

    Ancelotti e Marquinhos exaltam a paixão indiana como uma motivação de ouro

    Falando com os repórteres, Ancelotti reconheceu o legado profundamente enraizado do Brasil ao longo de gerações de torcedores indianos de futebol que cresceram assistindo a Pelé, Ronaldo e Ronaldinho. O zagueiro Marquinhos ecoou o sentimento de seu treinador, descrevendo a recepção entusiasmada em Kolkata como um momento inspirador para os pentacampeões da Copa do Mundo.

    O técnico italiano insistiu que o Brasil pretende dar um verdadeiro espetáculo de qualidade para o público local.

    "É uma honra para nós estarmos aqui com a seleção", disse Ancelotti. "Sabemos o quanto esta região ama a seleção e o futebol. Estamos felizes por estar aqui para jogar contra a Índia e mostrar a qualidade dos nossos jogadores." Marquinhos acrescentou que a recepção calorosa serviu como "uma oportunidade de ouro" e "uma motivação muito grande" para o elenco.


  • Jamil e Anwar Ali pedem aos Tigres Azuis que resistam aos adversários gigantes

    Apesar de demonstrar profundo respeito pela equipe de Ancelotti, o técnico da Índia, Khalid Jamil, e o defensor Anwar Ali insistiram que os anfitriões não atuarão apenas como espectadores. Jamil, o ex-campeão da I-League pelo Aizawl nomeado para comandar a Índia em definitivo em agosto de 2025, pediu que sua equipe suspenda a admiração por 90 minutos.

    Ali destacou que manter a calma sob pressão segue sendo essencial ao enfrentar atacantes de nível mundial.

    "Eles são a melhor equipe. São conhecidos como os melhores dos melhores", admitiu Jamil diante dos microfones. Ali explicou a abordagem tática da Índia: "Todo mundo sabe como o Brasil joga. Então, só temos que manter a calma em campo. E lidar com a pressão."


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    Índia busca se testar contra a elite do futebol mundial

    O ranking da Fifa ressalta o enorme abismo entre as duas nações, com o Brasil em quinto lugar e a Índia na 138ª posição. No entanto, Jamil e seus jogadores veem o confronto histórico de sábado como um parâmetro crucial para o desenvolvimento contínuo do futebol indiano.

    O Brasil de Ancelotti busca encerrar sua turnê com uma atuação empolgante antes de voltar à ação competitiva.

    A Índia pretende entregar uma atuação defensiva disciplinada contra os gigantes globais diante de um estádio lotado em Kolkata.


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