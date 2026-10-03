'Os melhores dos melhores!' - Como o técnico da Índia planeja resistir ao Brasil de Carlo Ancelotti em Kolkata

Carlo Ancelotti e sua estrelada seleção brasileira chegaram a Kolkata para enfrentar a Índia em um histórico amistoso internacional principal. O técnico da Seleção compartilhou um caloroso abraço no palco com o técnico da Índia, Khalid Jamil, durante os compromissos de mídia pré-jogo, aproximando dois universos futebolísticos distantes.

A partida representa a primeira vez que a seleção principal do Brasil joga em solo indiano.

Ancelotti expressou apreço genuíno pela enorme paixão demonstrada pelos torcedores locais pelo futebol brasileiro.



