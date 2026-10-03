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'Os melhores dos melhores!' - Como o técnico da Índia planeja resistir ao Brasil de Carlo Ancelotti em Kolkata
Ancelotti e Brasil abraçam ocasião histórica na fanática por futebol Kolkata
Carlo Ancelotti e sua estrelada seleção brasileira chegaram a Kolkata para enfrentar a Índia em um histórico amistoso internacional principal. O técnico da Seleção compartilhou um caloroso abraço no palco com o técnico da Índia, Khalid Jamil, durante os compromissos de mídia pré-jogo, aproximando dois universos futebolísticos distantes.
A partida representa a primeira vez que a seleção principal do Brasil joga em solo indiano.
Ancelotti expressou apreço genuíno pela enorme paixão demonstrada pelos torcedores locais pelo futebol brasileiro.
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Ancelotti e Marquinhos exaltam a paixão indiana como uma motivação de ouro
Falando com os repórteres, Ancelotti reconheceu o legado profundamente enraizado do Brasil ao longo de gerações de torcedores indianos de futebol que cresceram assistindo a Pelé, Ronaldo e Ronaldinho. O zagueiro Marquinhos ecoou o sentimento de seu treinador, descrevendo a recepção entusiasmada em Kolkata como um momento inspirador para os pentacampeões da Copa do Mundo.
O técnico italiano insistiu que o Brasil pretende dar um verdadeiro espetáculo de qualidade para o público local.
"É uma honra para nós estarmos aqui com a seleção", disse Ancelotti. "Sabemos o quanto esta região ama a seleção e o futebol. Estamos felizes por estar aqui para jogar contra a Índia e mostrar a qualidade dos nossos jogadores." Marquinhos acrescentou que a recepção calorosa serviu como "uma oportunidade de ouro" e "uma motivação muito grande" para o elenco.
Jamil e Anwar Ali pedem aos Tigres Azuis que resistam aos adversários gigantes
Apesar de demonstrar profundo respeito pela equipe de Ancelotti, o técnico da Índia, Khalid Jamil, e o defensor Anwar Ali insistiram que os anfitriões não atuarão apenas como espectadores. Jamil, o ex-campeão da I-League pelo Aizawl nomeado para comandar a Índia em definitivo em agosto de 2025, pediu que sua equipe suspenda a admiração por 90 minutos.
Ali destacou que manter a calma sob pressão segue sendo essencial ao enfrentar atacantes de nível mundial.
"Eles são a melhor equipe. São conhecidos como os melhores dos melhores", admitiu Jamil diante dos microfones. Ali explicou a abordagem tática da Índia: "Todo mundo sabe como o Brasil joga. Então, só temos que manter a calma em campo. E lidar com a pressão."
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Índia busca se testar contra a elite do futebol mundial
O ranking da Fifa ressalta o enorme abismo entre as duas nações, com o Brasil em quinto lugar e a Índia na 138ª posição. No entanto, Jamil e seus jogadores veem o confronto histórico de sábado como um parâmetro crucial para o desenvolvimento contínuo do futebol indiano.
O Brasil de Ancelotti busca encerrar sua turnê com uma atuação empolgante antes de voltar à ação competitiva.
A Índia pretende entregar uma atuação defensiva disciplinada contra os gigantes globais diante de um estádio lotado em Kolkata.
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