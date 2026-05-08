Quando questionado explicitamente se o jogo de sábado, a partir das 18h30, serviria para “dar um sinal de cara para a final da Copa”, Kompany respondeu: “Para o Bayern, há sempre muito em jogo. Uma vez empatamos em Düren num amistoso e os jornais ficaram cheios disso a semana toda.” Após as risadas que se seguiram, o belga esclareceu: “Parece que está sempre em jogo muito.”

O referido jogo-teste contra o Düren aconteceu em 28 de julho de 2024. Foi o segundo jogo sob o comando de Kompany, que havia se transferido do FC Burnley para Munique pouco antes. No confronto contra o time da Liga Regional, os Vermelhos ficaram atrás no placar antes do intervalo; Nestory Irankunda, que entretanto foi vendido ao FC Watford, marcou após o intervalo o gol que fechou o placar em 1 a 1.

O diretor esportivo do Bayern, Christoph Freund, disse na época: “Não fizemos um bom jogo e percebemos que estamos cansados. Tínhamos imaginado isso de um jeito um pouco diferente. Não foi tão fácil jogar devido às condições do campo. No fim das contas, foi um treino, mas é claro que queremos jogar um futebol melhor e nos divertir mais. Hoje tivemos dificuldades nisso.”

O confronto em Jülich também ficou na memória porque o então recém-contratado Hiroki Ito fraturou o metatarso aos 20 minutos e ficou fora dos gramados por meses.