O técnico do FCB declarou na coletiva de imprensa antes da partida da Bundesliga contra o VfL Wolfsburg, que corre risco de rebaixamento, que também era sua responsabilidade dar o exemplo após a dura derrota na Liga dos Campeões contra o PSG no meio da semana.
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"Os jornais não pararam de falar disso a semana toda": Vincent Kompany ainda se lembra perfeitamente de um péssimo amistoso disputado no verão de 2024
Quando questionado explicitamente se o jogo de sábado, a partir das 18h30, serviria para “dar um sinal de cara para a final da Copa”, Kompany respondeu: “Para o Bayern, há sempre muito em jogo. Uma vez empatamos em Düren num amistoso e os jornais ficaram cheios disso a semana toda.” Após as risadas que se seguiram, o belga esclareceu: “Parece que está sempre em jogo muito.”
O referido jogo-teste contra o Düren aconteceu em 28 de julho de 2024. Foi o segundo jogo sob o comando de Kompany, que havia se transferido do FC Burnley para Munique pouco antes. No confronto contra o time da Liga Regional, os Vermelhos ficaram atrás no placar antes do intervalo; Nestory Irankunda, que entretanto foi vendido ao FC Watford, marcou após o intervalo o gol que fechou o placar em 1 a 1.
O diretor esportivo do Bayern, Christoph Freund, disse na época: “Não fizemos um bom jogo e percebemos que estamos cansados. Tínhamos imaginado isso de um jeito um pouco diferente. Não foi tão fácil jogar devido às condições do campo. No fim das contas, foi um treino, mas é claro que queremos jogar um futebol melhor e nos divertir mais. Hoje tivemos dificuldades nisso.”
O confronto em Jülich também ficou na memória porque o então recém-contratado Hiroki Ito fraturou o metatarso aos 20 minutos e ficou fora dos gramados por meses.
- AFP
Kompany: “Foi difícil para as crianças no dia seguinte”
Desde o jogo contra o Düren, muita coisa aconteceu. O sonho da tríplice coroa acabou após o empate em 1 a 1 contra o Paris Saint-Germain e a consequente eliminação da Liga dos Campeões nas semifinais, no meio da semana.
Kompany descreveu como agora é sua tarefa dar um bom exemplo: “Como se dá o exemplo? Bem, isso começa em casa. Foi difícil para as crianças no dia seguinte. Aí, como pai, você tem que passar por elas e dizer: ‘Venham, meninos, vamos comer pão, tomar café da manhã e seguir em frente.’ Não são só os jogadores. Há muitas pessoas ao nosso redor que precisam dessa motivação extra agora para seguir em frente. Os torcedores talvez precisem disso. Queremos mostrar, a partir de agora, que isso já está superado para nós e que podemos dar tudo de nós.”
Para o ex-jogador profissional, era importante enfatizar que não deve haver nenhuma pausa até a final da Copa da Alemanha em Berlim contra o VfB Stuttgart, no dia 23 de maio: “Ainda pode acontecer muita coisa nas próximas duas semanas. E não só nas próximas duas semanas, mas também depois disso.”
Os próximos jogos do FC Bayern
Data Jogo Competição Sábado, 9 de maio VfL Wolfsburg x FC Bayern Bundesliga Sábado, 16 de maio FC Bayern - 1. FC Köln Bundesliga Sábado, 23 de maio FC Bayern - VfB Stuttgart Copa da Alemanha