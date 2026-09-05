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"'Os jogadores do Betis são mais espertos' - José Mourinho se irrita enquanto o 'ingênuo' Real Madrid sofre uma derrota surpreendente"
Mourinho detona a ingenuidade do Madrid
Mourinho não se conteve em sua avaliação do temperamento do Madrid após o primeiro grande revés da equipe na temporada de La Liga. Apesar de dominar boa parte da partida, o Real Madrid deixou Sevilha de mãos vazias, levando seu treinador a refletir sobre as diferenças psicológicas entre os dois grupos de jogadores. Mourinho foi particularmente enfático sobre a suposta falta de malandragem de sua equipe, descrevendo-a como "pura" e "ingênua" diante de um Betis mais experiente, que sabia exatamente como administrar o relógio e as emoções do árbitro ao longo dos noventa minutos.
Ele detalhou o contraste de estilos, afirmando: "Os jogadores do Betis são mais espertos do que os do Real Madrid nesse sentido", disse o treinador. "Os do Madrid são ingênuos... Os jogadores do Betis tentaram influenciar o árbitro, mas os jogadores do Madrid, quando um lance merece cartão amarelo, levantam na mesma hora... Quando você enfrenta equipes com essa mentalidade, isso é um fator importante."
- AFP
Frustração com a arbitragem e a simulação
Embora Mourinho tenha elogiado o árbitro por, em geral, deixar o jogo correr, ele ficou profundamente insatisfeito com a disparidade na forma como as faltas e os cartões foram administrados. Ele observou que Arda Guler recebeu cartão por uma infração pequena, enquanto o Betis escapou de vários cartões logo no início. Mourinho também foi rápido em ironizar a teatralidade do adversário, citando um incidente em particular perto de sua área técnica. "Aquele garoto que estava morto ali na frente do meu banco... Eu achei que a ambulância estava vindo e, no fim, não houve ambulância. Nesse sentido, eu digo isso", afirmou.
Apesar do resultado, Mourinho insistiu que estava satisfeito com a atuação coletiva, mesmo que o placar não refletisse a superioridade da equipe. "Se termina empatado, saímos frustrados, porque fizemos mais; então imagine com a derrota. Parabéns ao Betis, que jogou pelo empate e ganhou na loteria", acrescentou.
Polêmica em torno do pênalti de Mbappe
O drama atingiu o auge nos minutos finais em La Cartuja, quando Kylian Mbappe recebeu uma oportunidade de ouro para empatar em cobrança de pênalti. No entanto, o francês viu sua finalização ser defendida por Alvaro Valles, o que gerou pedidos imediatos de nova cobrança por uma possível invasão de Marc Bartra, zagueiro do Betis. Apesar dos protestos visíveis do banco do Madrid, o VAR não interveio, deixando Mourinho para refletir sobre uma noite em que a sorte pareceu abandonar por completo seu elenco repleto de estrelas.
Questionado sobre decisões específicas da arbitragem, incluindo o pênalti e um gol anulado de Carlos Espi, Mourinho manteve a ponderação, mas deixou clara a frustração com a falta de clareza. "Eu não vi [os lances]", admitiu. "Não assisti a eles no vestiário, então não posso comentar", declarou Mourinho.
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Atualizações sobre lesões e elogios à defesa
Apesar do amargor da derrota, Mourinho reservou um tempo para elogiar seu sistema defensivo, destacando especificamente seus zagueiros como "imperiais" pelo controle da partida. Ele seguiu firme ao afirmar que a atitude da equipe foi irrepreensível. "Não tenho nada a reprovar em nenhum jogador pela atitude. Os jogadores deixaram tudo em campo. Merecíamos vencer, mas merecer não te dá pontos", observou. O treinador também confirmou que a saída de última hora de Marc Cucurella não aconteceu por causa de uma lesão grave, mas sim por cãibras, o que exigiu a entrada tardia de Alvaro Carreras para reforçar o lado esquerdo.
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