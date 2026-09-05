Mourinho não se conteve em sua avaliação do temperamento do Madrid após o primeiro grande revés da equipe na temporada de La Liga. Apesar de dominar boa parte da partida, o Real Madrid deixou Sevilha de mãos vazias, levando seu treinador a refletir sobre as diferenças psicológicas entre os dois grupos de jogadores. Mourinho foi particularmente incisivo ao falar sobre a suposta falta de malandragem de seu elenco, descrevendo-o como "puro" e "ingênuo" diante de um Betis mais experiente, que sabia exatamente como administrar o relógio e as emoções do árbitro ao longo dos noventa minutos.

Ele detalhou o contraste de estilos ao afirmar: "Os jogadores do Betis são mais espertos do que os do Real Madrid nesse sentido", disse o técnico. "Os do Madrid são ingênuos... Os jogadores do Betis tentaram influenciar o árbitro, mas os do Madrid, quando uma jogada merecia cartão amarelo, levantavam imediatamente... Quando você enfrenta times com essa mentalidade, isso é um fator importante."