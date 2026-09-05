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'Os jogadores do Betis são mais espertos' - José Mourinho dispara após o Real Madrid 'ingênuo' sofrer uma derrota surpreendente
Mourinho critica ingenuidade do Madrid
Mourinho não se conteve em sua avaliação do temperamento do Madrid após o primeiro grande revés da equipe na temporada de La Liga. Apesar de dominar boa parte da partida, o Real Madrid deixou Sevilha de mãos vazias, levando seu treinador a refletir sobre as diferenças psicológicas entre os dois grupos de jogadores. Mourinho foi particularmente incisivo ao falar sobre a suposta falta de malandragem de seu elenco, descrevendo-o como "puro" e "ingênuo" diante de um Betis mais experiente, que sabia exatamente como administrar o relógio e as emoções do árbitro ao longo dos noventa minutos.
Ele detalhou o contraste de estilos ao afirmar: "Os jogadores do Betis são mais espertos do que os do Real Madrid nesse sentido", disse o técnico. "Os do Madrid são ingênuos... Os jogadores do Betis tentaram influenciar o árbitro, mas os do Madrid, quando uma jogada merecia cartão amarelo, levantavam imediatamente... Quando você enfrenta times com essa mentalidade, isso é um fator importante."
- AFP
Frustração com a arbitragem e a simulação
Embora Mourinho tenha elogiado o árbitro por, de modo geral, deixar o jogo correr, ele ficou profundamente insatisfeito com a disparidade na forma como as faltas e os cartões foram administrados. Ele observou que Arda Guler foi advertido por uma infração leve, enquanto o Betis escapou de vários cartões no início da partida. Mourinho também não demorou a ironizar a teatralidade do adversário, citando um incidente em particular perto de sua área técnica. "Aquele garoto que estava morto ali na frente do meu banco... Eu achei que a ambulância estava vindo e, no fim, não houve ambulância. Nesse sentido eu digo isso", afirmou.
Apesar do resultado, Mourinho insistiu que estava satisfeito com a atuação coletiva, mesmo que o placar não refletisse a superioridade de sua equipe. "Se termina empatado, saímos frustrados, porque fizemos mais; então imagine com a derrota. Parabéns ao Betis, que jogou pelo empate e ganhou na loteria", acrescentou.
Polêmica em torno do pênalti de Mbappe
O drama atingiu o ápice nos minutos finais em La Cartuja, quando Kylian Mbappe recebeu uma oportunidade de ouro para empatar em uma cobrança de pênalti. No entanto, o francês viu sua finalização ser defendida por Alvaro Valles, o que gerou pedidos imediatos de repetição por conta de uma possível invasão de Marc Bartra, defensor do Betis. Apesar dos protestos visíveis do banco do Madrid, o VAR não interveio, deixando Mourinho para refletir sobre uma noite em que a sorte pareceu abandonar por completo seu elenco repleto de estrelas.
Questionado sobre as decisões específicas da arbitragem, incluindo o pênalti e um gol anulado de Carlos Espi, Mourinho se manteve comedido, mas claramente frustrado com a falta de clareza. "Eu não vi [os lances]", admitiu. "Não os vi no vestiário, então não posso comentar", declarou Mourinho.
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Atualizações sobre lesões e elogios à defesa
Apesar da dor da derrota, Mourinho tirou um tempo para elogiar seu setor defensivo, destacando especificamente seus zagueiros como "imperiais" pelo controle da partida. Ele seguiu irredutível ao afirmar que a postura da equipe está acima de qualquer reprovação. "Não tenho nada a reprovar a nenhum jogador pela sua atitude. As pessoas deixaram tudo. Merecíamos vencer, mas merecer não te dá pontos", observou. O treinador também confirmou que a saída tardia de Marc Cucurella não aconteceu por causa de uma lesão grave, mas sim por conta de cãibras, o que exigiu a entrada tardia de Alvaro Carreras para reforçar o lado esquerdo.
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