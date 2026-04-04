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Os jogadores da Itália queriam um bônus de € 300.000 pela classificação para a Copa do Mundo antes da humilhante derrota para a Bósnia
Distrações da Azzurri antes do outono
De acordo com o jornal La Repubblica, a seleção italiana solicitou um incentivo financeiro significativo antes da decisiva final da repescagem para a Copa do Mundo contra a Bósnia e Herzegovina. Segundo relatos, o grupo teria pedido um bônus total de € 300.000 a ser dividido entre os jogadores, o que renderia a cada um deles cerca de € 10.000 por garantir uma vaga no próximo torneio.
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A rejeição categórica de Gattuso
O ex-técnico Gennaro Gattuso teria encerrado as negociações imediatamente, lembrando aos seus jogadores que as recompensas são conquistadas através dos resultados. O técnico, lendário por sua “grinta” como jogador, ficou frustrado com a falta de concentração do elenco durante uma semana de tanta importância.
“O final triste provou que Rino estava certo, mas resume a mentalidade com que alguns jogadores italianos chegaram à partida que poderia ter levado a Itália de volta à Copa do Mundo”, observou o La Repubblica. Após a decepção da disputa de pênaltis, figuras importantes tentaram persuadir Gattuso a ficar, mas o técnico manteve-se fiel aos seus princípios. Ele informou ao time que não continuaria após um fracasso tão catastrófico em atender às expectativas nacionais.
Federação em ruínas
As repercussões do caso Zenica provocaram um colapso total da hierarquia do futebol italiano. A renúncia de Gattuso na sexta-feira foi seguida pelas demissões do presidente da FIGC, Gabriele Gravina, e do chefe da delegação, Gianluigi Buffon. A federação encontra-se agora em um estado de transição total, forçada a se reconstruir a partir dos escombros de uma terceira exclusão consecutiva da Copa do Mundo. A revelação do pedido de bônus apenas aprofundou a crise, com críticos citando uma falta sistêmica de humildade na geração atual. O foco deve agora se voltar para uma reformulação radical da cultura e da liderança do time, a fim de evitar novos constrangimentos históricos.
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E agora?
A seleção italiana voltará a ser mera espectadora na Copa do Mundo deste verão. O próximo objetivo da seleção é a próxima edição da Liga das Nações da UEFA, onde precisará integrar uma nova comissão técnica e um elenco renovado para restaurar sua reputação manchada.