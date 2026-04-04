Os jogadores da Itália queriam um bônus de € 300.000 pela classificação para a Copa do Mundo antes da humilhante derrota para a Bósnia

O ex-técnico Gennaro Gattuso teria encerrado as negociações imediatamente, lembrando aos seus jogadores que as recompensas são conquistadas através dos resultados. O técnico, lendário por sua “grinta” como jogador, ficou frustrado com a falta de concentração do elenco durante uma semana de tanta importância.

“O final triste provou que Rino estava certo, mas resume a mentalidade com que alguns jogadores italianos chegaram à partida que poderia ter levado a Itália de volta à Copa do Mundo”, observou o La Repubblica. Após a decepção da disputa de pênaltis, figuras importantes tentaram persuadir Gattuso a ficar, mas o técnico manteve-se fiel aos seus princípios. Ele informou ao time que não continuaria após um fracasso tão catastrófico em atender às expectativas nacionais.