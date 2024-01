Os jogadores contratados por Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos para serem reforços na temporada 2024

Com uma nova temporada se aproximando, os quatro grandes de São Paulo trabalham a todo vapor em busca de reforços para seus elencos

A janela de transferências no Brasil fica aberta de 11 de janeiro a 7 de março, mas desde já os clubes trabalham para montar seus elencos para a próxima temporada. As equipes e os empresários aquecem o mercado da bola nesta época do ano em que todos intensificam seus planejamentos para 2024.

No futebol paulista, Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo já apresentaram alguns nomes para reforças seus respectivos elencos, e mais nomes podem aparecer. Por conta disso, a GOAL te conta quem chega para os quatro grandes do estado.