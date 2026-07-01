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“Os grandes nomes sempre se transferiram” - Morgan Rogers: rumores sobre sua transferência para o Arsenal incomodam o ex-atacante do Aston Villa, Tony Cascarino
Os ambiciosos proprietários do Villa Park estão dispostos a investir
O Villa Park conta com proprietários ambiciosos, com investidores bilionários da V Sports dispostos a disponibilizar recursos para novas contratações. O técnico Unai Emery, no entanto, vê-se de mãos atadas no mercado de transferências.
Já ocorreram saídas de jogadores de destaque, em uma tentativa de equilibrar as contas, com uma gestão impressionante e atuações empenhadas ajudando a garantir que um elenco repleto de estrelas continue competitivo nas competições nacionais e continentais.
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Rogers, cujo nome tem sido associado ao Arsenal, tem um valor de mercado de 130 milhões de libras
A glória na Liga Europa foi saboreada na temporada 2025-26, encerrando uma espera de 30 anos por títulos importantes, enquanto a classificação para a Liga dos Campeões também foi garantida com o quarto lugar na tabela. O Villa continua se mantendo firme, apesar de enfrentar dificuldades financeiras.
O clube pode ser forçado a se despedir de Rogers, natural de West Midlands, neste verão, já que o Arsenal demonstra interesse no talentoso jogador de 23 anos. O Villa não vai ceder sem lutar, e estima-se que um de seus ativos mais valiosos tenha um preço de 130 milhões de libras (172 milhões de dólares).
Rogers se tornou um jogador emblemático para os Villans, marcando 14 gols em cada uma das duas últimas temporadas, e atualmente está a serviço da seleção inglesa na Copa do Mundo. É fácil entender por que o atual campeão da Premier League, do Emirates Stadium, estaria interessado em fechar o negócio.
Por que os rumores sobre a transferência de Rogers incomodam o ex-atacante do Aston Villa
Questionado se tal iniciativa faria sentido para alguma das partes envolvidas, o ex-atacante do Villa, Cascarino — falando em nome da Tonybet, cuja campanha “World Cup Card Collection” permite que clientes irlandeses ganhem até €100.000 — disse ao GOAL: “Tenho uma certa preferência pelo Villa, mas eles sentem que estão sendo prejudicados pelas regras do futebol — sua receita, o que podem gerar e quanto podem gastar.
“E, no entanto, o Villa claramente tem condições de competir. Mas se eles só estão em uma posição de dizer: ‘bem, agora temos que vendê-los para o Arsenal para dar conta dos nossos próprios negócios’, acho que isso é um pouco estranho para o futebol. Não sei como realmente chegamos a esse ponto. Parece o cenário mais desigual do futebol atualmente, onde, por exemplo, o Arsenal no ano passado gerou, creio eu, 770 milhões, o que lhes permite ser muito agressivos.
“Vimos que, no ano anterior, o Liverpool gastou 400 milhões. Eles também venderam jogadores, mas podem ser incrivelmente agressivos, enquanto quem ousa desafiar os seis primeiros parece estar algemado. É disso que eu não gosto.
“Mas grandes jogadores sempre se transferiram. Isso sempre aconteceu no futebol em geral. Escrevi um artigo no jornal no início da semana e falei sobre a ida de Elliot Anderson para o City. Apenas comentei que, em 1979, Steve Daley foi do Wolves para o Man City por 1,4 milhão. Ele ficou dois anos e depois foi para o Seattle Sounders.
“Obviamente, não acho que isso vá acontecer com o Elliot Anderson, mas, nessas grandes transferências, é claro que o Arsenal gostaria de contratar um jogador de qualidade como o Morgan Rodgers. Só estou um pouco surpreso porque também quero que o Villa seja competitivo.”
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Contrato de Rogers: Quando o contrato de longo prazo expira
O Villa não deu qualquer indício de que esteja disposto a vender Rogers, e diz-se que o valor pedido pelo clube está levando o Arsenal a considerar opções alternativas — já que os Gunners não estão totalmente convencidos de que uma quantia recorde no futebol britânico represente um bom custo-benefício.
Se Emery e sua comissão técnica conseguirem convencer seu criativo número 27 a ficar, ele permanecerá vinculado ao clube por contrato até 2031. Pode chegar um dia em que o clube não tenha outra escolha a não ser vendê-lo, à medida que o jogador busca novos começos e novos desafios, mas não há garantia de que essa data será incluída no calendário esportivo de 2026.