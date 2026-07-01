“Os grandes nomes sempre se transferiram” - Morgan Rogers: rumores sobre sua transferência para o Arsenal incomodam o ex-atacante do Aston Villa, Tony Cascarino

Questionado se tal iniciativa faria sentido para alguma das partes envolvidas, o ex-atacante do Villa, Cascarino — falando em nome da Tonybet, cuja campanha “World Cup Card Collection” permite que clientes irlandeses ganhem até €100.000 — disse ao GOAL: “Tenho uma certa preferência pelo Villa, mas eles sentem que estão sendo prejudicados pelas regras do futebol — sua receita, o que podem gerar e quanto podem gastar.

“E, no entanto, o Villa claramente tem condições de competir. Mas se eles só estão em uma posição de dizer: ‘bem, agora temos que vendê-los para o Arsenal para dar conta dos nossos próprios negócios’, acho que isso é um pouco estranho para o futebol. Não sei como realmente chegamos a esse ponto. Parece o cenário mais desigual do futebol atualmente, onde, por exemplo, o Arsenal no ano passado gerou, creio eu, 770 milhões, o que lhes permite ser muito agressivos.

“Vimos que, no ano anterior, o Liverpool gastou 400 milhões. Eles também venderam jogadores, mas podem ser incrivelmente agressivos, enquanto quem ousa desafiar os seis primeiros parece estar algemado. É disso que eu não gosto.

“Mas grandes jogadores sempre se transferiram. Isso sempre aconteceu no futebol em geral. Escrevi um artigo no jornal no início da semana e falei sobre a ida de Elliot Anderson para o City. Apenas comentei que, em 1979, Steve Daley foi do Wolves para o Man City por 1,4 milhão. Ele ficou dois anos e depois foi para o Seattle Sounders.

“Obviamente, não acho que isso vá acontecer com o Elliot Anderson, mas, nessas grandes transferências, é claro que o Arsenal gostaria de contratar um jogador de qualidade como o Morgan Rodgers. Só estou um pouco surpreso porque também quero que o Villa seja competitivo.”