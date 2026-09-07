A viagem tem um significado pessoal profundo para Van Bronckhorst, que viveu uma passagem repleta de troféus como jogador no Camp Nou. Ele inicialmente se juntou ao Barcelona por empréstimo de um ano vindo do Arsenal antes da temporada 2003-04 para trabalhar sob o comando do técnico Frank Rijkaard, antes de concluir uma transferência em definitivo de € 2 milhões em maio de 2004.

Depois de se adaptar a uma nova função na lateral esquerda, Van Bronckhorst ajudou o Barcelona a conquistar títulos consecutivos de La Liga em 2004-05 e 2005-06, marcando quatro gols durante sua primeira campanha do título. Ele também venceu a Liga dos Campeões da UEFA de 2005-06, sendo o único jogador a participar de absolutamente todas as partidas do Barcelona na Champions League naquela temporada, usando "Gio" na camisa.

Seus laços históricos acrescentam um interesse extra ao seu retorno à antiga casa no banco do time adversário.