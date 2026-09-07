AFP
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'Os grandes nomes acabaram de ganhar um impulso extra!' - lenda do Feyenoord, Wim Rijsbergen, manda aviso sobre o Camp Nou para Giovanni van Bronckhorst
Van Bronckhorst mira atuação no Camp Nou
Giovanni van Bronckhorst está prestes a comandar o Feyenoord em um confronto histórico da Liga dos Campeões contra o Barcelona, no Camp Nou. O próximo encontro marcará apenas o terceiro duelo oficial entre os dois clubes em toda a história.
Van Bronckhorst demonstrou entusiasmo antes de retornar ao icônico estádio onde atuou anteriormente durante a carreira como jogador.
"Agora temos quatro dias para nos preparar para nossa primeira partida da Liga dos Campeões", afirmou Van Bronckhorst. "Estamos ansiosos para enfrentar o Barcelona e fazer uma grande atuação no Camp Nou."
- ANP
Lenda do Feyenoord relembra encontro de 1974
Antes da viagem, a lenda do Feyenoord e ex-técnico da Indonésia Wim Rijsbergen relembrou a visita do Feyenoord ao Camp Nou em 1974. Rijsbergen jogou na derrota por 3 a 0 para um Barcelona repleto de estrelas, com Johan Cruyff e Carles Rexach.
Segundo o fr 12, Rijsbergen alertou Van Bronckhorst contra a tentativa de pressionar alto no Camp Nou, aconselhando o Feyenoord a se manter compacto defensivamente para evitar ser exposto.
"Já tínhamos jogado em grandes estádios, mas o Barcelona tinha um ainda maior", relembrou Rijsbergen. "Os nomes realmente grandes simplesmente levavam uma entrada a mais. Hoje em dia, os técnicos querem pressionar alto, mas isso não parece sensato. Vai ter que ser compacto."
O lendário legado de Van Bronckhorst no Barcelona
A viagem tem um significado pessoal profundo para Van Bronckhorst, que viveu uma passagem repleta de troféus como jogador no Camp Nou. Ele inicialmente se juntou ao Barcelona por empréstimo de um ano vindo do Arsenal antes da temporada 2003-04 para trabalhar sob o comando do técnico Frank Rijkaard, antes de concluir uma transferência em definitivo de € 2 milhões em maio de 2004.
Depois de se adaptar a uma nova função na lateral esquerda, Van Bronckhorst ajudou o Barcelona a conquistar títulos consecutivos de La Liga em 2004-05 e 2005-06, marcando quatro gols durante sua primeira campanha do título. Ele também venceu a Liga dos Campeões da UEFA de 2005-06, sendo o único jogador a participar de absolutamente todas as partidas do Barcelona na Champions League naquela temporada, usando "Gio" na camisa.
Seus laços históricos acrescentam um interesse extra ao seu retorno à antiga casa no banco do time adversário.
- Box to Box Pictures
Ganhando embalo para a campanha na Eredivisie
Embora reconheça o prestígio do Camp Nou, Rijsbergen enfatizou que o Feyenoord também precisa manter o foco em sua campanha doméstica depois de perder quatro pontos logo no início da Eredivisie.
Ele acredita que uma forte atuação defensiva contra o Barcelona pode trazer uma confiança vital para os próximos compromissos nacionais, incluindo uma difícil viagem a Heerenveen.
Van Bronckhorst e seu elenco buscarão lidar com o calendário apertado e conquistar um resultado positivo na Espanha antes de voltar à ação na liga.
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