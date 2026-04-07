A reportagem não especifica por quanto tempo Konaté assinará com os Reds, mas parece certo, pelo menos, que o Liverpool está se antecipando a uma saída sem custo do seu craque da defesa. Afinal, o jogador de 26 anos poderia ter deixado o clube da Premier League sem custo, já que seu contrato expirava no final da temporada.

Caso haja renovação, os vários grandes clubes europeus, aos quais se atribuía interesse em contratar Konate nos últimos meses, também ficariam de fora. Em primeiro lugar, o Real Madrid teria colocado o zagueiro central no topo da sua lista de desejos.

No Real Madrid, dois pilares defensivos de longa data, David Alaba e Antonio Rüdiger, podem deixar o clube no verão. A saída do austríaco é considerada praticamente certa devido ao término de seu contrato, enquanto o futuro do jogador da seleção alemã, cujo contrato também expira, ainda é incerto.