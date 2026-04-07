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FC LiverpoolGetty Images
Christian Guinin

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Os grandes clubes teriam sido rejeitados! O Liverpool estaria prestes a renovar com o craque da defesa

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I. Konate

Há meses que o Liverpool FC e Ibrahima Konaté estão em negociações para um novo contrato. Agora, parece que se chegou a um acordo.

Segundo o jornal francês L'Equipe, as negociações entre o clube e o jogador teriam se intensificado significativamente nas últimas semanas. Ao que tudo indica, não faltam muito para se chegar a um acordo, restando apenas esclarecer os últimos detalhes.

  • A reportagem não especifica por quanto tempo Konaté assinará com os Reds, mas parece certo, pelo menos, que o Liverpool está se antecipando a uma saída sem custo do seu craque da defesa. Afinal, o jogador de 26 anos poderia ter deixado o clube da Premier League sem custo, já que seu contrato expirava no final da temporada.

    Caso haja renovação, os vários grandes clubes europeus, aos quais se atribuía interesse em contratar Konate nos últimos meses, também ficariam de fora. Em primeiro lugar, o Real Madrid teria colocado o zagueiro central no topo da sua lista de desejos.

    No Real Madrid, dois pilares defensivos de longa data, David Alaba e Antonio Rüdiger, podem deixar o clube no verão. A saída do austríaco é considerada praticamente certa devido ao término de seu contrato, enquanto o futuro do jogador da seleção alemã, cujo contrato também expira, ainda é incerto.

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  • Ibrahima Konate Liverpool 2025-26Getty

    O Bayern também parece estar na disputa por Konate

    Entretanto, o FC Bayern de Munique também teria entrado na disputa por Konate, a fim de evitar uma possível saída do zagueiro Dayot Upamecano. No entanto, o francês já renovou seu contrato com o clube alemão, detentor do recorde de títulos.

    Konate joga pelos Reds desde 2021, quando foi transferido do RB Leipzig para o Liverpool por uma quantia de 40 milhões de euros. Na temporada atual, ele tem sido titular constante sob o comando do técnico Arne Slot – em 42 partidas em todas as competições, marcou dois gols.

  • Ibrahima Konate no Liverpool FC: Estatísticas da temporada 2025/26

    Competição

    Jogos

    Gols

    Cartões amarelos

    Premier League

    29

    1

    6

    Liga dos Campeões

    8

    1

    -

    Copa da Inglaterra

    4

    -

    1

    Community Shield

    1

    -

    1

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