AFP
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"Os Glazers e Sir Jim Ratcliffe devem sair!" - Manchester United Muslim Supporters' Club exige venda do clube após comentários controversos sobre imigração feitos pelo coproprietário
Ratcliffe reforça posição sobre opiniões controversas
Ratcliffe provocou uma nova onda de indignação entre os torcedores do Manchester United ao reiterar suas opiniões polêmicas sobre imigração durante uma entrevista recente. Apesar de já ter pedido desculpas por afirmar, em fevereiro, que o Reino Unido havia sido 'colonizado por imigrantes', o bilionário de 73 anos pareceu dobrar a aposta em sua posição durante uma aparição de grande repercussão no programa 'Big Boss', da BBC.
Durante a transmissão, Ratcliffe refletiu sobre a história britânica enquanto lamentava o estado atual do país. 'Tivemos o maior império do mundo. Éramos um grande povo. Vencemos duas guerras mundiais. Somos um povo bom e honesto. Mas, infelizmente, no momento, acho que o Reino Unido está em declínio. É bastante difícil ver como podemos impedir isso. Ninguém é duro o bastante para lidar com o problema da imigração. Ninguém é duro o bastante para lidar com o problema dos benefícios. Mas alguém precisa fazer isso.'
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Clube de torcedores perde a confiança nos proprietários
O Manchester United Muslim Supporters' Club, que representa uma parcela significativa da torcida global, respondeu a essas declarações com um forte comunicado de 750 palavras. O grupo deixou claro que não acredita mais que a atual estrutura de liderança seja adequada para conduzir o Manchester United adiante.
Destacando a natureza inclusiva do clube, o comunicado do MUMSC dizia: "Nossos jogadores, funcionários, stewards, equipes de segurança e torcedores vêm de diferentes países, culturas, etnias, religiões e origens. O Manchester United não seria o Manchester United sem eles. Essa diversidade não é uma fraqueza do Manchester United. Ela faz parte do Manchester United. Diferentes origens. Diferentes crenças. Diferentes visões políticas. Um só Manchester United. O Manchester United não pertence emocionalmente a fundos de investimento, acionistas ou bilionários. Ele pertence às gerações de torcedores que herdaram este clube de seus pais e avós e que um dia o passarão para seus filhos."
Exigências por uma aquisição total
O momento dessas declarações só aumentou a tensão em Old Trafford, com o United vivendo uma péssima sequência de resultados dentro de campo. O time de Michael Carrick já sofreu duas derrotas na Premier League e foi eliminado da Copa da Liga Inglesa pelo Brighton no início desta semana.
O grupo de torcedores foi categórico em sua avaliação final da situação no Theatre of Dreams. "Nós amamos o Manchester United. Este clube é tudo o que conhecemos e, quando se trata de futebol, será tudo o que jamais conheceremos. É exatamente por isso que não podemos ficar em silêncio. Isso é maior do que uma derrota. Maior do que um técnico. Maior do que uma temporada. Trata-se da direção, da liderança e da identidade do Manchester United Football Club. Depois de anos de declínio, promessas quebradas e fracassos repetidos, o Manchester United Muslim Supporters' Club perdeu a confiança na atual estrutura de propriedade do Manchester United Football Club. Já basta. É hora de mudar. Os Glazers e Sir Jim Ratcliffe têm que sair."
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Preocupações com a retórica repetida
Esta não é a primeira vez que a MUMSC se sente obrigada a confrontar Ratcliffe por suas declarações públicas. O grupo já havia manifestado sua desaprovação no início do ano, quando seus comentários sobre o país ter sido "colonizado" vieram à tona pela primeira vez, e as falas mais recentes de Ratcliffe levaram a MUMSC a se pronunciar no X, apenas dias depois de os torcedores protestarem contra a administração antes da derrota por 1 a 0 no dérbi para o Manchester City com uma faixa que dizia: "a forma como vocês nos tratam é uma vergonha".
O grupo expressou sua frustração pelo fato de o chefe da INEOS ter escolhido revisitar esses temas divisivos tão pouco tempo depois de seu pedido de desculpas anterior. "No início deste ano, a MUMSC contestou publicamente Sir Jim Ratcliffe após seus comentários de que o Reino Unido havia sido 'colonizado por imigrantes'. Nós condenamos esses comentários naquela ocasião. Posteriormente, ele se desculpou por sua 'escolha de linguagem'. Esperávamos que uma lição tivesse sido aprendida. Claramente, não foi. Nesta semana, Sir Jim voltou a colocar a imigração e as pessoas que recebem benefícios no centro de sua explicação para os problemas da Grã-Bretanha, argumentando que ninguém é 'duro o suficiente' para lidar com qualquer um dos dois. Consideramos esses comentários mais recentes profundamente decepcionantes e completamente inaceitáveis."
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