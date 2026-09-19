Esta não é a primeira vez que a MUMSC se sente obrigada a confrontar Ratcliffe por suas declarações públicas. O grupo já havia manifestado sua desaprovação no início do ano, quando seus comentários sobre o país ter sido "colonizado" vieram à tona pela primeira vez, e as falas mais recentes de Ratcliffe levaram a MUMSC a se pronunciar no X, apenas dias depois de os torcedores protestarem contra a administração antes da derrota por 1 a 0 no dérbi para o Manchester City com uma faixa que dizia: "a forma como vocês nos tratam é uma vergonha".

O grupo expressou sua frustração pelo fato de o chefe da INEOS ter escolhido revisitar esses temas divisivos tão pouco tempo depois de seu pedido de desculpas anterior. "No início deste ano, a MUMSC contestou publicamente Sir Jim Ratcliffe após seus comentários de que o Reino Unido havia sido 'colonizado por imigrantes'. Nós condenamos esses comentários naquela ocasião. Posteriormente, ele se desculpou por sua 'escolha de linguagem'. Esperávamos que uma lição tivesse sido aprendida. Claramente, não foi. Nesta semana, Sir Jim voltou a colocar a imigração e as pessoas que recebem benefícios no centro de sua explicação para os problemas da Grã-Bretanha, argumentando que ninguém é 'duro o suficiente' para lidar com qualquer um dos dois. Consideramos esses comentários mais recentes profundamente decepcionantes e completamente inaceitáveis."