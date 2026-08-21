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Ezri Konsa grade GFXGOAL
Mark Doyle,Krishan Davis e James Westwood

Traduzido por

Os £ 55 milhões gastos pelo Arsenal com o zagueiro reserva Ezri Konsa são intrigantes: GOAL avalia as maiores transferências da janela de verão de 2026

Opinion
Inter de Milão
Chelsea
D. Welbeck
M. Lacroix
M. Rogers
Manchester City
E. Anderson
Arsenal
C. Tzolis
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Barcelona
K. Adeyemi
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Manchester United
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A. Santos
Tottenham
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M. Palestra
Milan
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J. van Hecke
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PSG
Newcastle
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Campeonato Francês
Especiais e Opinião
M. Godts
Ajax

Para alguns torcedores de futebol, o verão é a época do calendário pela qual eles mais esperam, e não é só porque ele é preenchido por uma Copa do Mundo a cada quatro anos! Na verdade, é porque o fim da temporada significa apenas uma coisa: é hora de transferências! A janela de 2026 mais uma vez está se mostrando movimentada, com alguns nomes de peso protagonizando transferências milionárias antes do prazo final, em 1º de setembro.

Sabemos que algumas transferências acabam sendo boas para todas as partes envolvidas, mas há muitas em que pelo menos um dos clubes, ou até mesmo o jogador, fica se perguntando o que poderia ter sido se tivesse tomado uma decisão diferente na mesa de negociações.

GOAL está aqui, então, para garantir que você saiba quem se deu melhor em cada grande negócio antes mesmo de os jogadores serem oficialmente apresentados. Ao longo da janela de transferências de verão, vamos dar notas para cada acordo fechado à medida que acontecer, permitindo que você acompanhe os grandes vencedores, e perdedores, da temporada de transferências.

Confira todas as nossas notas abaixo e diga o que você acha na seção de comentários...

  • FBL-EUR-C3-FREIBURG-ASTON VILLAAFP

    21 de agosto: Ezri Konsa (do Aston Villa para o Arsenal, £ 55 milhões)

    Para o Villa: O Aston Villa não ficará necessariamente insatisfeito com um pacote total de £55 milhões (US$ 75 milhões) por um jogador que havia entrado nos dois últimos anos de contrato. Daqui para frente, haveria oportunidades limitadas de arrecadar uma quantia tão substancial caso o zagueiro Ezri Konsa permanecesse e, aos 28 anos, isso provavelmente é o melhor cenário que o clube conseguiria, apesar de seu status de internacional da Inglaterra e de o Villa ter pedido £60 milhões (US$ 82 milhões) em um momento das negociações. No entanto, após a saída de Lucas Digne para o PSG no início do verão europeu, a saída de Konsa deixa o Villa com uma linha defensiva esvaziada às vésperas da nova temporada da Premier League, então será preciso agir rapidamente para encontrar um substituto. Trata-se também da perda de mais um jogador-chave enquanto o elenco de Unai Emery segue sendo desmontado após as respectivas transferências de Morgan Rogers e Youri Tielemans para Chelsea e Man Utd, enquanto há uma séria incerteza em torno dos futuros de Ollie Watkins e Emiliano Martinez. Nota: C

    Para o Arsenal: Esta é uma decisão intrigante de Arsenal e Mikel Arteta. O Arsenal teria, segundo relatos, a intenção firme de reforçar o lado direito de sua linha defensiva após as lesões do zagueiro William Saliba e do lateral Jurrien Timber, mas o treinador certamente já tinha à disposição as ferramentas para suportar essas ausências e poupar o clube de um gasto considerável. Tanto Ben White quanto Cristhian Mosquera podem atuar nessas posições, enquanto o lateral-esquerdo titular Riccardo Calafiori é nominalmente um zagueiro, assim como Piero Hincapie, e Myles Lewis-Skelly é mais do que capaz de cobrir aquele lado se outros fossem deslocados. O Arsenal talvez precisasse de uma reorganização, com jogadores ligeiramente fora de posição, mas é difícil imaginar que isso teria sido tão prejudicial para uma defesa tão bem treinada. Mosquera impressionou em suas aparições limitadas na última temporada, mas Konsa agora é um obstáculo direto ao seu progresso, e o mesmo pode ser dito do formado na base Marli Salmon. Este é claramente um exemplo de Arteta exercendo os poderes significativos que tem nos bastidores do Emirates, enquanto o clube atende ao seu desejo por um substituto de qualidade, e Konsa é sem dúvida um defensor muito bom que traz uma liderança bastante útil. O técnico espanhol realmente precisa de opções com o Arsenal competindo em quatro frentes, mas isso parece uma solução cara para o que deveria ser um problema de curto prazo. Nota: C+

    Para Konsa: Certamente não se pode condenar Konsa por trocar de ares rumo ao campeão da Premier League neste estágio de sua carreira, em busca de mais títulos importantes depois de vencer a Liga Europa em 2025-26, mas ele enfrenta uma disputa real para se firmar no norte de Londres no longo prazo. Não há garantia de que ele será titular na lateral direita à frente de White inicialmente, e quase certamente cairá na hierarquia até o inverno, quando tanto Saliba quanto Timber tiverem se recuperado de suas respectivas cirurgias e forem considerados aptos para voltar. Sabemos que Arteta quer poder contar com um elenco profundo, formado por titulares garantidos e seus chamados “finishers”, e este último parece ser o papel que Konsa deve desempenhar no Emirates. No entanto, se ele encerrar sua passagem por lá como campeão da Premier League e talvez até da Europa, provavelmente não se importará nem um pouco. Nota: B-

    • Publicidade
  • Manchester City v Atletico Madrid - Preseason FriendlyGetty Images Sport

    18 de agosto: Tijjani Reijnders (do Manchester City para o Al-Qadsiah, £ 52 milhões)

    Para o City: E que feito! O City de alguma forma conseguiu obter um lucro pequeno, mas significativo, com um jogador que teve uma temporada muito ruim depois de chegar ao Etihad vindo do AC Milan no verão passado por £46,5 milhões. Reijnders, na verdade, causou uma impressão inicial positiva na Premier League, marcando um gol e dando outra assistência em sua estreia contra o Wolves em agosto passado, mas o ex-treinador Pep Guardiola acabou perdendo quase completamente a confiança no internacional da Holanda, que passou a maior parte de seus últimos meses em Manchester no banco de reservas. A subsequente troca de técnico não fez nada para melhorar as chances de Reijnders de reerguer sua carreira no City. Pelo contrário, acabou com qualquer esperança que ele tinha de dar a volta por cima, com o jogador de 28 anos sendo vendido ao maior lance para ajudar a financiar uma planejada investida pelo preferido de Enzo Maresca, Enzo Fernandez. Então, embora certamente se possa argumentar que o holandês merecia mais tempo para provar seu valor, o City jamais recusaria uma oferta tão generosa por um reserva. Nota: B+

    Para o Al-Qadsiah: Mais uma demonstração de intenção, e talvez a mais chamativa até agora. O Al-Qadsiah tem uma reputação merecida como um dos clubes “iô-iô” do futebol saudita, mas contratar Reijnders é uma séria demonstração de ambição por parte de donos que acreditam firmemente que Brendan Rodgers é capaz de comandar uma briga pelo título nesta temporada. O norte-irlandês certamente vem fazendo um ótimo trabalho desde que assumiu em dezembro passado, com o Al-Qadisah terminando em quarto lugar na Saudi Pro League de 2025-26, em grande parte graças a uma sequência recorde do clube de 17 jogos de invencibilidade. Se o ex-técnico do Liverpool pode repetir esse tipo de desempenho doméstico enquanto também lida com uma primeira campanha da história na AFC Champions League Elite é algo que ainda gera debate. No entanto, a chegada de um jogador de nível internacional como Reijnders apenas reforçou a percepção de que a equipe apoiada pela Saudi Aramco, que em breve se mudará para uma arena novinha em folha com capacidade para 47 mil lugares, é a força emergente da SPL. Nota: A

    Para Reijnders: Uma decisão intrigante, particularmente nesta fase da carreira. Reijnders deixou o Milan por Manchester porque queria disputar as maiores honrarias do futebol de clubes. Então, por que agora decidiu passar o que deveriam ser os anos de auge de sua carreira profissional jogando na Arábia Saudita? Não é como se ele não tivesse outros interessados. Claro, Reijnders não é o primeiro jogador de alto perfil a ser tentado pela fortuna oferecida na SPL, e certamente não será o último. Mas é difícil não se perguntar se ele pode acabar se arrependendo de sua decisão do ponto de vista esportivo. Reijnders é um meio-campista tecnicamente talentoso e com faro de gol: ele claramente é bom demais para o Al-Qadsiah e existe um risco muito real de que essa transferência acabe prejudicando suas esperanças de representar a Holanda na próxima Eurocopa. Aos 28 anos, seu tempo no mais alto nível talvez já tenha acabado. Nota: D

    Mark Doyle

  • Rodri Manchester City 2025-26Getty

    16 de agosto: Rodri (Manchester City para o Barcelona, £ 65 milhões)

    Para o Man City: A saída de Pep Guardiola e de lendas do clube como Bernardo Silva e John Stones já teria sido dolorosa o bastante para os torcedores do City, mas perder seu melhor jogador vai provocar um medo real. Parece garantido que o City sofrerá uma queda sem Rodri, que era o coração da equipe e um líder insubstituível. Atuando tanto como principal escudo defensivo quanto como armador recuado, Rodri impulsionou o sucesso do City sob o comando de Guardiola. De fato, o City venceu 74,1% de seus jogos de Premier League quando o espanhol controlava o meio-campo, e esse número despencou para 61,9% quando ele esteve ausente. Rodri também apareceu para marcar gols nos maiores jogos, incluindo o gol da vitória na final da Champions League de 2023 e em múltiplas partidas decisivas pelo título da Premier League. Apesar de seu preço de £ 116 milhões (US$ 156 milhões), Elliot Anderson não tem o mesmo jogo completo, e a possível chegada de Ayyoub Bouaddi é jovem e inexperiente demais para que se espere que preencha essa lacuna. É nada menos que um golpe de pesadelo para o sucessor de Guardiola, Enzo Maresca, que tem uma tarefa enorme nas mãos para ajustar o modelo tático do City e garantir que o time ainda possa brigar pelos maiores títulos. Nota: F

    Para o Barcelona: Uma contratação de impacto que envia ondas de choque pelo futebol europeu. O Barça já era amplo favorito para conquistar seu terceiro título consecutivo de La Liga, mas agora isso parece uma conclusão inevitável. O Real Madrid ficará abalado ao ver seu principal alvo se juntar ao maior rival, com Rodri optando pelo projeto de Hansi Flick, já bem estabelecido, em vez do trabalho de reestruturação de Jose Mourinho na capital espanhola. Rodri pode muito bem ser a peça final do quebra-cabeça para o Barça conquistar sua primeira Champions League desde 2015; ele é o melhor volante do futebol e o homem perfeito para dar estabilidade à formação de Flick. Com Rodri protegendo o setor, certamente será muito mais difícil para os adversários atravessarem o Barça nas transições. O jogador de 30 anos também deve conseguir se adaptar instantaneamente, já que o elenco do Barça está cheio de seus companheiros da seleção espanhola. O clube precisava agir após a perda de Frenkie de Jong, que, segundo relatos, enfrenta uma corrida contra o tempo para voltar a jogar antes do fim do ano depois de sofrer uma lesão nos ligamentos do joelho, e Rodri é uma solução dos sonhos. Não parece exagero sugerir que o Barça pode dominar nos cenários nacional e continental pelos próximos dois ou três anos agora que tem o vencedor da Bola de Ouro de 2024 para comandar tudo. Nota: A+

    Para Rodri: Este é um próximo passo natural para Rodri após o triunfo na Copa do Mundo de 2026 e a conquista da Bola de Ouro com a Espanha. Ajudar o City durante um período de transição empalidece em comparação com a chance de recolocar o Barça no topo do futebol, e nenhum outro time combina tanto com os princípios táticos aos quais ele se acostumou sob o comando de Guardiola. Esta é uma mudança que também pode permitir a Rodri retornar ao auge físico. Lesões graves atrapalharam a carreira do ex-astro do Atletico Madrid nos últimos anos, e voltar ao cenário menos exigente fisicamente de La Liga deve ajudar sua longevidade no mais alto nível. Tendo já conquistado dois grandes troféus ao lado de nomes como Pedri, Gavi, Lamine Yamal e Dani Olmo no cenário internacional, a transição para o Camp Nou deve ser tranquila para Rodri, de quem se espera que cumpra o mesmo papel dominador e vencedor em que brilhou por Espanha e City nos últimos sete anos. Foi noticiado que o Real ofereceu a Rodri um pacote financeiro muito mais atraente, mas ele tomou a decisão certa ao optar pelo ambiente mais saudável e seguro do Camp Nou, onde agora pode escrever o capítulo mais bem-sucedido de sua carreira brilhante. Nota: A

    James Westwood

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  • Sunderland v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    15 de agosto: Cristian Romero (do Tottenham para o Atletico Madrid, £34 milhões)

    Para o Tottenham: o Tottenham aceitou um prejuízo de cerca de £8 milhões sobre seu investimento inicial ao vender Romero para o Atlético de Madrid, o que é um mau negócio de qualquer forma que se analise. Sim, o clube o manteve longe de seus rivais da Premier League, mas o jogador de 28 anos está em pleno auge e foi um dos melhores jogadores da Argentina na Copa do Mundo de 2026. O Tottenham poderia, e deveria, ter resistido por uma taxa mais alta. No entanto, realmente parece ser o momento certo para uma separação. Romero questionou publicamente a estratégia de transferências e o departamento médico do clube na última temporada, além de ter recebido dois cartões vermelhos enquanto o Tottenham lutava para evitar o rebaixamento. Sua relação com a torcida se deteriorou por causa disso, e é justo dizer que ele não correspondeu às expectativas como capitão do clube. O Tottenham também contratou Jan Paul van Hecke e o compatriota de Romero na Argentina, Marcos Senesi, além de renovar o contrato de Micky van de Ven, então o time segue bem servido no setor defensivo. Romero claramente queria sair, e as chances de o Tottenham passar por uma reconstrução de verdade sob o comando de Roberto De Zerbi são melhores agora que ele conseguiu o que queria. Nota: B-

    Para o Atlético de Madrid: Romero é absolutamente perfeito para o esquema do Atlético de Diego Simeone. Ele é um defensor agressivo, que joga adiantado e compartilha da mentalidade de vencer a qualquer custo de Simeone, o que significa que não deve ter problema algum para se adaptar ao unido vestiário do Metropolitano. Após a saída de Nahuel Molina para a Roma, a chegada de Romero volta a dar solidez à linha defensiva do Atlético. É provável que ele atue como a principal referência no trio de zaga de Simeone e trabalhe para tapar os buracos que fizeram o time sofrer gols demais na última temporada, além de trazer qualidades vitais de liderança. Não é apenas uma combinação perfeita, mas também uma jogada inteligente que deve ajudar bastante o Atlético a reduzir a diferença para o Barcelona na liderança da La Liga e, potencialmente, deixá-lo mais perto daquele tão sonhado título da Champions League. O fato de o clube tê-lo conseguido por bons £20 milhões abaixo de seu verdadeiro valor de mercado também é um grande bônus. Isso potencialmente permite ao Atlético fechar mais um ou dois grandes negócios antes do fechamento da janela. Nota: A

    Para Romero: Napoli e Inter também estavam interessados em Romero, mas ele sempre teve olhos apenas para o Atlético, e forçar a concretização do negócio lhe trará grande satisfação. O time de Simeone é moldado para suas qualidades, e elas serão celebradas no Metropolitano de uma forma que nunca foram no norte de Londres. Os críticos na Premier League viam Romero como um risco por causa de seu estilo físico intransigente, mas foi exatamente por isso que o Atlético o contratou. É a mudança ideal no momento ideal para um jogador ambicioso que quer disputar troféus e brilhar no palco da Champions League todos os anos. O Tottenham não podia lhe oferecer essa plataforma, mesmo que aparentemente esteja voltando a crescer com De Zerbi no comando. A La Liga também combina mais com Romero do que a Premier League; ela é disputada em um ritmo mais tático, o que permitirá a Romero cortar linhas de passe e ler o jogo com mais facilidade. Ele também tem quatro companheiros de seleção argentina, incluindo Julian Alvarez e Giuliano Simeone, à disposição para ajudá-lo a se adaptar rapidamente. Nota: A

    James Westwood

  • Mika Godts Ajax 2025-26Getty

    15 de agosto: Mika Godts (Ajax para o Paris Saint-Germain, € 55 milhões)

    Para o Ajax: Um golpe duro, mas um grande reforço para os cofres do clube. O diretor técnico do Ajax, Jordi Cruyff, nem tentou esconder o fato de que esperava manter Godts por pelo menos mais um ano. O ponta foi praticamente o único raio de luz durante uma campanha 2025-26 sombria para o time de Amsterdã. Godts foi o único integrante do elenco a atingir dois dígitos tanto em gols (17) quanto em assistências (15). Portanto, perdê-lo após o início da nova temporada da Eredivisie é um revés e tanto. No entanto, como Cruyff efetivamente admitiu, o Ajax simplesmente não está em posição de recusar o tipo de dinheiro que o PSG colocou na mesa por sua posse mais valiosa. Esta é a brutal realidade financeira em que o clube vive há muito tempo, e a esperança é que o mais recente grande talento saído da linha de produção do Ajax, Abdellah Ouazane, ajude a preencher o vazio deixado por Godts, que, vale ressaltar, foi contratado aos 17 anos, vindo do Genk, em 2023, por apenas € 1 milhão. Nesse sentido, o Ajax vai simplesmente continuar fazendo o que faz, mas se atualmente tem qualidade suficiente no ataque para voltar à Champions League no próximo ano é algo que agora está muito em aberto para debate. Nota: B-

    Para o PSG: O sinal mais claro até agora de que Bradley Barcola está de saída do clube. A suspeita desde o início sempre foi a de que o PSG está bastante aberto a fazer caixa com o atacante francês, que foi o nome preterido no ataque na temporada passada, com Barcola se vendo repetidamente no banco nos grandes jogos. No entanto, o bicampeão europeu em título agiu com astúcia ao deixar nomes como o Liverpool em compasso de espera enquanto reforçava o ataque com jogadores como Maghnes Akliouche, Ferran Torres e agora Godts antes de vender Barcola ao maior ofertante. E o grande ponto positivo é que a saída do jogador de 23 anos provavelmente cobrirá o custo combinado de Aklouche, Torres e Godts, que deve oferecer uma opção de qualidade para a ponta esquerda, onde Khvicha Kvaratskhelia é o titular. Nota: A

    Para Godts: Possivelmente o teste definitivo de sua qualidade. Afinal, se Barcola não conseguiu assegurar uma vaga regular entre os titulares no time estrelado do PSG, que chance Godts tem de fazer isso? O jogador de 21 anos tem experiência limitada na Champions League, com apenas oito partidas, e nem sequer entrou na convocação da Bélgica para a Copa do Mundo deste verão na América do Norte. É claro que se pode argumentar que Godts só tem a ganhar treinando ao lado de jogadores como Kvaratskhelia e Ousmane Dembele, e ele deve ter bastante tempo de jogo na Ligue 1 e na Coupe de France, enquanto Luis Enrique poupa seus principais jogadores antes e depois de seus compromissos europeus no meio da semana. No entanto, é inevitável questionar se este é realmente o movimento certo para Godts neste estágio crucial e formativo de sua carreira, mesmo que provavelmente não haja lugar melhor no planeta neste momento para um ponta aprender o que é necessário para prosperar no mais alto nível possível. Nota: B

    Mark Doyle

  • Spence TottenhamGetty Images

    14 de agosto: Djed Spence (Tottenham para a Inter, £ 30 milhões)

    Para o Tottenham: Por qualquer ângulo que se olhe, esta é mais uma movimentação de mercado intrigante do Tottenham, que desembolsou uma enorme quantia de dinheiro, e possivelmente gastou até demais, neste verão sem recuperar muito com vendas de jogadores. A cotação de Djed Spence está no ponto mais alto da carreira neste momento, depois de ele ter se tornado uma espécie de herói cult da Inglaterra na Copa do Mundo graças a algumas atuações defensivas extremamente sólidas tanto na lateral direita quanto na esquerda, ao participar dos oito jogos da Inglaterra na América do Norte. Entre seus feitos, houve um carrinho decisivo nos instantes finais da semifinal contra a Argentina que viralizou. E, ainda assim, o clube do norte de Londres está prestes a receber um total de apenas £30 milhões (US$ 40,5 milhões) pelo jogador de 26 anos, incluindo bônus. Há realmente um argumento de que Spence vale quase o dobro disso após suas atuações no início do verão, além do fato de ainda ter três anos de contrato, ser muito versátil, estar entrando no auge da carreira e, claro, a famosa “taxa inglesa”. O Spurs, ao menos, está bem servido no setor de laterais depois de contratar Andy Robertson em uma transferência sem custos, com Pedro Porro aparentemente como primeira opção pela direita e Destiny Udogie também no elenco, mas muitos torcedores vão achar que Spence é uma opção melhor do que todos eles. Nota: D

    Para a Inter: Isso parece um verdadeiro golpe de mestre para a Inter, que mudou com sucesso para Spence depois de ver o homem-chave Denzel Dumfries sair para o Real Madrid ao fim do contrato e de perder os alvos principais Marco Palestra e Anan Khalaili, com o primeiro se transferindo para o Chelsea e o segundo prestes a assinar com o Crystal Palace. Era um mercado limitado, dada a necessidade dos nerazzurri de um ala especialista capaz de se encaixar no sistema com linha de três de Cristian Chivu, mas Spence é absolutamente perfeito para a função; um lateral de grande intensidade, tão capaz de apoiar o ataque quanto de anular os pontas adversários, o internacional inglês é a solução ideal para a evidente lacuna no lado direito da Inter. Embora ele não vá necessariamente conseguir igualar a significativa ameaça ofensiva de Dumfries, Spence representa uma melhora defensiva e também tem a versatilidade para cobrir o brilhante Federico Dimarco pela esquerda. Os vencedores do Scudetto também ficarão encantados com a taxa da transferência. Foi noticiado que a Inter recebeu uma pedida de £38 milhões (US$ 51 milhões) do Spurs cerca de um mês atrás, mas sua paciência e sua recusa em entrar em pânico renderam grandes frutos, já que contratou o jogador de 26 anos por um preço de ocasião. Nota: A+

    Para Spence: Evidentemente fora dos planos de Roberto De Zerbi, que praticamente reformulou por completo a defesa do Tottenham neste verão, Spence certamente vai sentir que está seguindo para algo maior e melhor, e com razão depois de suas impressionantes atuações na Copa do Mundo. Embora tenha conseguido enfim se firmar no norte de Londres, o ex-jogador do Middlesbrough foi muito mal aproveitado ao longo de seus quatro anos como atleta do Spurs, sem disputar uma única partida nas duas primeiras temporadas, sendo emprestado a Rennes, Leeds e Genoa, e sendo rotulado como uma “contratação do clube” por Antonio Conte durante a malfadada passagem do italiano pelo comando da equipe. Depois de flertar com o rebaixamento em cada uma de suas duas temporadas como membro do elenco principal, ele agora se transfere para um clube que será favorito para vencer a Serie A mais uma vez e que, claro, disputará a Champions League, após ter valorizado enormemente sua reputação na América do Norte. A Inter contratou o companheiro de seleção inglesa de Spence, John Stones, mais cedo nesta janela, e ele deve ajudar o colega de defesa a se adaptar antes do que será uma empolgante nova aventura em San Siro. Nota: A+

    Krishan Davis


  • Pep Chavarria ChelseaGetty

    12 de agosto: Pep Chavarria (Rayo Vallecano para o Chelsea, € 22 milhões)

    Para o Rayo: O finalista da Conference League talvez não tenha conseguido exatamente o quanto gostaria por Pep Chavarria, mas esta ainda é a venda mais cara da história do pequeno clube madrilenho. Foi noticiado que o Rayo seguiu tentando mudar os termos durante as negociações, chegando até a pedir, em certo momento, o valor da multa rescisória de €50 milhões (£43 milhões/$58 milhões), mas chegou a um compromisso significativo após rejeitar a oferta inicial de £15 milhões ($20 milhões) do Chelsea. Na verdade, o clube não estava em uma posição forte de negociação depois que Chavarria deixou claro que queria se mudar para o oeste de Londres e, aos 28 anos, ele também não é exatamente um jovem de grande potencial por quem o Rayo poderia exigir muito mais. Ainda assim, esse dinheiro ajudará o Rayo a se reforçar e a construir em cima de um segundo oitavo lugar consecutivo em La Liga na temporada passada. Nota: B

    Para o Chelsea: O Chelsea certamente precisava se reforçar pelo lado esquerdo da defesa após a saída rápida de Marc Cucurella para o Real Madrid durante a Copa do Mundo, o que deixou Jorrel Hato como seu único lateral-esquerdo experiente de origem. No entanto, haverá dúvidas sobre se Chavarria terá o nível exigido, ainda que tenha sido uma escolha de Xabi Alonso. O Rayo é o único clube da primeira divisão pelo qual ele atuou em toda a carreira, e ele terá de ocupar um espaço enorme, com Cucurella tendo se desenvolvido e se tornado, possivelmente, um dos melhores da posição no planeta. Hato mostrou bom desempenho na parte final da última temporada e é muito bem avaliado, então Chavarria muito provavelmente exercerá o papel de reserva e talvez de mentor do jovem holandês. Um pacote total de €22 milhões (£19 milhões/$25 milhões) representa uma solução de baixo custo para uma posição problemática em comparação com alguém como Lewis Hall, avaliado em £60 milhões ($81 milhões), mesmo que isso acabe sendo uma solução de curto prazo. Nota: B-

    Para Chavarria: Que história! Chavarria só conseguiu uma transferência para a segunda divisão da Espanha aos 22 anos, quando se juntou ao Real Zaragoza, e já tinha 24 quando deu o salto para La Liga, com Andoni Iraola, hoje técnico do Liverpool, contratando-o para o Rayo em 2022. Ele foi evoluindo cada vez mais na capital espanhola, tornando-se uma peça-chave como um lateral agressivo, de postura adiantada e confortável com a bola nos pés, ajudando sua equipe a chegar à final da Conference League na temporada passada e jogando os 90 minutos completos na derrota para o Crystal Palace. Agora, aos 28 anos, ele faz uma transferência dos sonhos para um dos gigantes da Premier League, e há toda a chance de que receba muitas oportunidades para impressionar sob o comando de seu compatriota Alonso, que evidentemente é um de seus admiradores. Nota: A+

    Krishan Davis

  • Araujo-LiverpoolGetty

    10 de agosto: Ronald Araujo (do Barcelona para o Liverpool, por empréstimo)

    Para o Barcelona: Um movimento sensato que coloca o clube em uma posição melhor para as semanas finais da janela de verão. Segundo informações, o Liverpool vai arcar integralmente com o salário de Araujo e, dado seu status como um dos jogadores mais bem pagos do Barça, isso abrirá espaço para que o campeão da La Liga registre mais reforços. Araujo foi nomeado capitão no Camp Nou perto do fim da última temporada, mas fez apenas 11 jogos como titular na liga sob o comando de Hansi Flick em 2025-25. Embora a capacidade de liderança e a experiência do uruguaio façam falta, o Barça já não dependia dele havia algum tempo para comandar a linha defensiva. A dura realidade é que Araujo não estava nos planos de Flick, e a inclusão de uma opção de compra de €55 milhões (£47 milhões/US$ 64 milhões) para o Liverpool pode permitir ao Barça embolsar uma quantia significativa por um jogador indesejado no próximo verão. Foi uma oportunidade inesperada da qual o clube precisava aproveitar, embora agora possa ser necessário que Flick contrate outro defensor, já que o elenco do Barça já parecia enxuto em todo o campo. Nota: B

    Para o Liverpool: Um ato de desespero. Segundo informações, o Liverpool está pagando £180.000 por semana por Araujo para amenizar uma crise defensiva após a transferência sem custos de Ibrahima Konate para o Real Madrid. Com Joe Gomez e Giovanni Leoni lesionados, e o também novo reforço Jeremy Jacquet ainda trabalhando para recuperar a plena forma depois de uma cirurgia no ombro, o Liverpool precisava contratar outro zagueiro. Araujo também pode atuar como lateral-direito, então, no papel, faz sentido como solução temporária. No entanto, o jogador de 27 anos também tem um histórico irregular de lesões e tem tido dificuldades para convencer no mais alto nível nas últimas temporadas. Resta saber se ele conseguirá se adaptar rapidamente à intensidade da Premier League ou se entrosar de forma confiável com o capitão do clube, Virgil van Dijk. Segundo informações, o Liverpool recuou diante da possibilidade de pagar £60 milhões por Ezri Konsa, alvo do início da janela, mas um grande investimento no defensor de Aston Villa e Inglaterra teria sido uma movimentação menos arriscada. Araujo chegará a Anfield com muita pressão sobre os ombros e muitas perguntas para responder. Nota: C-

    Para Araujo: Uma chance de ouro para voltar a jogar toda semana e reconstruir a confiança. Araujo tem sorte de outro clube europeu de elite tê-lo procurado, dadas suas dificuldades para manter a consistência, e estará ciente das possíveis consequências se fracassar. Ele certamente estará extremamente motivado para provar que seus críticos estão errados, com o objetivo de voltar a desfrutar do futebol de verdade, depois de passar por um período desafiador no ano passado que o levou a buscar uma pausa por sua saúde mental. Ser incentivado pela fervorosa torcida de Anfield certamente dará a Araujo um grande impulso de adrenalina. Ele também é um defensor agressivo, que traz presença real pelo alto à defesa do Liverpool, além de se encaixar bem no sistema agressivo de Iraola. Este recomeço pode ser exatamente o que o internacional uruguaio precisa, mas ele terá de eliminar os erros básicos pelos quais recebeu tantas críticas no Camp Nou. Nota: B+

    James Westwood

  • Chalobah ChelseaGetty Images

    9 de agosto: Trevoh Chalobah (Chelsea para o Como, £ 30 milhões)

    Para o Chelsea: O Chelsea ficará satisfeito por ter conseguido o que é uma quantia bastante significativa por um zagueiro que nunca chegou de fato ao mais alto nível desde sua estreia no time principal em 2021, e os £25 milhões mais £5 milhões em bônus representam lucro puro para um jogador formado na base. Dito isso, é triste ver um jogador da casa partir, e Chalobah foi uma opção sólida ao longo do que tem sido um período desafiador para o clube, chegando até a responder no momento de necessidade quando foi chamado de volta de seu empréstimo ao Crystal Palace em janeiro de 2025, em meio a uma crise de lesões na defesa. O Chelsea, porém, contratou Maxence Lacroix, do Crystal Palace, e Levi Colwill está em forma novamente após sua ruptura de LCA, então a venda de jogadores era uma necessidade, já que o clube tinha 10 zagueiros no elenco. Há defensores piores entre eles do que Chalobah, mas parece que o clube não conseguiu resistir à tentação de fazer caixa com lucro puro. Nota: B

    Para o Como: É um reflexo do progresso do Como sob o comando de Cesc Fabregas o fato de o clube estar contratando jogadores do Chelsea em preparação para sua estreia na Champions League em 2026-27. A equipe italiana já mostrou sua ambição ao manter Nico Paz por mais um ano, e, tecnicamente, Chalobah se tornará a contratação mais cara da história do clube. Resta saber, porém, quem levará a melhor neste negócio; embora seja internacional pela Inglaterra, Chalobah pode ser inconsistente e havia se tornado alvo de críticas entre alguns setores da torcida do Chelsea, enquanto outros eram mais compreensivos por causa de sua ligação de 19 anos com o clube. Um pacote total de £30 milhões (US$ 40 milhões) parece um pouco salgado, mas o Como espera que a experiência de Chalobah na Premier League e na Europa se prove inestimável, e o ritmo mais lento da Serie A pode muito bem favorecê-lo. Nota: C

    Para Chalobah: Sendo brutalmente honestos, Chalobah definitivamente merece este recomeço depois de ter sido mal administrado pelo Chelsea por vários anos. Há uma sensação de que a diretoria dos Blues vem tentando lucrar com ele há algum tempo; ele recusou uma transferência para o Nottingham Forest em 2023, com o Chelsea aberto à venda, e, um ano depois, perdeu seu número de camisa e foi emprestado ao Palace, onde impressionou, apenas para ser chamado de volta cinco meses depois por causa dos problemas de lesão de seu clube de origem. Dezoito meses depois, o Chelsea deixou claro com sua movimentação no mercado que Chalobah voltaria a cair na hierarquia, apesar de ter sido o zagueiro mais utilizado da equipe na última temporada, e o fato de gerar lucro puro obviamente influenciou a decisão de liberá-lo antes de nomes como Wesley Fofana ou Tosin Adarabioyo. Aos 27 anos, esta é finalmente uma ruptura limpa para o defensor, que pode esperar disputar a Champions League e viver uma nova cultura em uma das áreas mais desejáveis da Europa, às margens do Lago de Como. Não seria nenhuma surpresa vê-lo se adaptar bem à vida na Serie A. Nota: A

    Krishan Davis

  • Bruno Guimaraes ArsenalGetty Images

    8 de agosto: Bruno Guimaraes (do Newcastle para o Arsenal, £ 75 milhões)

    Para o Newcastle: Um desastre completo para o Newcastle. Deixar Sandro Tonali ir para o Tottenham por £100 milhões abriu um grande buraco no meio-campo, mas agora a situação parece o Springfield Gorge de Os Simpsons sem Guimaraes, que foi o melhor jogador do Newcastle durante toda a turbulenta campanha de 2025-26. É injusto esperar que o novo reforço Sean Steur ocupe o lugar de Guimaraes com apenas 18 anos, e pouco realista, considerando que o holandês marcou apenas uma vez em sua primeira temporada completa no time principal do Ajax. Guimaraes foi o artilheiro do Newcastle na Premier League na última temporada, com nove gols, e sua marca de cinco assistências também foi a melhor da equipe. Como capitão, o internacional brasileiro também liderou pelo exemplo e muitas vezes arrastou os companheiros pelo cangote. Matthias Jaissle tem uma tarefa monumental para estabilizar o meio-campo assim que substituir oficialmente Eddie Howe no banco, e, se um substituto com experiência adequada para Guimaraes não for encontrado imediatamente, isso pode se revelar uma missão impossível. Nota: F

    Para o Arsenal: Um negócio muito inteligente de Mikel Arteta, enquanto busca dar sequência ao tão aguardado retorno do Arsenal ao topo do futebol inglês. Guimaraes pode se encaixar facilmente ao lado de Martin Odegaard como um camisa 8 e aliviar a carga criativa sobre o capitão do Arsenal. Ele vai injetar mais dinamismo no ataque e mais agressividade na defesa, depois de ter vencido mais duelos do que qualquer jogador do Arsenal na Premier League da última temporada. O torcedor do Arsenal pode ter certeza de que Guimaraes vai se adaptar rapidamente, dada sua experiência e o fato de ser um encaixe perfeito para o estilo preferido de Arteta. A força no meio-campo foi uma razão fundamental para o sucesso do Arsenal em 2025-26, e é difícil ver como qualquer adversário doméstico conseguirá se impor agora que Guimaraes completou seu temível setor central. Isso também pode valer na Champions League caso enfrente o Paris Saint-Germain novamente, o que é um excelente sinal para suas chances de finalmente conquistar esse cobiçado troféu. Nota: A

    Para Guimaraes: Aos 28 anos, este é o momento ideal para Guimaraes dar o salto para uma das equipes de elite da Europa. Ele está em pleno auge, como provou sem deixar dúvidas na Copa do Mundo, ao dar quatro assistências para gols do Brasil enquanto rivalizava com Vinicius Junior em influência decisiva, embora isso tenha acontecido antes de uma saída desastrosa nas oitavas de final para a Noruega. Guimaraes já havia superado o Newcastle há algum tempo, e o Arsenal lhe oferecerá a plataforma para alcançar o patamar de classe mundial e brigar regularmente pelos maiores troféus. Ele é tecnicamente brilhante em espaços curtos, tem visão para o passe decisivo e dita o ritmo com sua incansável intensidade sem a bola. Some-se a isso sua versatilidade e sua mentalidade de nunca desistir, e Guimaraes realmente preenche todos os requisitos para ser um herói sob medida para a torcida do Arsenal, alguém que não ficará nem um pouco intimidado pelo alto preço pago por ele. Nota: A+

    James Westwood


  • Real Madrid Training SessionGetty Images Sport

    7 de agosto: Franco Mastantuono (do Real Madrid para a Fiorentina, por empréstimo)

    Para o Real Madrid: Ceder Mastantuono por empréstimo é mais um golpe para o departamento de recrutamento do Madrid, após problemas semelhantes de adaptação do prodígio brasileiro Endrick. Eles, é claro, vão esperar que Mastantuono reencontre seu ritmo na Itália da mesma forma que Endrick conseguiu no Lyon, mas não há garantias. A Serie A é uma liga implacável do ponto de vista físico e tático, e muito vai depender de Mastantuono se adaptar rapidamente. Se isso não acontecer, há o risco de ele voltar a Madri no próximo verão europeu ainda mais sem confiança e com um valor de mercado significativamente menor. Por outro lado, o Real pode continuar sem utilidade para Mastantuono mesmo que ele vá bem na Fiorentina, depois de fechar acordos por Yan Diomande e Bernardo Silva, o que empurra o jovem ainda mais para baixo na hierarquia do elenco. É justo dizer que Mastantuono foi mal administrado por seu clube de origem, e agora há muitos obstáculos em seu caminho para reativar sua carreira no Madrid. Nota F

    Para a Fiorentina: Uma contratação excelente e de baixo risco para a Viola, que tenta se recuperar de uma decepcionante temporada 2025-26, mesmo que tenha de arcar com uma parte significativa de seu salário de €3,5 milhões por ano. Mastantuono certamente acrescentará qualidade extra ao elenco de Fabio Grosso, além de versatilidade, já que o jogador de 18 anos pode atuar como camisa 10 ou pela ponta direita, e estará motivado para provar que seus críticos estão errados e voltar à seleção argentina. Também é um movimento inteligente para a Fiorentina, porque Mastantuono tem dupla cidadania argentina e italiana, o que significa que o clube ainda pode contratar dois jogadores não europeus de ligas estrangeiras em conformidade com as regras da Serie A antes do fechamento da janela de transferências. Construir uma boa relação com o Madrid também pode levar a negócios semelhantes no futuro, especialmente se Mastantuono brilhar no Stadio Artemio Franchi. Nota: A+

    Para Mastantuono: Uma grande decepção. Mastantuono chegou ao Real com muito alarde, e por uma taxa de €63 milhões que parecia um achado diante da promessa que mostrou no River Plate. Infelizmente, o salto da Argentina para uma grande liga europeia se mostrou grande demais. Ele fez 35 partidas pelo Real Madrid em 2025-26, mas apenas 17 delas foram como titular, e o modesto saldo de três gols dificilmente justificou a expectativa em torno dele. Mastantuono também teve dificuldades com uma lesão persistente na virilha, e a frustração ficou evidente em sua linguagem corporal, especialmente quando foi expulso por reclamar desnecessariamente com o árbitro durante uma derrota para o Getafe. Está claro que o adolescente ainda tem muito a amadurecer, e uma ida para a Serie A lhe dará o espaço para fazer isso longe dos holofotes intensos do Bernabéu. Certamente é um revés na carreira de Mastantuono, mas não há opção de compra no acordo com a Fiorentina, então seus sonhos de dar certo na capital espanhola ainda não foram completamente destruídos. Nota: D-

    James Westwood

  • James Trafford Leeds crest 2026Getty/GOAL

    6 de agosto: James Trafford (do Manchester City para o Leeds, £ 45 mi)

    Para o Man City: É realmente preciso questionar a forma como o City e Pep Guardiola lidaram com James Trafford. Recontratado junto ao Burnley no verão passado, depois de ter saído em 2023 para ser titular em outro lugar, era esperado que ele finalmente fosse o camisa 1 no Etihad na última temporada, após a saída de Ederson. Mas, apenas três jogos depois do início da nova campanha, o clube achou por bem contratar Gianluigi Donnarumma, um dos melhores goleiros do mundo, vindo do PSG, derrubando imediatamente o jovem inglês na hierarquia. O City construiu uma reputação de priorizar de forma implacável as necessidades do negócio acima da emoção e do sentimentalismo, e, do ponto de vista financeiro, ficará muito satisfeito por ter obtido um lucro bastante significativo com um jogador pelo qual, no fim das contas, pagou £27 milhões ao Burnley há 12 meses e que foi apenas o goleiro das copas sob o comando de Guardiola na última temporada. É uma pena ver mais um jovem revelado na base, muito bem avaliado e com potencial para o time principal, sair, mas é assim que o modelo de negócios do City funciona, para o bem ou para o mal. Nota: C+

    Para o Leeds: Isso parece uma grande tacada do Leeds, que vem se reforçando discretamente neste verão e pode ser uma surpresa na briga por vaga em competições europeias se jogar bem as cartas na próxima temporada. Trafford chega a Elland Road depois do cobiçado agente livre Harry Wilson e do muito bem avaliado defensor da Bósnia e Herzegovina Tarik Muharemovic, oferecendo uma solução de alto nível para uma posição que vinha sendo problemática para o Leeds. Visto como o futuro camisa 1 da Inglaterra, o jogador de 23 anos era admirado pelo Newcastle e poderia ter escolhido entre várias equipes da Premier League. O fato de ter escolhido o Leeds é significativo, e ele deve acreditar que o clube pode subir na tabela e evitar uma luta contra o rebaixamento sob o comando de Daniel Farke na próxima temporada. O pacote total de £45 milhões (US$ 60,5 milhões) é substancial para alguém que acabou de passar uma temporada inteira sendo nada mais do que reserva, mas, se Trafford atingir todo o seu potencial em Yorkshire, o Leeds pode muito bem cobrar o dobro desse valor de um dos gigantes da Europa nos próximos anos. Nota: B+

    Para Trafford: Uma segunda tentativa de vida longe do Man City para Trafford, que finalmente tem uma chance real de se firmar como camisa 1 de um clube da Premier League no longo prazo, a menos que aconteça um rebaixamento surpreendente ao fim de 2026-27. O goleiro claramente precisava de um novo começo, depois de ter falado abertamente na última temporada sobre a necessidade de jogar mais, e espera que esta seja a transferência que o coloque no caminho para substituir Jordan Pickford, agora com 32 anos, como camisa 1 da Inglaterra. Trafford estará em concorrência direta com o goleiro do Everton na Premier League e, se conseguir levar o Leeds para cima na tabela e chamar a atenção de Thomas Tuchel nesse processo, há toda a chance de que receba uma oportunidade, depois de ter sido incluído no elenco do treinador alemão para a Copa do Mundo apesar de sua condição de reserva no City. Alguns vão questionar a decisão de se juntar ao Leeds em vez de clubes como o Newcastle ou os chamados integrantes do ‘big six’, mas Trafford será o camisa 1 absoluto em Elland Road e haverá muito menos pressão sobre seus ombros. Em silêncio, ele vai acreditar que pode usar essa transferência como trampolim para coisas ainda maiores. Nota: B+

    Krishan Davis

  • YAN DIOMANDE RB LEIPZIG Getty Images

    6 de agosto: Yan Diomande (do RB Leipzig para o Real Madrid, € 140 milhões)

    Para o RB Leipzig: Obter um lucro de € 120 milhões com um jogador contratado há apenas um ano é um negócio extraordinário para o RB Leipzig. Nomes como Benjamin Sesko, Josko Gvardiol, Dominik Szoboszlai e Dani Olmo aprimoraram suas habilidades na Red Bull Arena antes de seguirem para voos maiores, e Diomande pode acabar sendo a maior história de sucesso do clube até agora. No entanto, será muito difícil substituí-lo. Diomande foi a força motriz por trás da campanha do Leipzig rumo ao terceiro lugar na Bundesliga na última temporada e construiu uma relação quase telepática com o meio-campista estrela do clube, Christoph Baumgartner. Sem o drible eletrizante, a finalização precisa e os passes progressivos de Diomande, o Leipzig pode ter dificuldades para voltar às vagas da Champions League. Dito isso, o Leipzig não é estranho a lucrar com seus principais ativos; na verdade, todo o seu modelo de transferências depende disso. O clube vai se recuperar e descobrir outra joia em breve e, se Diomande causar impacto imediato no Real, isso só vai reforçar sua reputação como um descobridor de talentos de elite. Nota: B-

    Para o Real Madrid: O Real Madrid pagou caro demais por Diomande, mas essa parece ser a única forma de garantir seus principais alvos no mercado atual. O time definitivamente precisava de mais opções pelos lados, com Rodrygo sem previsão de retorno até 2027 enquanto segue sua recuperação de uma cirurgia no LCA, e Diomande é versátil o suficiente para atuar em ambas as pontas. Foi sugerido que o adolescente foi contratado para substituir Vinicius Junior, enquanto o Arsenal pressiona para contratar o brasileiro, mas Diomande atuou pela direita na maioria de suas 36 partidas pelo Leipzig na última temporada. Ele pode ser o complemento perfeito para o lateral de apoio Trent Alexander-Arnold e se encaixa idealmente no sistema 4-2-3-1 preferido de Jose Mourinho, com velocidade e agilidade para desmontar defesas, além de força e intensidade para brigar e recuperar a bola. Diomande ainda é bruto, mas já demonstrou capacidade de aprender rapidamente, e sua familiaridade com La Liga também deve ajudar no processo de transição. Superar clubes como PSG e Liverpool pela contratação de Diomande também mostra que o Madrid continua sendo o clube mais atraente do planeta, mesmo após duas temporadas sem títulos. Nota: B

    Para Diomande: Uma transferência dos sonhos para coroar uma ascensão ao estrelato sem precedentes. A maioria dos torcedores casuais nem sabia da existência de Diomande nesta época no ano passado, quando ele concluiu uma transferência de € 20 milhões para o Leipzig, vindo do Leganes, que foi rebaixado de La Liga em 2024-25. De fato, Diomande fez apenas 10 aparições na liga em sua única temporada no Leganes, depois de ter começado no time de reservas, mas o Leipzig estava convencido de seu imenso potencial. Ele rapidamente se provou uma grande descoberta para o clube alemão, somando 23 participações em gols em todas as competições em sua primeira temporada completa como profissional no time principal. Depois veio uma convocação para a Copa do Mundo, e Diomande teve um desempenho admirável no maior palco de todos, enquanto a Costa do Marfim chegou à fase de 32 avos de final. Naquele momento, o jogador de 19 anos já havia se tornado alvo de uma série de clubes de elite da Europa, mas provavelmente ainda assim nunca imaginou que o Madrid viria atrás dele. Resta saber como Diomande vai lidar com a pressão do Bernabéu e com um preço de € 140 milhões, mas é realmente notável que ele esteja sequer nessa posição, o que faz dele um vencedor aconteça o que acontecer. Nota: A+

    James Westwood

  • Salah TrabzonsporGetty Images

    6 de agosto: Mohamed Salah (Liverpool para o Trabzonspor, sem custos)

    Para o Liverpool: Salah provavelmente deveria ter deixado Anfield ao fim da campanha 2024-25, em alta, de uma forma condizente com a consistência sobre-humana que havia demonstrado com a camisa do Liverpool nos oito anos anteriores. No entanto, não foi surpresa que Salah tenha aceitado a oferta de renovação de dois anos do clube depois de liderar a caminhada da equipe até o título da Premier League sob o comando de Arne Slot, e ninguém poderia ter previsto o quão acentuada seria sua queda na temporada seguinte. O egípcio somou apenas 12 gols e 10 assistências em todas as competições, enquanto o Liverpool caiu para o quinto lugar na Premier League e não conquistou nenhum troféu, e ele criticou publicamente Slot e a diretoria do clube depois de ser forçado a ficar no banco. Vários integrantes do elenco tiveram desempenho muito abaixo do esperado, incluindo as contratações recordes Alexander Isak e Florian Wirtz, mas Salah foi o principal responsável por arruinar a harmonia no vestiário com sua má atitude. O Liverpool também parecia melhor sem Salah em campo, porque sua efetividade ofensiva desapareceu e sua falta de trabalho defensivo ficou exposta após a saída de Trent Alexander-Arnold. Em retrospecto, o Liverpool jamais deveria ter quebrado sua regra de longa data de não oferecer contratos de múltiplos anos a jogadores com mais de 30 anos. O novo contrato de Salah, de £400.000 por semana, segundo relatos, acabou sendo rescindido em comum acordo, um desperdício de dinheiro e tempo para todas as partes envolvidas. O fato de nem sequer conseguir uma taxa de transferência por Salah, que era alvo de longa data da Saudi Pro League, também é uma atrocidade. Nota: D

    Para o Trabzonspor: Uma das maiores tacadas da história da Super Lig turca. Os melhores anos de Salah certamente já ficaram para trás aos 34, mas contratar o Jogador do Ano da PFA de 2025 com um vínculo de dois anos ainda é um feito incrível para um clube do tamanho do Trabzonspor, que só venceu a Super Lig uma vez neste século e vive firmemente à sombra de Galatasaray e Fenerbahce. Com razão, eles vão esperar reduzir a diferença para seus arquirrivais após a chegada de um dos melhores artilheiros e criadores de jogadas de sua geração. É uma transferência sem custos dos sonhos, que também deve elevar significativamente o perfil global do Trabzonspor, dando sequência à recente renovação de empréstimo do goleiro do Manchester United Andre Onana. Se Salah conseguir criar de imediato um bom entrosamento com Paul Onuachu, que dividiu a artilharia na última temporada com 22 gols na liga pelo Trabzonspor, eles podem brigar pelo topo e fazer uma forte campanha na Liga Europa. Nota: A

    Para Salah: Não importa como se veja, sair de melhor jogador da Premier League para uma transferência sem custos para a Turquia no espaço de 12 meses é um constrangimento para Salah. Ele pagou o preço máximo por se colocar acima das necessidades do Liverpool e de seus companheiros de equipe, alienando até mesmo seus torcedores mais fiéis no processo, e agora está destinado a encerrar sua brilhante carreira de forma melancólica. Ao que parece, nenhum outro grande clube da Europa demonstrou interesse no ex-astro da Roma, o que é condenável diante de seu status de agente livre. Salah deve reencontrar seu faro de gol na Turquia, mas apenas porque se trata de uma queda enorme de nível. A transferência não faz nada para reforçar seu legado, e ele certamente deve se arrepender em particular da forma como tudo terminou em Anfield. Se tivesse deixado o ego de lado, Salah faria parte de um novo começo empolgante sob o comando do novo técnico do Liverpool, Andoni Iraola, em vez de penar para continuar relevante em uma liga de segunda linha. Nota: D

    James Westwood

  • Jordan Henderson ChelseaGetty

    3 de agosto: Jordan Henderson (Brentford para o Chelsea, sem custos)

    Para o Brentford: Uma situação estranha para o Brentford, que dificilmente impediria a saída de Henderson, aos 36 anos, quando o Chelsea veio buscá-lo, chegando até a facilitar o caminho ao rescindir seu contrato. O jogador da seleção inglesa foi, no entanto, uma peça importante naquilo que Keith Andrews construiu de forma inesperada no Gtech Stadium na última temporada, fazendo 32 partidas na Premier League e sendo titular na maioria delas. Sua saída, portanto, deixou uma lacuna significativa em um meio-campo que já precisava de reforços após a saída em definitivo de Frank Onyeka para o Coventry e a transferência do ex-capitão Christian Norgaard para o Arsenal no verão passado. Depois de uma janela até aqui discreta, o Brentford entrou forte no mercado; o volante defensivo malinês Mamadou Sangare, muito bem avaliado e vindo do Lens, chegou por uma taxa recorde do clube de £41 milhões (US$ 55 milhões) para substituir o jogador da seleção inglesa. As qualidades de liderança de Henderson, porém, serão quase impossíveis de repor. Nota: C

    Para o Chelsea: Com Danny Welbeck também se transferindo para Stamford Bridge, isso representa uma enorme mudança em relação à estratégia anterior de transferências do Chelsea, tão ridicularizada, de tentar acumular alguns dos melhores jovens talentos disponíveis na esperança cega de que eles pudessem se desenvolver e virar estrelas de elite no futuro. Capitão vencedor da Premier League e da Champions League, reverenciado por suas qualidades de liderança e que tem entre seus muitos admiradores o ex-técnico do Chelsea e agora treinador da Inglaterra Thomas Tuchel, Henderson trará todos os atributos que o Chelsea procura em sua tentativa de injetar experiência, estabilidade e maturidade em um elenco que sentiu muito a falta de tudo isso nos últimos anos. Embora haja questionamentos sobre o que ele oferece em termos futebolísticos, está bem claro que o jogador de 36 anos não foi contratado por sua capacidade em campo, mas sim pelo que vai oferecer fora dele. Ainda assim, ele mostrou na temporada passada que pode ser uma presença segura, e seu temperamento e conhecimento podem ser inestimáveis naquelas situações marginais em que o Chelsea tantas vezes fracassou. Ele terá, porém, de conquistar a torcida, dada sua ligação com o Liverpool, mas parece que a Copa do Mundo foi bastante transformadora para sua reputação, já que mostrou seu caráter ao se colocar à disposição e até treinar apesar de sofrer uma fratura incomum no braço após o confronto das oitavas de final com o México. Nota: B+

    Para Henderson: Aos 36 anos, esta era uma oportunidade simplesmente boa demais para Henderson recusar, e ele nem sequer precisará se mudar de casa ao trocar um clube do oeste de Londres por outro. O ex-capitão do Liverpool deve presumivelmente se tornar de imediato um dos homens de maior confiança de Alonso, e a responsabilidade que lhe será atribuída no vestiário certamente será muito atraente para ele neste estágio de sua carreira vitoriosa. Além de entregar fora de campo, espera-se que ele também ajude a conduzir uma nova era longe dele, enquanto o Chelsea busca reformular sua cultura e transformar um jovem elenco promissor em candidato consistente aos principais títulos. Parece ser uma missão que Henderson vai abraçar com prazer, e não seria surpresa vê-lo ter sucesso. Um contrato de dois anos, o que significa que ele estará coberto até os 38, idade em que muito provavelmente pode até se aposentar, é apenas a cereja do bolo. Nota: A+

    Krishan Davis

  • Barco-ChelseaGetty/GOAL

    2 de agosto: Valentin Barco (Strasbourg para o Chelsea, valor não divulgado)

    Para o Strasbourg: Segundo informações, o Chelsea pagou £34 milhões (US$ 46 milhões) para contratar Barco de seu clube-irmão, um valor significativo diante da falta de experiência do jogador no mais alto nível. Esse é o 13º negócio fechado entre os dois clubes desde o início da temporada 2025-26, mas apenas o terceiro em caráter permanente, e o Strasbourg ficará triste ao ver o argentino partir. Barco somou seis participações em gols na Ligue 1 na última temporada, ajudando o time a terminar entre os oito primeiros pelo segundo ano seguido, e também teve papel fundamental na campanha até as semifinais da Conference League. Atuando tanto como um armador recuado quanto como um camisa 8 box-to-box, o passe progressivo de Barco deu ao Strasbourg uma real capacidade de infiltração, e ele cobriu cada centímetro do campo sem a bola. A natureza da relação do Strasbourg com o Chelsea torna inevitável a perda de seus principais talentos, mas a saída de Barco pode ser muito prejudicial para as chances de o clube avançar rumo à classificação para a Champions League. Nota: C-

    Para o Chelsea: Contratar Barco foi uma decisão praticamente óbvia para o Chelsea depois de sua temporada de afirmação no Strasbourg, e o jogador de 22 anos também ganhou notoriedade mundial após seu confronto acalorado com Jude Bellingham na Copa do Mundo. É improvável que Barco entre de imediato como titular regular no Chelsea, mas ele se encaixa perfeitamente no sistema fluido e orientado ao controle de Xabi Alonso. O jovem dará a Alonso uma opção extra tanto na base do meio-campo quanto pelo lado esquerdo, já que Barco inicialmente se destacou como lateral. Com muita qualidade técnica e agressividade, o Chelsea pode contar com Barco para manter a bola circulando no campo adversário e se desgastar ao máximo para recuperá-la. Sua presença certamente amenizará o impacto caso Enzo Fernandez acabe sendo seduzido pelo Real Madrid, e ele ainda tem muito potencial a ser desenvolvido. Nota B+

    Para Barco: Uma segunda chance na Premier League que ele provavelmente não imaginava que viria tão rápido após sua saída do Brighton, onde jogou por apenas oito meses antes de ser emprestado ao Sevilla e ao Strasbourg, que o contratou em definitivo no verão passado. Barco aprendeu muito nas últimas duas temporadas, e a transição para o meio-campo no Strasbourg o obrigou a trabalhar o lado físico de seu jogo. Desta vez, ele estará muito mais preparado para a intensidade do futebol inglês, e Alonso é o técnico ideal para levá-lo ao próximo nível. A experiência de trabalhar com Lionel Messi & companhia no intimidador palco da Copa do Mundo também será valiosa para Barco, apesar de ele ter jogado apenas 19 minutos no torneio pela Argentina. Ele talvez também tenha de se acostumar com um papel secundário no Chelsea, mas, se for paciente e absorver o máximo possível da sabedoria de Alonso e dos jogadores mais experientes do Chelsea, Barco pode se tornar um membro importante do ambicioso projeto da BlueCo nos próximos anos. Nota: B

    James Westwood

  • Welbeck-ChelseaGetty

    1º de agosto: Danny Welbeck (Brighton para o Chelsea, £ 5 milhões)

    Para o Brighton: Na verdade, é difícil exagerar o tamanho do golpe para o Brighton, que está perdendo o homem que foi, com folga, seu artilheiro na temporada passada e o terceiro maior goleador de toda a sua história, empatado nessa posição. Certamente o clube não vai negar a Danny Welbeck uma saída, especialmente quando uma oportunidade tão improvável surgiu para ele aos 35 anos, mas isso ainda assim vai doer. O técnico Fabian Hurzeler estará determinado a garantir um substituto à altura, especialmente com o jovem centroavante grego Stefanos Tzimas, muito bem avaliado, ainda fora após sofrer a temida ruptura do LCA em dezembro. No momento, seu compatriota Charalampos Kostoulas e o atacante alemão Georginio Rutter são as únicas opções, embora Evan Ferguson tenha voltado de seu empréstimo à Roma. Ainda não está claro a quem o clube recorrerá no mercado de transferências, mas não seria surpresa se o nome de Liam Delap tivesse surgido nas conversas com o Chelsea sobre a ida de Welbeck para Stamford Bridge. Nota: D

    Para o Chelsea: O Chelsea sinalizou há algum tempo que buscaria jogadores já testados na Premier League, que fossem “maduros” e “emocionalmente resilientes”, deixando para trás sua política de transferências voltada à juventude após outra campanha profundamente decepcionante sob a gestão da BlueCo. Welbeck certamente traz tudo isso de sobra, apesar de estar na reta final da carreira. E ele também não chegaria apenas para compor elenco. Apesar de já ter 35 anos, o atacante do Brighton vem da melhor temporada artilheira de seus 18 anos de carreira na Premier League até aqui, com 13 gols, e seu segundo melhor número veio em 2024-25. Ele ainda soma nove gols e duas assistências em 19 jogos de liga contra o Chelsea, com o primeiro deles pelo Sunderland lá em 2010 e o mais recente em abril deste ano. Tudo indica que ele atuará como opção atrás de Joao Pedro, o que significa que os Blues têm trabalho a fazer em termos de saídas, com Delap, Nicolas Jackson, Marc Guiu, Emmanuel Emegha e Shim Mheuka entre os muitos atacantes que pertencem ao clube. Contratar Welbeck é obviamente uma aposta de curto prazo, mas o Chelsea espera que sua presença e liderança possam ter efeito de longo prazo. Ele demonstrou que ainda é perfeitamente capaz de entregar. Nota: B+

    Para Welbeck: Neste estágio de sua carreira, esta era uma oportunidade que Welbeck simplesmente não podia deixar passar. Agora, ele pode acrescentar o Chelsea ao seu já impressionante currículo, onde terá a chance de trabalhar com um técnico reverenciado em Xabi Alonso e, presumivelmente, receberá influência significativa no vestiário enquanto o clube busca alguma estabilidade e liderança. Ele não será titular regular, mas há toda a chance de que tenha muitos minutos saindo do banco quando Pedro for poupado, enquanto deve liderar o ataque nas fases iniciais das competições de copa. Um contrato de dois anos também significa que, caso o Chelsea se classifique, ele poderá ter mais uma oportunidade de disputar a Champions League em 2027-28. Welbeck também reencontrará Pedro, com quem teve uma forte conexão no Brighton e para quem pode ser o mentor perfeito, assim como para Delap, caso os Blues o mantenham no elenco. Nota: A

    Krishan Davis

  • John Stones InterGetty

    30 de julho: John Stones (Manchester City para a Inter, sem custos)

    Para o Man City: A saída emocionante de John Stones foi confirmada no fim da temporada do clube, mas, na verdade, era inevitável. O defensor sofreu com lesões durante toda a sua passagem pelo Man City, mas especialmente nos dois últimos anos de contrato, o que sempre tornou improvável que recebesse uma renovação. O agora ex-técnico do City, Pep Guardiola, já havia dado a entender no início de 2025-26 que Stones enfrentava uma batalha difícil para garantir um novo acordo, e um problema na coxa sofrido durante o inverno, que o tirou de 18 jogos, provavelmente acabou com suas chances nesse sentido. Ainda assim, o zagueiro desfrutou de uma brilhante década no Etihad, tornando-se uma figura-chave da defesa e ajudando o clube a conquistar a famosa tríplice coroa em 2022-23, incluindo o tão sonhado primeiro título da Champions League. Stones sem dúvida entra para a história como uma lenda do clube, apesar dos problemas físicos, mas uma separação provavelmente fazia sentido neste momento. Mesmo que ainda estivesse sob contrato, ele não renderia uma taxa muito alta. Depois de o jogador de 32 anos ter sido ligado ao Chelsea, o City provavelmente ficará satisfeito também por ele não estar indo para um rival da Premier League. Nota: B

    Para a Inter: Obviamente, diante de seu histórico de lesões, há um risco considerável envolvido nesta transferência para a Inter, mesmo sendo sem custos. No entanto, o clube espera ter compensado esse risco ao convencer Stones a assinar um contrato de dois anos, supostamente no valor de cerca de £115.000 por semana, significativamente menos do que ele ganhava no Etihad. Agora, o campeão do Scudetto só precisa torcer para que o jogador da seleção inglesa consiga se manter em forma, já que haverá sérias dúvidas sobre sua resistência física. Em um bom dia, ele segue sendo um dos melhores zagueiros com saída de bola do futebol, como mostrou com algumas atuações fortes na Copa do Mundo no início do verão. A Serie A é uma espécie de refúgio para jogadores veteranos, e a Inter deve acreditar que o ritmo mais lento da Itália exigirá menos fisicamente de um jogador cujo corpo frequentemente o traiu na Premier League. Stones substitui Francesco Acerbi que, aos 38 anos, talvez fosse a prova de que o inglês pode potencialmente jogar por muitos mais anos em uma liga menos intensa. A Inter também pode muito bem enxergar isso como uma espécie de grande golpe, já que, segundo relatos, superou Chelsea e Arsenal na disputa pela contratação do defensor. Nota: B

    Para Stones: Stones provavelmente precisava de um recomeço, e espera deixar de vez para trás seus problemas físicos na Itália. Não só esta é uma oportunidade de experimentar uma nova liga e uma nova cultura, como ele também seguirá brigando por grandes títulos, tanto no cenário doméstico quanto na Europa, por um clube que atualmente é a força dominante da Itália. Talvez ele ainda não saiba, mas, aos 32 anos, Stones pode muito bem ter prolongado sua carreira por mais alguns anos ao trocar a intensidade da Premier League pelo ritmo mais lento da Serie A, e, neste estágio avançado de sua carreira, ele deve se adaptar bem à vida por lá. Ele vai reencontrar o ex-companheiro de City Manuel Akanji em San Siro e deve acreditar em suas chances de começar no sistema com três zagueiros de Cristian Chivu ao lado do brilhante Alessandro Bastoni. Isso, por sua vez, também pode mantê-lo na briga em nível internacional, caso deseje continuar sua carreira pela Inglaterra depois do verão, após a decepção da eliminação na semifinal da Copa do Mundo. Nota: A

    Krishan Davis

  • Maxence Lacroix Chelsea 2026Getty Images

    30 de julho: Maxence Lacroix (Crystal Palace para o Chelsea, £ 52 milhões)

    Para o Palace: Faz menos de dois anos que o Palace gastou apenas £18 milhões para contratar Lacroix do Wolfsburg, aos 24 anos, então o clube ficará encantado por quase ter triplicado seu dinheiro em um espaço de tempo tão curto, com seu modelo de negócios funcionando novamente. O zagueiro se desenvolveu exatamente da maneira que eles esperavam, formando parte fundamental dos elencos campeões da Copa da Inglaterra e da Conference League nas últimas duas temporadas sob o comando de Oliver Glasner. Dadas suas atuações como um defensor dominante e com boa saída de bola, o Palace já esperava interesse no internacional francês e, segundo relatos, sabia do desejo de Lacroix de se testar no mais alto nível. O clube pode até achar que poderia ter conseguido mais, dado o mercado inflacionado, mas o dinheiro ainda será muito útil para equilibrar as contas depois de as Águias terem gastado alto em janeiro com Brennan Johnson e Jorgen Strand Larsen. Nota: A-

    Para o Chelsea: A BlueCo segue em sua estratégia de adicionar mais experiência e qualidade de Premier League. O Chelsea precisava desesperadamente de uma reformulação em seu setor de zaga, com nenhuma de suas atuais opções confusas se destacando como solução de qualidade a longo prazo, além de Levi Colwill, agora recuperado fisicamente. Tirando o internacional inglês, a situação é um pouco caótica: Benoit Badiashile, Tosin Adarabioyo, Wesley Fofana, Trevoh Chalobah, Axel Disasi e Mamadou Sarr todos prometeram mais do que entregaram, e seus futuros são incertos por causa disso. Consequentemente, foi noticiado que os Blues podem até ir atrás de outro zagueiro central após a chegada de Lacroix, com Jacobo Ramon, do Como, entre os nomes cogitados, o que provavelmente significaria a saída de vários membros do grupo atual. Os londrinos do oeste provavelmente considerarão que, embora um pouco alto, £52 milhões (US$ 69 milhões) representam um valor razoavelmente bom no mercado atual por um zagueiro com rodagem na Premier League e titular da seleção francesa, que está se aproximando do auge da carreira. Além disso, Lacroix é uma liderança muito necessária em campo. Colocá-lo ao lado de Colwill imediatamente dá ao Chelsea uma parceria sólida de zaga para construir em cima. Agora, trata-se de cortar o excesso e talvez acrescentar ainda mais qualidade e experiência, e isso pode começar com Disasi indo na direção oposta. Nota: B+

    Para Lacroix: Foram dois anos e tanto para Lacroix, que conquistou os primeiros grandes títulos de sua carreira, tornou-se internacional principal da França e disputou uma Copa do Mundo em seus dois anos como jogador do Palace. Sabe-se que o jogador de 26 anos quer se testar ainda mais e atuar no mais alto nível, e ele mais do que mereceu a oportunidade de dar o passo adiante para um clube do chamado “big six” neste verão, após uma série de atuações consistentemente firmes no sul de Londres. Uma ida para o Chelsea parece o desfecho perfeito para ele: seguirá na capital e pode esperar entrar diretamente no time titular de Xabi Alonso como zagueiro pela direita, dadas as limitações de nomes como Fofana e Chalobah, além da incerteza em torno de seus respectivos futuros. Lacroix se tornou um herói cult em Selhurst Park, e um começo forte sob o comando de Alonso o faria rapidamente virar uma figura popular em seu novo ambiente. Nota: A+

    Krishan Davis

  • Elliot Anderson Man City GFXGetty Images

    23 de julho: Elliot Anderson (do Nottingham Forest para o Manchester City, £ 116 mi)

    Para o Forest: Talvez haja sentimentos mistos. Por um lado, o Forest ficará triste em ver Anderson sair, já que ele desempenhou um papel tão importante primeiro na classificação da equipe para a Liga Europa e depois na campanha até as semifinais na temporada passada. Anderson era o ponto de apoio do time. Absolutamente tudo passava por ele, então substituí-lo não será fácil. Pelo menos dinheiro não será um problema. Seja a verdadeira taxa de £116 milhões ou £130 milhões, o Forest diz que é a segunda, trata-se de uma quantia colossal por um jogador contratado por apenas £35 milhões há dois anos. Assim, embora Anderson vá claramente fazer falta no City Ground, a emoção predominante no nível da diretoria será de satisfação, porque o Forest passou o City para trás nessa. Nota: A

    Para o Man City: O novo Rodri deles. Ou, pelo menos, é melhor que seja. Embora Rodri ainda não tenha deixado claras as suas intenções, tudo indica que o vencedor da Bola de Ouro deixará o Etihad neste verão para retornar à sua Espanha natal. E, mesmo que isso não aconteça, o City precisava de qualquer forma de um herdeiro à altura para o trono do jogador de 30 anos. Afinal, não é como se Nico Gonzalez ou Matheus Nunes realmente tivessem convencido na função de camisa 6. Anderson parece ter esse perfil, porém. É um jogador já comprovado na Premier League, que teve mais toques e venceu mais duelos do que qualquer outro atleta da elite inglesa na temporada passada, o que significa que ele parece se encaixar perfeitamente no meio-campo de Enzo Maresca. Simplesmente não dá para negar, porém, que este é o exemplo definitivo da “taxa inglesa”. Anderson é um jogador muito bom que, aos 23 anos, pode acabar se tornando um grande jogador. Mas ele vem depois de um par de boas temporadas no Forest e ainda nem sequer atuou na Champions League. Simplesmente não há como o City ter que pagar uma taxa de nove dígitos por Anderson se ele ainda estivesse representando a Escócia em nível internacional, em vez da Inglaterra. Nota: C

    Para Anderson: A mudança certa na hora certa. Anderson claramente ficou grande demais para o Forest. Ele mostrou que tem potencial para atuar no mais alto nível e agora vai ter a chance de fazer isso no City. O tamanho da taxa trará uma pressão enorme, e Anderson não seria o primeiro jovem meio-campista promissor da Inglaterra a ter dificuldades no Etihad. No entanto, o jogador de 23 anos parece ser um futebolista mais completo do que Kalvin Phillips tinha na mesma idade, e a diferença enorme entre as respectivas situações é que não parece que Rodri estará entre Anderson e uma vaga entre os titulares. Assim, embora haja muita incerteza em torno da era pós-Pep Guardiola no City, esta é uma chance gloriosa para ele se firmar como um dos melhores meio-campistas centrais da Europa. Nota: A+

    Mark Doyle

  • Alejandro Garnacho Aston Villa 2026Getty Images

    23 de julho: Alejandro Garnacho (Chelsea para Aston Villa, empréstimo)

    Para o Chelsea: O Chelsea estará muito satisfeito por ter conseguido se livrar de Garnacho tão rapidamente neste verão, um jogador que poderia muito facilmente ter sido difícil de negociar, dado seu apagado período de apenas uma temporada no oeste de Londres e o alto preço pedido pelo clube, de £42,5 milhões (US$ 57 milhões). Foi há pouco mais de 10 dias que se noticiou que o Chelsea havia permitido que Garnacho faltasse ao treino de pré-temporada para concluir uma transferência para longe de Stamford Bridge, e essa mudança se concretizou rapidamente na forma de um empréstimo ao Aston Villa que inclui uma obrigação de compra condicional. Foi noticiado que essas condições são muito fáceis de cumprir, e o argentino já assinou um contrato de quatro anos com o Villa. Ainda não está claro neste momento qual será o valor da taxa, mas é de se imaginar que não ficará muito abaixo da avaliação do Chelsea, algo que deixará o clube muito feliz, especialmente depois de ter acabado de contratar Morgan Rogers do time de Midlands por uma taxa recorde do clube. Nota: A

    Para o Aston Villa: Dado o quão ineficaz Garnacho foi durante sua passagem pelo Chelsea, esta é uma movimentação que vai soar o alarme para os torcedores do Villa. Aparentemente, o técnico Unai Emery foi a força motriz por trás da investida pelo jogador, já que queria um ponta veloz, e a esperança será a de que o treinador espanhol consiga restaurar a confiança de Garnacho. Mas parece haver um risco significativo envolvido, pelo fato de Garnacho já há algum tempo parecer desprovido da energia e da confiança que o tornaram um talento tão destacado durante sua passagem pelo Manchester United. O ponta não parece capaz de reproduzir os números ofensivos de Rogers, e haverá sérios questionamentos se ele não render enquanto o Villa ainda estiver obrigado a comprá-lo ao fim da temporada, e por um valor que provavelmente será alto. O acordo também é uma forma bastante descarada de contornar as regras financeiras, na medida em que foi claramente estruturado para maximizar os lucros dos negócios de Rogers e Garnacho aos olhos da Uefa, que consideraria isso uma troca caso o ponta argentino estivesse se transferindo em definitivo neste verão e, portanto, a diferença entre as taxas seria deduzida. Nota: C

    Para Garnacho: Em seu segundo recomeço no espaço de um ano, Garnacho certamente estará determinado a fazer esta oportunidade valer, sob risco de ver sua carreira cair na mediocridade. Emery tem o dom de tirar o melhor de jogadores que anteriormente renderam abaixo do esperado, e a saída de Rogers significa que há uma vaga em aberto no time titular do Villa. No entanto, o argentino estará enganado se achar que haverá menos pressão sobre seus ombros longe de um chamado clube do “big six”, com os torcedores de Villa Park extremamente esperançosos depois que a vaga na Champions League foi garantida mais uma vez, algo positivo para o novo reforço. Garnacho certamente também estará atento à situação de Harvey Elliott, que se juntou ao Villa vindo do Liverpool no verão passado em um empréstimo que parecia muito viável, com obrigação de compra condicional: ele simplesmente precisava fazer 10 partidas na Premier League. No entanto, foi deixado de lado por Emery e raramente era incluído em uma convocação para dia de jogo. O técnico já tem histórico disso, e Garnacho terá de provar seu valor. Nota: B

    Krishan Davis

  • Christos Tzolis Arsenal 2026Getty Images

    23 de julho: Christos Tzolis (Club Brugge para o Arsenal, £ 34 milhões)

    Para o Brugge: Embora Tzolis certamente valesse mais se estivesse atuando em uma das cinco principais ligas da Europa, o Club Brugge ficará muito satisfeito com o que representa uma receita recorde do clube por um jogador contratado por apenas € 6,5 milhões há dois anos, vindo do Fortuna Dusseldorf. As negociações também parecem ter sido bastante tranquilas, com o Arsenal finalmente atendendo à avaliação do campeão belga pelo ponta. O clube vendedor estava em uma posição forte depois de Tzolis assinar um novo contrato há um ano. Esse tipo de dinheiro será muito importante para um time da Jupiler Pro League, e o Brugge buscará reinvesti-lo de forma inteligente depois de retomar o título do Union Saint-Gilloise na temporada passada. Nota: A

    Para o Arsenal: O campeão da Premier League precisava de reforços pelos lados do campo após a ida de Leandro Trossard para o Besiktas depois da Copa do Mundo, e Tzolis preenche muitos requisitos em termos de reposição. O internacional grego teve uma excelente temporada individual em 2025-26, acumulando impressionantes 51 participações em gols (22 gols, 29 assistências) em todas as competições, ajudando o Brugge a conquistar o título da liga e a vaga no mata-mata da Champions League. Há, claro, algum risco envolvido nessa transferência, mesmo que a taxa pareça de bom valor no mercado atual; Tzolis teve muitas dificuldades em sua primeira passagem pela Premier League com o Norwich City, embora fosse muito jovem e os Canaries estivessem condenados ao rebaixamento, então haverá dúvidas sobre se ele conseguirá transportar sua forma da Bélgica para o futebol inglês. O Arsenal esperará que Tzolis tenha tirado lições dessa experiência, e o jogador tem força física e velocidade para dar certo. O Arsenal talvez precise ter paciência para ver a melhor versão do jogador de 24 anos, mas ele deve ser, no mínimo, uma opção útil para rodar o elenco em um primeiro momento. Nota: B+

    Para Tzolis: O ponta retorna à Premier League com algo a provar após sua passagem fracassada pelo Norwich, impulsionado pelo fato de ter revitalizado a carreira na Bélgica depois de empréstimos iniciais ao FC Twente e ao Dusseldorf. O desafio agora é manter o alto nível que apresentou no Brugge em uma liga muito mais difícil, mas os sinais são de que ele tem capacidade para se tornar um sucesso. Segundo informações, Tzolis só queria se transferir para o Arsenal e priorizou o interesse do clube, então certamente estará muito feliz por a transferência ter se concretizado. Agora começa o trabalho duro em sua busca para se firmar no norte de Londres. Nota: A+

    Krishan Davis

  • FBL-ESP-GER-LIGA-BARCELONA-ADEYEMIAFP

    23 de julho: Karim Adeyemi (Borussia Dortmund para o Barcelona, € 29 milhões)

    Para o Dortmund: Provavelmente, o melhor que poderia ter feito diante das circunstâncias. Adeyemi tinha apenas mais um ano de contrato e não havia chance de ele assinar um novo. Consequentemente, o Dortmund não teve outra opção a não ser vendê-lo neste verão para evitar perder um ativo bastante valioso de graça no próximo ano. É óbvio que Adeyemi vale mais do que os €22 milhões que o Dortmund receberá de forma imediata, mas não se deve esquecer que ele teve várias lesões e sofreu com a falta de regularidade ao longo de seus quatro anos no Signal Iduna Park. O BVB também fez bem em garantir uma cláusula de mais-valia no contrato. Nota: B

    Para o Barcelona: Uma contratação potencialmente astuta. Temos criticado bastante o Barça ao longo dos anos por sua atuação no mercado de transferências, e com razão, mas é preciso dar o devido crédito: isso pode acabar se revelando um excelente negócio. Adeyemi ainda não correspondeu às expectativas de ser a próxima grande estrela da Alemanha, mas ainda tem apenas 24 anos, o que faz dele uma alternativa mais jovem, mais barata e mais rápida a Marcus Rashford. Talvez mais importante do que qualquer outra coisa, Hansi Flick acredita que pode tirar o melhor de um jogador a quem deu a estreia pela seleção há cinco anos. Nota: B+

    Para Adeyemi: Uma transferência no momento perfeito. Adeyemi parecia uma futura superestrela quando se transferiu do Red Bull Salzburg para o Dortmund em maio de 2022, mas as coisas nunca aconteceram de fato para ele. Sem dúvida, houve sinais na temporada passada de que ele poderia finalmente cumprir seu potencial, mas uma ida ao Camp Nou ainda representa um desenvolvimento incrível para o ponta nascido em Munique. O lado bom é que ele não estará sob uma pressão enorme, dado o valor da transferência. De fato, muito mais será esperado de Anthony Gordon nos estágios iniciais da nova temporada, e isso deve tornar a vida bem mais fácil para Adeyemi, que tem a versatilidade e a velocidade para se tornar um membro realmente importante de um ataque do Barcelona que está sendo radicalmente reformulado neste verão. Basicamente, este parece ser o movimento certo na hora certa para Adeyemi, que não terá uma plataforma melhor para, ainda que tardiamente, concretizar seu potencial. Nota: A

    Mark Doyle

  • Morgan Rogers Chelsea 2026Getty Images

    21 de julho: Morgan Rogers (do Aston Villa para o Chelsea, £117 milhões)

    Para o Villa: Um lembrete brutal do seu lugar na hierarquia da Premier League. Se Rogers tivesse se juntado ao Arsenal, recém-coroado campeão, seria uma coisa. No entanto, o Villa terminou em quarto na temporada passada, seis posições e 13 pontos acima do Chelsea, e vai disputar a Champions League nesta temporada, enquanto os Blues não têm nenhuma competição continental pela frente, e ainda assim o atual campeão da Liga Europa ficou completamente impotente para impedir que seu bem mais valioso se transferisse para Stamford Bridge. Obviamente, do ponto de vista financeiro, este é um negócio absolutamente inacreditável para o Villa. O clube contratou Rogers junto ao Middlesbrough há apenas dois anos e meio por um valor inicial de £ 8 milhões. Agora, vendeu o jogador por quase 15 vezes esse valor, o que representa um dinheiro absurdo que ajudará muito o Villa a encontrar um substituto e, ao mesmo tempo, reforçar o elenco de Unai Emery em outras áreas. No entanto, os torcedores estão profundamente frustrados neste momento, pois sentem que isso é mais uma prova de que os ricos proprietários do clube estão sendo limitados pelas regras financeiras da Premier League. Nota: B+

    Para o Chelsea: Um belo golpe. A expectativa era de que Rogers fosse para o norte de Londres neste verão europeu, e não para o oeste. No entanto, apesar dos supostos problemas orçamentários causados pelo fracasso da temporada passada em se classificar para a Champions League, o Chelsea atropelou o Arsenal para contratar um dos atacantes mais cobiçados da Premier League. Como? Bem, essa é a pergunta que todos estão se fazendo neste momento, com muita gente agora esperando que um integrante da “bomb squad” dos Blues apareça no Villa Park antes do fechamento da janela de transferências, e por uma taxa grosseiramente inflacionada. O que parece mais provável, porém, é que houve progresso nos bastidores na busca por um novo destino para Enzo Fernandez e que a venda do argentino, que quer sair, cubra quase completamente o custo da contratação de Rogers. Não há como negar que o Chelsea pagou muito além da conta por um jogador de 23 anos com apenas duas temporadas decentes na Premier League no currículo, e só um gol em 22 partidas pela Inglaterra. No entanto, uma linha de frente com Rogers, Cole Palmer, Estevao e Joao Pedro certamente pode causar um grande estrago sob o comando de Xabi Alonso na próxima temporada. Nota: B

    Para Rogers: Uma reviravolta surpreendente, pelo menos para quem vê de fora. A suposição era de que Rogers estava decidido a se transferir para o Emirates, onde era esperado que ocupasse o lugar do recém-saído Leandro Trossard pelo lado esquerdo do ataque do Arsenal de Mikel Arteta. No entanto, agora está sendo informado que ele mudou de ideia por causa de Alonso, que obviamente fez um grande trabalho com jogadores como Florian Wirtz no Bayer Leverkusen. Ainda assim, suspeitamos fortemente que o dinheiro e a garantia de tempo de jogo em um time mais fraco tenham desempenhado papéis ainda mais decisivos na surpreendente ida de Rogers para Stamford Bridge. Para ser justo, embora o Chelsea seja um clube pessimamente administrado e em constante estado de mudança, esta é uma transferência que pode acabar sendo muito boa para Rogers, principalmente porque agora ele poderá jogar na Premier League ao lado de seu bom amigo e ex-companheiro de base em Manchester, Palmer. De fato, poderemos ver várias comemorações “cold” durante os jogos do Chelsea na próxima temporada! Nota: B

    Mark Doyle

  • Youri Tielemans Manchester United 2026Getty Images

    14 de julho: Youri Tielemans (Aston Villa para o Manchester United, £35 milhões)

    Para o Villa: Um golpe duro. A propensão de Tielemans a sofrer lesões já é há muito tempo uma fonte de frustração no Villa Park, mas, quando está em forma, ele é um jogador fantástico, e não há como exagerar sua importância para o plano de jogo de Unai Emery na última temporada. O time do espanhol sofreu demais enquanto Tielemans esteve afastado por uma lesão no tornozelo no início deste ano, vencendo apenas um dos sete jogos de Premier League que disputou sem o belga. Depois, assim que ele voltou ao time titular, o Villa terminou a temporada em alta, ficando em quarto na Premier League e conquistando a Liga Europa, com Tielemans marcando um gol espetacular na final. Considerando que ele também ainda tinha dois anos de contrato, perdê-lo por apenas £35 milhões é realmente muito difícil de aceitar, especialmente porque Amadou Onana enfrenta um longo período fora por conta de uma lesão no LCA. Nota: D

    Para o United: Uma surpresa muito positiva. Não havia qualquer indicação de que o United estivesse preparando uma investida por Tielemans até surgir a informação de que o negócio estava perto de ser concluído. Consequentemente, o clube merece crédito por agir de forma tão decisiva e tão discreta. Tielemans claramente não se encaixa no perfil etário que o United buscava neste verão e certamente já tem bastante rodagem, mesmo para um jogador de 29 anos. Mas sua chegada vai aliviar parte da apreensão em Old Trafford depois do colapso da negociação por Ederson, da séria lesão sofrida por Manuel Ugarte a serviço do Uruguai, e de o United ter sido afastado financeiramente de negócios por seus principais alvos para o meio-campo, Elliot Anderson, Sandro Tonali e Mateus Fernandes. Tielemans é um jogador já comprovado na Premier League e reforçou sua classe na Copa do Mundo. Assim, ele acrescentará profundidade, experiência, versatilidade e qualidade muito necessárias ao meio-campo do United após a saída de Casemiro no fim da última temporada e, por esse valor, pode acabar se mostrando uma das contratações da temporada. Nota: B+

    Para Tielemans: O tipo de oportunidade que talvez nem ele achasse que ainda teria. Há muito tempo Tielemans é apontado como alguém que se juntaria a um dos gigantes da Premier League, mas, depois de completar 29 anos em maio, realmente não parecia que isso aconteceria para o ex-meio-campista do Leicester City neste estágio da carreira, e tudo bem quanto a isso. O Villa é, por si só, um clube enorme. No entanto, o United está inquestionavelmente em outro patamar em termos de prestígio, o que faz desta uma transferência gigantesca para Tielemans, que sem dúvida vai saborear a chance de exibir sua maravilhosa variedade de passes e técnica tremenda em um dos maiores palcos do jogo. Nota: A

    Mark Doyle

  • Andrey Santos Manchester United 2026Getty Images

    13 de julho: Andrey Santos (Chelsea para o Manchester United, £ 50 milhões)

    Para o Chelsea: O estranho verão do Chelsea continua com o clube acertando a venda de um de seus jovens jogadores promissores para um rival direto na briga por um lugar no top 4 da Premier League. Andrey Santos parecia estar evoluindo bem depois de retornar de seu empréstimo bem-sucedido ao clube-irmão Strasbourg para passar a fazer parte do time principal, atuando com regularidade ao longo da temporada 2025-26 e muitas vezes impressionando ao substituir Enzo Fernandez e Moises Caicedo. Se Fernandez sair, como parece provável, então o novo técnico Xabi Alonso ficará com pouquíssimas opções. No entanto, claramente o jogador de 22 anos não foi considerado inegociável, e a oferta do United de £48 milhões (US$ 64 milhões), mais £2 milhões em adicionais, por um meio-campista que ainda não é titular garantido evidentemente foi boa demais para ser recusada. Este é o modelo BlueCo em ação; o Chelsea está prestes a obter um lucro significativo com Santos, que foi contratado como um jogador jovem e de alto potencial vindo do clube brasileiro Vasco da Gama por £16 milhões em 2023. A decisão empresarial cínica deixa um gosto um pouco amargo, mas a quantia substancial oferecida significa que o negócio provavelmente era bom demais para ser recusado. No entanto, se Santos se desenvolver e virar um talento de classe mundial em Old Trafford, este não é um negócio que será lembrado com carinho. Nota: B-

    Para o Man Utd: Uma daquelas transferências que causam certa estranheza para todas as partes. Depois de perder seus alvos prioritários para o meio-campo, Elliot Anderson e Matheus Fernandes, para Man City e Tottenham, respectivamente, o United recorreu a Santos em pânico, na tentativa de evitar um cenário em que Mason Mount seja seu único meio-campista sênior reconhecido quando a pré-temporada começar em 18 de julho, com Kobbie Mainoo ainda na Copa do Mundo com a Inglaterra. Foi noticiado que os responsáveis pelas decisões no United estavam 'calmos' depois que a investida por Fernandes não deu em nada, mas Santos não está no mesmo nível de seus alvos anteriores, e um pacote de £50 milhões é alto para um jogador de quem o Chelsea claramente estava disposto a abrir mão. O Manchester United precisa de opções no meio-campo após a saída de Casemiro e a grave lesão sofrida por Manuel Ugarte, mas pagou caro demais aqui por alguém que não será titular garantido quando a janela de transferências terminar. A esperança será a de que, aos 22 anos, ele ainda tenha muitos degraus a subir. Nota: C

    Para Santos: Talvez motivado pelo fato de ter ficado fora da convocação de Carlo Ancelotti para o Brasil após uma temporada em que entrou e saiu do time do Chelsea, foi noticiado que Santos está deixando os Blues em busca de 'futebol regular no time principal'. Se ele encontrará ou não mais minutos em Old Trafford do que teve em Stamford Bridge, isso ainda está por ser visto, e muito vai depender de quem mais o United contratar, com outros nomes devendo chegar em meio à reformulação do meio-campo do clube. Santos pode sentir que precisa de um recomeço longe do caos nos bastidores e da troca constante no comando técnico do Chelsea, embora não haja garantia de que o United será capaz de oferecer mais estabilidade a longo prazo. Eles podem, no entanto, oferecer futebol de Champions League, o que inerentemente significará mais minutos, já que seus quase ex-empregadores não se classificaram para nenhuma competição europeia. Na prática, caberá ao jogador garantir que se estabeleça como uma figura-chave em seu novo ambiente. Nota: B

    Krishan Davis

  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    6 de julho: Sandro Tonali (do Newcastle para o Tottenham, £100 milhões)

    Para o Newcastle: A bolha estourou de vez! Quando o Newcastle se classificou para a Champions League da temporada passada, depois de encerrar seu jejum de títulos ao surpreender o Liverpool na final da Carabao Cup, os torcedores sonhavam com o clube patrocinado pelo Estado se tornando a resposta da Inglaterra ao Paris Saint-Germain, bancado pelo Catar. No entanto, o Liverpool então deu ao Newcastle um lembrete brutal de seu lugar na hierarquia da Premier League ao tirar Alexander Isak deles nas circunstâncias mais torturantes possíveis. Se o Newcastle tivesse gastado bem aquela taxa, então recorde britânico, as coisas ainda poderiam ter dado certo. Em vez disso, milhões de libras foram torrados em contratações de pânico como Yoane Wissa, Nick Woltemade e Anthony Elanga, o que resultou no time de Eddie Howe terminando em 12º lugar na tabela. Estava claro muito antes do fim de uma campanha catastrófica que Anthony Gordon sairia, mas é a ida de Tonali para o Tottenham, de todos os times, que realmente representa a morte de um sonho. E o que é verdadeiramente traumatizante para os torcedores é que esse provavelmente nem é o golpe final, com o capitão Bruno Guimaraes também certo de sair nas próximas semanas. Basicamente, com os proprietários sauditas do clube reduzindo seu investimento no esporte, mais sofrimento está a caminho, o que significa que os torcedores nem podem se consolar com a taxa de nove dígitos, que de qualquer forma provavelmente será desperdiçada. Nota: F

    Para o Tottenham: Outra contratação impressionante. Apenas um dia depois de finalizar um acordo histórico de £85 milhões por Mateus Fernandes, o Tottenham decidiu quebrar novamente seu recorde de transferência por Tonali. Se isso é sinal de desespero ou demonstração de ambição, é algo aberto a debate. Talvez seja apenas prova de que o mercado de transferências enlouqueceu. Afinal, se Elliot Anderson vale £116 milhões, por que Tonali não teria um preço parecido?! O internacional italiano provou sem dúvida ser um dos melhores meio-campistas da Premier League nas últimas duas temporadas e parece uma aposta ainda melhor para brilhar sob o comando do compatriota Roberto De Zerbi do que Fernandes. Claro, pagar tanto dinheiro por um jogador de 26 anos que ainda tem muito a provar no mais alto nível continua sendo uma aposta, e uma daquelas de que o Tottenham precisa desesperadamente que dê certo. Por enquanto, porém, os torcedores provavelmente não vão se importar. Depois de anos de frustração com a abordagem prudente/mão de vaca no mercado de transferências supervisionada pelo ex-presidente executivo Daniel Levy, eles agora viram seu clube deixar os rivais da Premier League para trás para contratar um dos meio-campistas mais cobiçados do mercado. Nota: B+

    Para Tonali: Uma mudança para lá de inesperada. A suposição era de que, se Tonali deixasse o clube que o apoiou durante sua suspensão por apostas ilegais, seria para um dos times mais fortes da Europa. Em vez disso, ele se juntou a uma equipe que terminou em 17º lugar na Premier League em cada uma das últimas duas temporadas. Então, o que aconteceu? Obviamente, nunca houve chance de um time da Serie A ter dinheiro suficiente para atender ao desejo relatado de Tonali de voltar para casa, e até a elite da Inglaterra compreensivelmente se afastou por causa do preço pedido pelo Newcastle. Como resultado, Tonali foi parar no Tottenham, onde agora está pronto para passar seus anos de auge, o que é inegavelmente estranho. Ainda assim, se De Zerbi ficar no Tottenham por mais de duas temporadas, e esse é um grande "se", talvez essa mudança acabe sendo boa para Tonali no longo prazo... Nota: C+

    Mark Doyle

  • FBL-ITA-SERIEA-INTER-PARMAAFP

    5 de julho: Denzel Dumfries (Inter para o Real Madrid, € 20 milhões)

    Para a Inter: É preciso questionar a decisão da Inter de incluir uma cláusula de rescisão tão baixa no contrato de um jogador que se tornou uma de suas figuras mais importantes, embora uma lesão no tornozelo e a cirurgia subsequente tenham atrapalhado a campanha de 2025-26 de Dumfries. Ainda assim, ele continua sendo um dos melhores laterais ofensivos em atividade quando está em seu melhor nível, então €20 milhões (£17 milhões/US$ 23 milhões) representam um negócio bem ruim para a Inter, que poderia ter pedido muito mais no mercado atual por um jogador que ainda tinha dois anos de contrato pela frente. É possível, porém, que a Inter realmente estivesse de mãos atadas; quando o holandês renovou seu contrato em setembro de 2024, aparentemente exigiu a cláusula, que foi fixada em €25 milhões para clubes de fora da Itália no verão de 2025 antes de cair neste ano. Nota: C

    Para o Madrid: Isso parece mais um negócio muito astuto do Real, que vem construindo a reputação de encontrar pechinchas enquanto lida com as rígidas regras financeiras de La Liga. Dumfries vale pelo menos o dobro do valor que o Real Madrid pagou, e essa taxa está bem abaixo dos €30 milhões que o Real Madrid teria separado para um novo lateral-direito para competir com Trent Alexander-Arnold após a saída do ídolo do clube Dani Carvajal. No entanto, assim como seu equivalente inglês, Dumfries é outro defensor pelo lado direito que provavelmente é mais eficaz no apoio ao ataque do que na defesa, deixando o Madrid com certo desequilíbrio nessa posição que pode ser explorado por equipes melhores. Aos 30 anos, ele também não é exatamente uma alternativa de longo prazo, mas por uma taxa tão baixa é difícil argumentar que ele não possa ser uma solução decente e temporária por pelo menos um par de temporadas. Nota: A

    Para Dumfries: Esse tipo de transferência, neste estágio da carreira, é exatamente a razão pela qual Dumfries quis que essa cláusula de rescisão fosse incluída em seu contrato. Ele tem sido um servidor leal da Inter desde que chegou vindo do PSV em 2021, contribuindo com 55 participações em gols em 207 jogos atuando como ala pela direita, além de ajudar a Nerazzurri a conquistar o título da Serie A tanto em 2023-24 quanto em 2025-26, e a chegar a duas finais da Champions League. Ele certamente fez por merecer o que pode vir a ser sua última grande transferência, e seu baixo preço significa que a pressão será um pouco menor no Bernabéu. Será muito interessante ver se ele deixará Alexander-Arnold fora do time, depois de supostamente ter tido conversas com Jose Mourinho sobre o papel que desempenhará. Nota: A+

    Krishan Davis

  • Auckland FC v Tottenham Hotspur - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    2 de julho: Mateus Fernandes (West Ham para o Tottenham, £ 85 milhões)

    Para o West Ham: Uma taxa enorme que ajudará bastante a amenizar o impacto econômico do rebaixamento da Premier League. Ficou claro assim que o West Ham caiu que algumas vendas importantes seriam necessárias, e Fernandes era um dos ativos mais valiosos do clube, um meio-campista de classe que já atraía muitos olhares de admiração de clubes rivais antes mesmo de o destino da equipe ser selado na última rodada da temporada. Sua saída, portanto, não causa absolutamente nenhuma surpresa. O que é chocante, porém, é que o West Ham conseguiu receber exatamente o que pedia pelo português, apesar de estar em uma posição de negociação bastante desfavorável. Por isso, a diretoria do clube, merecidamente tão criticada, merece um raro elogio. Nota: A

    Para o Tottenham: Mais uma confirmação de que o clube está falando sério nesta janela de verão. Depois de duas campanhas calamitosas, a segunda das quais por muito pouco não terminou em rebaixamento, o Tottenham agiu rapidamente para garantir que nunca mais se veja nessa situação, e, se pagar £52 milhões por Jan Paul van Hecke já foi uma declaração de intenções, isso aqui está em outro nível. Fernandes é um jogador de muito talento, de 21 anos. Ele pode atuar em várias funções e há muito tempo dá a impressão de ser um atleta que renderia muito mais em uma equipe mais forte. Também está claro que Roberto De Zerbi o considera perfeito para seu estilo de jogo. No entanto, há um ar inegável de desespero neste negócio. O Tottenham, como vimos por seu interesse em também contratar Sandro Tonali, está decidido a fazer o que for preciso para reformular seu meio-campo mediano e, por isso, se mostrou disposto a pagar acima do valor por Fernandes para afastar o interesse de equipes como o Manchester United. Consequentemente, essa transferência realmente precisa dar certo para o Tottenham, e imediatamente, ou rapidamente se tornará mais um motivo para criticar os donos do clube. De fato, só para colocar os números em contexto, o PSG pagou €60 milhões ao Benfica por Joao Neves, e Fernandes não chega nem perto de ser tão bom quanto seu compatriota de 21 anos, então ele realmente precisa mostrar que poderia ser. Nota: C+

    Para Fernandes: À primeira vista, uma movimentação estranha. Fernandes foi ligado a alguns dos maiores nomes do futebol: Manchester United, Liverpool e PSG. Em vez disso, acabou no Tottenham, o time que terminou uma posição e dois pontos acima do West Ham na última temporada, o que faz isso parecer em certa medida uma transferência lateral. No entanto, o clube do norte de Londres deve ser bem mais forte na próxima temporada, e Fernandes é inquestionavelmente o tipo de meio-campista que De Zerbi pode ajudar a levar a um patamar completamente diferente. É claro que deve haver alguma preocupação com o tempo que o italiano realmente ficará no Tottenham, já que nenhuma das partes é conhecida por sua estabilidade, mas Fernandes entrará direto no time titular, e isso talvez não acontecesse em outro lugar. Nota: B

    Mark Doyle

  • Ismael Saibari Bayern Munich 2026Getty Images

    1º de julho: Ismael Saibari (PSV para o Bayern de Munique, € 50 mi)

    Para o PSV: Uma saída decepcionante, mas inevitável. Saibari conquistou três títulos consecutivos com o PSV e sua influência cresceu gradualmente durante esse período. Portanto, era apenas uma questão de tempo até que ele fosse contratado por uma das principais equipes da Europa. Alguns podem argumentar que o PSV poderia ter esperado até depois da Copa do Mundo para definir um preço por Saibari, já que sempre existia a chance de ele brilhar na América do Norte, mas ainda assim é uma boa quantia por um jogador contratado do Genk por pouco mais de €5 milhões há quatro anos. Também é provável que o dinheiro seja bem utilizado por um clube que tem conseguido conquistar troféus na Holanda de forma consistente, apesar de precisar vender continuamente seus melhores jogadores. Nota: B 

    Para o Bayern: Um excelente negócio. O valor de mercado de Saibari só aumentou nas últimas semanas por causa de suas atuações sensacionais por Marrocos, com o jogador de 25 anos marcando em todos os três jogos de seu país na fase de grupos da Copa do Mundo antes de converter o pênalti decisivo na vitória sobre a Holanda na fase de 16 avos de final. No entanto, como afirmou o diretor esportivo Max Eberl quando a transferência foi confirmada, este era um acordo no qual o Bayern já vinha trabalhando havia algum tempo. Não foi uma medida reativa em relação a um jogador aleatório que se destacou em uma Copa do Mundo; o Bayern há muito tempo estava convencido de que Saibari tinha a combinação certa de técnica, entrega e versatilidade para dar uma contribuição significativa a um setor ofensivo já estelar, e não vemos nada que coloque essa avaliação em dúvida. Nota: A

    Para Saibari: O melhor verão de sua vida. A Copa do Mundo realmente não poderia estar indo melhor para Saibari, que chamou a atenção do torcedor médio com suas exibições dinâmicas no ataque de uma seleção de Marrocos muito impressionante. Agora, ele concluiu a clássica transferência dos "sonhos" para "um dos maiores clubes do mundo", ainda que abrir caminho em uma escalação titular com Harry Kane, Luis Diaz, Michael Olise e Jamal Musiala possa acabar sendo um verdadeiro pesadelo! No entanto, os melhores anos de Saibari ainda estão por vir, ele está nas nuvens neste momento e acredita, compreensivelmente, que pode ser uma adição muito útil ao elenco do Bayern. Vincent Kompany claramente concorda, porque Saibari sem dúvida parece se encaixar melhor no estilo de jogo de sua equipe do que Nicolas Jackson. Nota: A

    Mark Doyle

  • Marco Palestra Chelsea 2026Getty Images

    1º de julho: Marco Palestra (Atalanta para o Chelsea, £ 47 mi)

    Para a Atalanta: Depois do acordo para vender Ederson ao Manchester United, este tem tudo para ser mais um negócio astuto da Atalanta. O pacote significativo de €55 milhões (£47 milhões/US$ 62 milhões) por Palestra representa lucro puro por um jogador que passou pela base do clube, mas fez apenas algumas partidas pelo time principal, com a Atalanta supostamente tendo decidido há algum tempo lucrar com a venda em vez de reintegrar Palestra após seu empréstimo bem-sucedido ao Cagliari. Aos 21 anos, ele se torna a quarta venda mais cara da história do clube e, embora talvez seja uma pena que Palestra não permaneça em Bérgamo para deixar sua marca no clube ao qual chegou aos 10 anos, assim que times como Inter e Chelsea demonstraram interesse, ele ficou balançado e sempre pareceu que seria uma batalha difícil mantê-lo. Nota: A

    Para o Chelsea: Um indicativo interessante da influência de Xabi Alonso como manager do Chelsea, e não como técnico. Segundo relatos, o espanhol deu o aval para este acordo, e o clube agiu rapidamente para fechar um acerto com a Atalanta, assumindo a dianteira em 24 horas para atravessar a investida da Inter por Palestra. Era amplamente esperado que ele se juntasse ao campeão do Scudetto, então isso certamente é um golpe nesse sentido. Um lateral versátil, veloz e forte, Palestra, que foi eleito o Defensor do Ano da Serie A de 2025-26, deve se encaixar no sistema de Alonso tanto em uma linha de três quanto de quatro, e parece ter características ideais para as exigências da Premier League. No entanto, depois de gastar até €55 milhões, fica a sensação de que o Chelsea pagou caro demais: é uma quantia enorme para os padrões da Serie A, aparentemente deixando a oferta da Inter muito para trás, e ele ainda é cru aos 21 anos, com apenas uma boa temporada de futebol de elite no currículo. Portanto, isso representa um certo risco. Nota: B

    Para Palestra: Só o próprio Palestra poderá responder à pergunta de por que escolheu o Chelsea em vez de uma transferência para a Inter, por cuja base ele passou quando menino e para a qual acredita-se que torcia, mas o fato de a proposta contratual dos Blues, segundo relatos, próxima de £100 mil por semana, valer mais que o dobro do que os Nerazzurri haviam oferecido pode ajudar a explicar isso. Dito isso, Palestra tem todos os atributos para ter sucesso na Premier League e aparentemente agarrou a oportunidade de se testar na elite do futebol inglês. Ele será encorajado pelo sucesso de Riccardo Calafiori no Arsenal, enquanto o também jovem italiano Giovanni Leoni se juntou ao Liverpool no verão passado, em um sinal de que mais jogadores estão prontos para deixar a Serie A no início de suas carreiras. Ele pode muito bem ter sido convencido pela determinação de Alonso em levá-lo para Stamford Bridge, o que indica que ele pode estar prestes a se tornar uma peça-chave sob o comando do novo manager. Nota: A

    Krishan Davis

  • Goncalo Ramos AC Milan 2026Getty Images

    30 de junho: Goncalo Ramos (Paris Saint-Germain para o Milan, € 75 milhões)

    Para o PSG: Na loteria! Os campeões europeus vão rir à toa indo ao banco depois de encontrarem alguém disposto a lhes pagar uma quantia tão ridícula por um jogador reserva que não foi titular em nenhum jogo da Champions League na temporada passada. Ramos, vale lembrar, era para ser a resposta ao problema do PSG no comando de ataque, mas passou a imensa maioria do seu tempo no Parc des Prince sentado no banco, já que Luis Enrique encontrou uma solução melhor ao transformar Ousmane Dembele em um “falso 9”, o que não depõe nada bem para o português. E tampouco ajuda o fato de ele ainda estar em segundo plano para um Cristiano Ronaldo de 41 anos na seleção. Assim, os principais times do futebol mundial certamente não estavam fazendo fila para contratar Ramos neste verão, e muito menos por absurdos €75 milhões. Com um acordo sensacional, porém, o PSG arrecadou mais da metade do dinheiro de que vai precisar para contratar Yan Diomande, um jogador que de fato vai melhorar seu ataque. Nota: A+

    Para o Milan: De cair o queixo, simplesmente de cair o queixo. Vamos esclarecer uma coisa imediatamente: Ramos é um bom centroavante. Ele mostrou grande potencial no Benfica e provou que pode causar impacto saindo do banco no PSG, ao marcar 45 vezes ao longo de três temporadas. No entanto, seu preço não faz sentido, particularmente para um Milan que está longe de nadar em dinheiro. Consequentemente, torcedores, comentaristas e jornalistas na Itália estão neste momento se desdobrando para descobrir o que exatamente aconteceu aqui. Embora essa transferência possa muito bem significar que Rafael Leao deixará San Siro em breve, o fato de Jorge Mendes estar envolvido inevitavelmente provocou várias teorias da conspiração, enquanto também foi destacado que o dono do Milan, Gerry Cardinale, tem uma boa relação com o presidente do PSG, Nasser Al-Khelaifi. Ninguém sabe ao certo, porém, por que o Milan se sentiu compelido a pagar uma taxa recorde do clube por Ramos. Mais uma vez, para deixar claro, nós realmente achamos que ele vai marcar gols na Serie A, especialmente porque deve oferecer tudo o que Ruben Amorim quer de seu camisa 9. Mas esta é a contratação mais cara da Itália desde que a Inter contratou Romelu Lukaku, e Ramos na verdade não oferece nada parecido com a mesma garantia em termos de gols. Nota: D+

    Para Ramos: Uma oportunidade há muito esperada para o eterno coadjuvante se tornar protagonista. Achamos, quando Ramos marcou um hat-trick por Portugal, de Fernando Santos, na Copa do Mundo de 2022, que uma estrela havia nascido. No entanto, em vez de montar o ataque de Portugal em torno de um centroavante de real promessa, o substituto de Santos, Roberto Martinez, optou por seguir com Ronaldo, segurando assim Ramos por anos. No entanto, também é preciso dizer que ele não fez um trabalho particularmente bom ao colocar Ronaldo e Martinez sob qualquer pressão real. Foi uma história parecida em Paris, onde o consenso geral é que, embora o PSG tivesse uma coleção invejável de atacantes fenomenais, Ramos não era um deles. Ele era apenas uma boa opção para entrar no decorrer da partida, um substituto útil. Crucialmente, agora ele tem a chance de mudar essa narrativa. Ramos será a referência ofensiva de um novo Milan, que continua sendo um dos maiores clubes do futebol mundial. A pressão sobre ele para justificar seu preço será enorme, porque, embora esta já seja uma taxa alta de qualquer forma, é absolutamente gigantesca para um time da Serie A. A bola está com você, Goncalo, é hora de provar o seu valor... Nota: A

    Mark Doyle

  • Sunderland v Brighton & Hove Albion - Premier LeagueGetty Images Sport

    18 de junho: Jan Paul van Hecke (Brighton para o Tottenham, £ 52 milhões)

    Para o Brighton: Mais um negócio muito astuto do Brighton, que vai reforçar sua reputação como um dos clubes que melhor vende no mercado ao embolsar £52 milhões (US$ 70 milhões) por um jogador contratado por apenas £2 milhões há seis anos. O acordo fica ainda melhor pelo fato de o contrato de Van Hecke no Amex Stadium expirar em apenas 12 meses. Assim, o clube ficará satisfeito por ter gerado uma taxa tão significativa pelo zagueiro neerlandês, embora tenha sido noticiado anteriormente que ele era avaliado em £70 milhões (US$ 94 milhões). Inevitavelmente, o Brighton vai reinvestir esse valor em um substituto de alto potencial, com o prospecto do Spurs Luka Vuskovic em seu radar para o que seria uma transferência separada após seu impressionante empréstimo ao Hamburg. O clube também não está tão carente de opções para a zaga neste momento, com Lewis Dunk e Olivier Boscagli no elenco e Igor Julio prestes a retornar de seu período por empréstimo no West Ham. Nota: A

    Para o Tottenham: Claramente uma transferência impulsionada pelo novo técnico Roberto De Zerbi, que trabalhou com Van Hecke durante sua passagem pelo Brighton, é difícil não sentir que o Spurs foi levado a pagar caro demais pelo zagueiro depois que surgiram aquelas informações sugerindo que o Brighton o avaliava em £70 milhões, apesar de ele estar prestes a entrar no último ano de seu contrato na costa sul. Seria de se pensar que um acordo em valor reduzido por um jogador desse calibre deveria realisticamente custar algo na casa de £40 milhões (US$ 54 milhões), mas o Brighton é notoriamente duro nas negociações e o Tottenham pode ter sentido que precisava agir; seus rivais de Premier League Chelsea e Liverpool teriam interesse em Van Hecke, enquanto o capitão do clube, Cristian Romero, parece quase certo de sair neste verão após uma temporada turbulenta, e seu companheiro de defesa Micky van de Ven pode seguir o mesmo caminho. Ao menos, o Tottenham está contratando um defensor já testado na Premier League que, aos 26 anos, ainda não atingiu seu auge, é um ótimo passador de bola e tem o tipo de combatividade e liderança de que o time sente muita falta. O jogador da seleção dos Países Baixos pode muito bem formar uma nova dupla de zaga com o reforço sem custos Marcos Senesi. Nota: B-

    Para Van Hecke: Do ponto de vista do jogador, esta é uma mudança que faz muito sentido. Depois de aparentemente deixar claro que não prolongaria sua permanência no Amex, Van Hecke dá um passo acima em relação ao Brighton no meio de sua carreira e pode muito bem enxergar isso como um trampolim para voos ainda maiores após se firmar na Premier League. Presumivelmente, nem Chelsea nem Liverpool transformaram em algo concreto o interesse que teria sido reportado, então, se ele quer ser titular garantido em um chamado clube do “Big Six”, o Tottenham pode ser o ponto de partida ideal, embora não possa oferecer qualquer tipo de futebol europeu. Tendo trabalhado com o italiano temperamental anteriormente, Van Hecke saberá exatamente como De Zerbi quer jogar, o que deve ajudá-lo a se adaptar rapidamente. Na verdade, o único caminho para o Spurs é para cima após mais uma campanha doméstica desastrosa, e uma parceria com Senesi parece muito forte no papel, pelo menos, dando ao time uma base defensiva sólida enquanto os londrinos do norte passam pelo que provavelmente será um período de transição depois de afastarem a ameaça de rebaixamento no fim de 2025-26. Nota: A

    Krishan Davis

  • Victor Munoz Osasuna 2025-26Getty Images

    18 de junho: Victor Munoz (Osasuna para o Liverpool, £ 34,5 milhões)

    Para o Osasuna: À primeira vista, pode parecer que o Osasuna obteve um lucro muito saudável com um jogador contratado apenas no verão passado por somente €5 milhões, mas o time de Pamplona sempre estaria limitado por uma pesada cláusula de mais-valia de 50% no acordo com o Real Madrid. Isso significa que €20 milhões da sua cláusula de rescisão de €40 milhões (£34,5 milhões/$45 milhões) irão para o Real Madrid, embora um ganho de €15 milhões (£13 milhões/$17 milhões) ainda seja significativo para um clube do tamanho do Osasuna. A saída de Munoz sempre pareceu provável após uma temporada em que ele participou de 12 gols e garantiu uma convocação para o elenco da Espanha na Copa do Mundo, e a cláusula de rescisão significava que o clube tinha as mãos atadas em relação ao valor. Nota: B-

    Para o Liverpool: A primeira contratação da era Andoni Iraola, e mais combustível para a rivalidade de mercado entre Liverpool e Newcastle! O Newcastle havia identificado Munoz como o substituto ideal a longo prazo para Anthony Gordon, que se transferiu para o Barcelona, mas, ao perceber uma oportunidade de mercado, o Liverpool agiu rápido para atravessar o negócio, apesar de as conversas já estarem em estágio avançado e de a proposta do clube de Tyneside supostamente já ter sido aceita. O Liverpool já verá isso como uma espécie de grande golpe, portanto, mas também ficará entusiasmado por contratar um ponta jovem tão bem avaliado por um valor que pode se provar uma pechincha. Munoz pode atuar pelos dois lados, além de jogar centralizado, oferecendo qualidade e profundidade muito necessárias depois que a saída de Mohamed Salah e a lesão de Hugo Ekitike deixaram uma enorme lacuna no ataque do Liverpool. Atacante direto e veloz, que também trabalha duro defensivamente, o jogador de 22 anos parece ser o encaixe ideal para o estilo de jogo de Iraola, com o novo treinador aparentemente tendo pressionado para que o negócio acontecesse. Ele terá, no entanto, de garantir que o jovem espanhol não bloqueie o caminho de Rio Ngumoha para se tornar uma verdadeira superestrela, embora o clube, segundo relatos, esteja confiante de que esse não será o caso. Nota: A 

    Para Munoz: Depois de Liverpool e Newcastle terem tido propostas aceitas, é preciso pensar que a decisão entre os dois ficou nas mãos do jogador, e não dá para culpar Munoz por escolher uma ida para Anfield. Apesar de ainda ter apenas 22 anos, ele já teve um início de carreira um tanto nômade, e este já será o seu terceiro grande clube. Depois de passar pelo famoso sistema de base La Masia, do Barcelona, ele acabou depois no Real Madrid antes de se juntar ao Osasuna há apenas um ano. Desta vez, Munoz espera se firmar e se estabelecer como uma estrela de longo prazo em seu novo ambiente, e seu compatriota Iraola deve ser o treinador ideal para ajudá-lo a se adaptar. Ele terá uma disputa dura para conquistar uma vaga entre os titulares, e isso pode exigir uma melhora em sua produção geral, com o Liverpool ainda sendo apontado como um clube que deve ir atrás do muito bem avaliado ponta do RB Leipzig Yan Diomande, mas ele ainda assim deve ter muitas oportunidades no novo ataque do Liverpool graças à sua versatilidade. Nota: A

    Krishan Davis

  • Ibrahima Konate Real Madrid GFXGetty/GOAL

    18 de junho: Ibrahima Konate (Liverpool para o Real Madrid, de graça)

    Para o Liverpool: O Liverpool realmente ficou entre a cruz e a espada quando se tratava do futuro de Konate, mas essa situação poderia ter sido evitada se o contrato do zagueiro não tivesse sido deixado se aproximar do fim em primeiro lugar. Se o Liverpool o tivesse amarrado a um novo contrato quando ele estava no auge durante a campanha vitoriosa do título de 2024-25, então teria conseguido exigir uma boa taxa quando chegasse a hora de se separar, mas o francês acabou saindo de graça depois de uma temporada individual desastrosa. Do jeito que foi, teria sido simplesmente bizarro o Liverpool ceder às exigências salariais exorbitantes de Konate, supostamente em torno de £ 250.000 por semana, em meio a uma campanha desorganizada marcada por uma série de erros de grande repercussão, com negociações exaustivas que se arrastaram por meses e meses sem dar em nada, apesar de o jogador ter afirmado em abril que estava perto de um acordo. O Liverpool, ao menos, já contratou potenciais substitutos em Giovanni Leoni e Jeremy Jacquet, mas isso ainda foi uma enorme perda de tempo para todos. Nota: D

    Para o Real Madrid: Presumivelmente, então, o Real Madrid dará ao alvo de longa data Konate o tipo de salário astronômico que ele busca, o que, apesar de o clube não pagar uma taxa, representa um risco diante do quão fraco foi o desempenho do zagueiro ao longo de toda a débil defesa do título feita pelo Liverpool. Vale lembrar que o Real Madrid teria decidido encerrar o interesse no jogador ainda em novembro do ano passado, o que é revelador. O francês é um bom defensor em seus melhores dias e, aos 27 anos, provavelmente ainda não chegou aos anos de auge para jogadores de sua posição. O Real está basicamente apostando que ele reencontrará sua melhor forma na Espanha, e ele pode ser uma solução de custo relativamente baixo para uma posição problemática do clube; David Alaba deixará o Bernabéu neste verão, Antonio Rudiger já passou do auge, Eder Militao continua sendo atormentado por lesões e Dean Huijsen ainda é muito jovem. Konate dificilmente é uma solução de primeira linha, porém, e isso tem cara de uma movimentação que pode dar muito errado muito rapidamente, dada a intensa pressão em torno do Real Madrid, tanto por parte dos torcedores quanto da mídia. Nota: B

    Para Konate: Certamente o maior vencedor dessa situação é Konate, que está prestes a conseguir tanto sua transferência dos sonhos para o Real Madrid quanto o salário milionário que deseja. No entanto, ele terá de se adaptar rapidamente como potencial titular ao lado de Huijsen; no caldeirão que é o Bernabéu, haverá muito menos paciência para os tipos de erros que marcaram sua última temporada em Anfield. Konate seguiu os passos de Trent Alexander-Arnold ao concluir uma transferência sem custos para Madri, e as dificuldades do inglês em sua temporada de estreia devem servir de aviso. No entanto, se conseguir recuperar cedo a confiança e sua melhor forma, terá a oportunidade de se firmar como uma peça-chave em um dos maiores clubes do mundo no novo Real de Jose Mourinho. Se isso é algo de que ele é capaz, porém, está longe de ser garantido. Nota: A

    Krishan Davis

  • Chelsea v Manchester City - Emirates FA Cup FinalGetty Images Sport

    17 de junho: Bernardo Silva (Manchester City para o Real Madrid, sem custos)

    Para o Man City: A perda de uma lenda. Bernardo é, muito simplesmente, um dos melhores jogadores que já atuaram na Premier League, um meia-atacante maravilhosamente incansável e criativo que foi absolutamente fundamental no período de sucesso sustentado do Manchester City. De fato, o português era essencialmente o jogador perfeito para Pep Guardiola, e é por isso que o catalão gostava tanto dele e até derramou algumas lágrimas durante a emocionante despedida de Silva do Etihad. Guardiola esperava que o jogador de 31 anos encerrasse a carreira no City, mas esta é uma saída que já vinha se desenhando havia algum tempo. Vê-lo sair de graça obviamente não é ótimo do ponto de vista financeiro, mas é o mínimo que ele merecia depois de nove anos de serviços brilhantes. Ainda assim, sua técnica, inteligência e, talvez acima de tudo, personalidade farão muita falta no City. Nota: D

    Para o Real Madrid: Dois motivos para comemorar. O Real Madrid não apenas contratou de graça um jogador de qualidade excepcional, como também superou o arquirrival Barcelona na disputa por sua assinatura. Depois de meses de especulação, parte da qual o próprio Bernardo chegou a comentar, uma ida para o Camp Nou parecia certa. No entanto, a chegada de Jose Mourinho ao Bernabéu claramente mudou tudo. "The Special One" fez da contratação de seu compatriota uma prioridade, e o negócio foi praticamente fechado em 36 horas. Os melhores dias de Silva estão, sem dúvida, para trás, mas ele mostrou na corrida pelo título da Premier League da temporada passada que segue capaz de se impor nos maiores jogos, e sua atuação contra o Arsenal no Etihad foi excepcional. Talvez mais importante do que qualquer outra coisa, porém, Bernardo seja provavelmente o modelo ideal para os membros mais jovens do elenco do Madrid, a personificação do que Mourinho quer de seus jogadores, aquela mistura perfeita de talento e tenacidade. Nesse contexto, é fácil entender por que o Real atravessou o caminho do Barça na contratação do internacional português. Nota: B+

    Para Bernardo Silva: A mudança para a Espanha que ele buscava havia tanto tempo. Em pelo menos os últimos três verões, se não mais, Silva vinha sendo ligado a uma transferência para um dos principais times de La Liga. Repetidas vezes, porém, Guardiola o convenceu a passar mais uma temporada no Etihad. Desta vez, no entanto, não houve como mudar a cabeça de Bernardo, e agora ele finalmente terá a oportunidade de jogar por uma das superpotências tradicionais do futebol europeu. É verdade que o Madrid vive um momento difícil, tendo sido ultrapassado no topo do futebol espanhol pelo Barça, mas ajudar Mourinho a recolocá-lo em seu devido lugar é um desafio que ele, sem dúvida, vai abraçar e aproveitar. A concorrência por vaga no Real é intensa e Silva já não é tão dinâmico quanto foi um dia, mas, como Guardiola destacou, os primeiros cinco metros estão na sua cabeça e, nesse sentido, poucos jogadores são tão rápidos quanto o ex-capitão do City. Portanto, embora talvez seja uma pena que ele não tenha se transferido para o Madrid quando era um pouco mais jovem, Bernardo tem a experiência e a qualidade para emular Luka Modric, que Mourinho levou ao Bernabéu, brilhando na Espanha até o fim dos seus 30 anos. Nota: A+

    Mark Doyle

  • Marc Cucurella Real Madrid GFXGetty/GOAL

    15 de junho: Marc Cucurella (Chelsea para o Real Madrid, € 60 milhões)

    Para o Chelsea: Isso parece um caso estranho para o Chelsea; Cucurella é um jogador que se desenvolveu e virou uma peça defensiva fundamental para o clube desde que chegou em 2022, depois de um início pouco promissor, então vê-lo sair com prejuízo é um pouco intrigante. Em sua melhor forma, ele está, sem dúvida, entre os melhores do mundo em sua posição. Dito isso, o Chelsea certamente pagou caro demais quando contratou o espanhol junto ao Brighton por £60 milhões (US$ 80 milhões) e, considerando que ele supostamente já havia sinalizado nos bastidores sua intenção de sair e vinha criticando abertamente a forma como o clube está sendo administrado, provavelmente ficará satisfeito em recuperar até £52 milhões (US$ 69 milhões), depois de concluir que ele não era intocável. De fato, talvez tivesse dificuldade para conseguir mais do que isso nas próximas janelas por um jogador que completa 28 anos em julho. A saída de Cucurella também significa que um elenco carente de experiência perde uma de suas cabeças mais experientes, mas o Chelsea deve estar confiante de que o jovem Jorrel Hato pode preencher essa lacuna, assim como o esperado novo reforço Valentin Barco. Nota: B-

    Para o Real Madrid: Parece que tudo o que Jose Mourinho diz acontece, já que o Real Madrid dá o pontapé inicial em sua movimentação de contratações nesta abertura de janela com uma contratação surpreendente. O clube gastou alto com um lateral-esquerdo apenas no verão passado para levar Alvaro Carreras de volta ao Bernabéu vindo do Benfica, mas isso não o impediu de desembolsar pesado por Cucurella, que teria sido identificado como alvo por seu novo (velho) técnico. Uma taxa de €60 milhões é muito alta para uma equipe que adotou uma postura bastante econômica no mercado de transferências nos últimos anos, e isso exigirá retorno imediato sobre o investimento em um jogador cujo rendimento caiu um pouco nos últimos meses. Prestes a completar 28 anos, Cucurella deveria estar no auge, mas por quantos anos mais de alto nível o Real Madrid realmente conseguirá contar com ele? Ao menos, ele tem as características de um jogador “à la Mourinho”, com sua energia e agressividade. O Real também agora se vê com quatro laterais-esquerdos de elenco principal: o novo reforço, Carreras, Ferland Mendy e Fran Garcia, então certamente algo terá de acontecer em termos de saídas. Nota: C

    Para Cucurella: Sem dúvida o principal beneficiado por essa transferência, Cucurella cumpriu seu objetivo de escapar de um Chelsea sem rumo e se juntou a um dos maiores clubes do planeta em seu auge. Já havia sido amplamente noticiado que o defensor queria voltar à Espanha, depois de se desiludir com a maneira como a BlueCo conduzia seus negócios em Stamford Bridge, mas ninguém esperava que ele fosse para o Bernabéu em meio ao interesse do Atletico Madrid. Não é surpresa, então, que o acordo tenha sido fechado tão rapidamente, com Cucurella presumivelmente dizendo sim imediatamente quando o Real Madrid o procurou. Considerando que ele aparentemente foi escolhido por Mourinho, tem grande chance de se firmar também como jogador-chave, com Carreras provavelmente entrando e saindo do XI do português em sistema de rodízio. No entanto, diante da taxa elevada, ele precisa corresponder de imediato ou corre o risco de ficar na mira da notoriamente impaciente torcida do Bernabéu, especialmente por causa de suas ligações com o Barcelona. Nota: A

    Krishan Davis


  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    5 de junho: Andy Robertson (do Liverpool para o Tottenham, sem custos)

    Para o Liverpool: Uma saída emocionante. Robertson facilmente figura como uma das melhores contratações da história do clube, peça-chave da era Jurgen Klopp, contratado por apenas £ 8 milhões junto ao Hull City lá em 2017 e, no auge, era possivelmente o melhor lateral-esquerdo do mundo. Não há como negar, porém, que a idade começava a pesar para o jogador de 32 anos, e foi por isso que o Liverpool se antecipou para substituí-lo ao contratar Milos Kerkez no verão passado, e teria até vendido Robertson na janela de inverno se tivesse conseguido chamar Kostas Tsimikas de volta da Roma. O problema agora, porém, é que Kerkez ainda não se adaptou totalmente a Anfield, enquanto ficou dolorosamente claro durante uma difícil campanha de 2025-26 do Liverpool que a experiência, a tenacidade e a personalidade de Robertson farão muita falta em Merseyside. De fato, a preocupação entre os torcedores agora é que a saída de Robertson, junto com a de Mohamed Salah, resulte apenas em uma queda ainda maior de nível na próxima temporada. Nota: D

    Para o Tottenham: Continua sendo uma movimentação surpreendente. O Tottenham obviamente tentou contratar Robertson em janeiro, mas era difícil entender exatamente por quê. O elenco do Tottenham talvez estivesse sem qualidade e profundidade em várias áreas do campo, mas a lateral esquerda não era realmente uma delas. Ben Davies havia acabado de fraturar o tornozelo, claro, mas o Tottenham ainda tinha Destiny Udogie e o versátil Djed Spence à disposição, enquanto o adolescente brasileiro Souza havia acabado de chegar do Santos. O argumento era que Robertson teria sido um reforço importante para um vestiário em desordem, e ele certamente pode ajudar o novo técnico Roberto De Zerbi a cultivar uma nova cultura de comprometimento de 100% dentro do elenco. O fato de ele estar chegando tardiamente sem custos é um pequeno bônus interessante, mas permanece a sensação de que o Tottenham não precisava necessariamente de Robertson. Nota: C

    Para Robertson: Uma decisão intrigante. Dá para entender por que Robertson estava disposto a deixar o Liverpool em janeiro. Ele havia sido rebaixado à condição de segunda opção atrás de um jogador que não vinha atuando particularmente bem e queria jogar regularmente na Premier League às vésperas da Copa do Mundo, algo que o Tottenham aparentemente estava disposto a lhe oferecer. Robertson acabou sendo titular em mais jogos na segunda metade da temporada do que provavelmente esperava, o que significa que ele chega em boas condições à América do Norte, mas nunca houve qualquer chance de ele permanecer em Anfield, porque o Liverpool não lhe ofereceu uma renovação em nenhum momento. No entanto, ele tinha opções além do Tottenham, com a Juventus entre os clubes que teriam demonstrado interesse em contratar o capitão da Escócia. Assim, é um pouco estranho que ele tenha decidido se juntar a um clube que apenas evitou por pouco o rebaixamento para a Championship na rodada final da temporada. No entanto, Robertson pode até considerar o Tottenham uma opção mais atraente agora do que era em janeiro, já que De Zerbi é indiscutivelmente capaz de melhorar significativamente o time ao longo do verão. Ainda assim, seguimos sem estar convencidos de que Robertson realmente vai jogar muito mais no norte de Londres do que jogou no Liverpool na temporada passada. Nota: C

    Mark Doyle

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONAAFP

    29 de maio: Anthony Gordon (Newcastle para o Barcelona, € 80 milhões)

    Para o Newcastle: Uma mudança de abordagem reveladora. O Newcastle lutou com unhas e dentes para segurar Alexander Isak no verão passado antes de, tardiamente, permitir que ele se juntasse ao Liverpool. Por mais triste que isso possa parecer, teria sido muito melhor simplesmente ceder de imediato e deixá-lo sair assim que apresentou um pedido de transferência, já que o transtorno causado pelo atacante sueco não ajudou em nada Eddie Howe e seus jogadores. O Newcastle, assim, agiu rápido para se desfazer de outro atacante insatisfeito, e por uma taxa fantástica. Gordon é um atacante trabalhador, talentoso e versátil, mas nunca fez nada por clube ou seleção para sugerir que vale £69 milhões. É claro que, agora, o desafio do Newcastle é investir o dinheiro com sabedoria, porque desperdiçou completamente o que recebeu por Isak, e atrair grandes talentos não vai ser mais fácil neste verão. O Newcastle não pode mais oferecer futebol de Champions League a possíveis reforços, e sua patética 12ª colocação na Premier League, somada ao desejo de Gordon de seguir Isak para fora da porta em St. James' Park, prova que o Newcastle não é mais uma ameaça séria à elite da Inglaterra sob donos sauditas cada vez mais desinteressados. Nota: B-

    Para o Barcelona: Um sinal realmente preocupante. O Barcelona não está em posição de gastar pesado com jogadores há algum tempo devido a seus problemas amplamente documentados para cumprir as rígidas regras financeiras de La Liga, então não é um bom sinal que seu primeiro movimento após finalmente colocar a casa em ordem seja torrar €80 milhões em Gordon. O internacional inglês certamente deve se mostrar uma adição útil. Ele pode jogar praticamente em qualquer lugar do trio de ataque e é uma máquina de pressão, ao contrário de Marcus Rashford, então é fácil entender por que Hansi Flick deu sinal verde para a chegada de Gordon. No entanto, simplesmente não dá para fugir do fato de que o Barça pagou demais. É verdade que Gordon pode fazer uma boa Copa do Mundo, lançando assim um olhar mais favorável sobre o preço, enquanto também foi apontado que o Scouser marcou 10 vezes nesta temporada da Champions League, mas seis desses gols saíram contra Qarabag e Union Saint-Gilloise, e metade deles em cobranças de pênalti. Doze gols em suas últimas 60 partidas na Premier League são um indicador muito melhor do tipo de média de gols que os torcedores do Barça devem esperar de sua mais recente contratação. Portanto, embora Gordon tenha mais chances de dar a Flick o que ele quer de um ponta, e vá receber um salário menor do que Rashford, havia opções de melhor custo-benefício em outros lugares, o que sugere que o Barça voltou a ter mais dinheiro do que juízo. Nota: C+

    Para Gordon: É o tipo de coisa com que se sonha. Apesar de atuações bastante inconsistentes na Premier League, particularmente ao longo dos últimos dois anos, Gordon conseguiu a transferência para um grande clube que claramente vinha mirando há algum tempo. Ele mesmo admitiu que ficou balançado por ligações anteriores com o Liverpool, clube de sua cidade natal e para o qual também torcia quando criança, enquanto, a princípio, parecia que ele iria para o Bayern de Munique neste verão. No entanto, o Bayern compreensivelmente recuou diante do preço pedido, e aí está o grande desafio que Gordon enfrenta agora. A possível chegada de Julian Alvarez tiraria boa parte dos holofotes do jogador de 25 anos, mas ele ainda estará sob enorme pressão para justificar sua taxa, porque o Barça não pagou €80 milhões por um coadjuvante. Gordon precisa provar que merece ser titular de um time estrelado, e isso não será fácil. Basta perguntar a Rashford, que agora parece fora dos planos no Camp Nou apesar de ter somado 28 gols e assistências em sua temporada de estreia no Barça. Ainda assim, Gordon provavelmente mal consegue acreditar na própria sorte. Ele vai deixar de jogar com Anthony Elanga para atuar ao lado de Lamine Yamal! Nota: A

    Mark Doyle