Para o PSG: Na loteria! Os campeões europeus vão rir à toa indo ao banco depois de encontrarem alguém disposto a lhes pagar uma quantia tão ridícula por um jogador reserva que não foi titular em nenhum jogo da Champions League na temporada passada. Ramos, vale lembrar, era para ser a resposta ao problema do PSG no comando de ataque, mas passou a imensa maioria do seu tempo no Parc des Prince sentado no banco, já que Luis Enrique encontrou uma solução melhor ao transformar Ousmane Dembele em um “falso 9”, o que não depõe nada bem para o português. E tampouco ajuda o fato de ele ainda estar em segundo plano para um Cristiano Ronaldo de 41 anos na seleção. Assim, os principais times do futebol mundial certamente não estavam fazendo fila para contratar Ramos neste verão, e muito menos por absurdos €75 milhões. Com um acordo sensacional, porém, o PSG arrecadou mais da metade do dinheiro de que vai precisar para contratar Yan Diomande, um jogador que de fato vai melhorar seu ataque. Nota: A+
Para o Milan: De cair o queixo, simplesmente de cair o queixo. Vamos esclarecer uma coisa imediatamente: Ramos é um bom centroavante. Ele mostrou grande potencial no Benfica e provou que pode causar impacto saindo do banco no PSG, ao marcar 45 vezes ao longo de três temporadas. No entanto, seu preço não faz sentido, particularmente para um Milan que está longe de nadar em dinheiro. Consequentemente, torcedores, comentaristas e jornalistas na Itália estão neste momento se desdobrando para descobrir o que exatamente aconteceu aqui. Embora essa transferência possa muito bem significar que Rafael Leao deixará San Siro em breve, o fato de Jorge Mendes estar envolvido inevitavelmente provocou várias teorias da conspiração, enquanto também foi destacado que o dono do Milan, Gerry Cardinale, tem uma boa relação com o presidente do PSG, Nasser Al-Khelaifi. Ninguém sabe ao certo, porém, por que o Milan se sentiu compelido a pagar uma taxa recorde do clube por Ramos. Mais uma vez, para deixar claro, nós realmente achamos que ele vai marcar gols na Serie A, especialmente porque deve oferecer tudo o que Ruben Amorim quer de seu camisa 9. Mas esta é a contratação mais cara da Itália desde que a Inter contratou Romelu Lukaku, e Ramos na verdade não oferece nada parecido com a mesma garantia em termos de gols. Nota: D+
Para Ramos: Uma oportunidade há muito esperada para o eterno coadjuvante se tornar protagonista. Achamos, quando Ramos marcou um hat-trick por Portugal, de Fernando Santos, na Copa do Mundo de 2022, que uma estrela havia nascido. No entanto, em vez de montar o ataque de Portugal em torno de um centroavante de real promessa, o substituto de Santos, Roberto Martinez, optou por seguir com Ronaldo, segurando assim Ramos por anos. No entanto, também é preciso dizer que ele não fez um trabalho particularmente bom ao colocar Ronaldo e Martinez sob qualquer pressão real. Foi uma história parecida em Paris, onde o consenso geral é que, embora o PSG tivesse uma coleção invejável de atacantes fenomenais, Ramos não era um deles. Ele era apenas uma boa opção para entrar no decorrer da partida, um substituto útil. Crucialmente, agora ele tem a chance de mudar essa narrativa. Ramos será a referência ofensiva de um novo Milan, que continua sendo um dos maiores clubes do futebol mundial. A pressão sobre ele para justificar seu preço será enorme, porque, embora esta já seja uma taxa alta de qualquer forma, é absolutamente gigantesca para um time da Serie A. A bola está com você, Goncalo, é hora de provar o seu valor... Nota: A
Mark Doyle