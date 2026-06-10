Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
USMNT Golden GenerationGetty/GOAL
Ryan Tolmich

Traduzido por

Os Estados Unidos têm grandes expectativas - mas será que Mauricio Pochettino e a “Geração de Ouro” da seleção americana estão prontos para brilhar na Copa do Mundo?

Análises
Estados Unidos da América
Copa do Mundo
C. Pulisic
T. Adams
W. McKennie
M. Pochettino
Especiais e Opinião
Estados Unidos da América x Paraguai

Em março, depois que a seleção masculina dos Estados Unidos sofreu duas derrotas consecutivas para a Bélgica e Portugal, Mauricio Pochettino questionou em voz alta a qualidade dos jogadores que tinha à sua disposição. Se essa reflexão em voz alta partiu de uma atitude honesta ou de uma tentativa de motivar a equipe, só Pochettino sabe. A única certeza era que sua avaliação foi direta: sua equipe, jogador por jogador, não estava à altura da elite.

"Somos os EUA", disse ele. "Estamos competindo contra a Bélgica e Portugal. Tenho certeza de que a Bélgica e Portugal têm, entre os 100 melhores jogadores, alguns ou vários jogadores que figuram nesse ranking. Acho que nós não temos isso. É por isso que é bom jogar contra esse tipo de time."

Foi, então, um forte lembrete do nível. Foi também uma espécie de alerta para uma geração de estrelas americanas que, mesmo depois de todo esse tempo, ainda tem muito a provar.

Já se passou quase uma década desde que essa “geração de ouro” começou a surgir e, de certa forma, eles já fizeram jus a esse apelido. AC Milan, Juventus, Mônaco e PSV são apenas alguns dos clubes atualmente representados por americanos. Após anos lutando por respeito na Europa, este atual grupo de estrelas dos EUA fez sua parte para conquistá-lo, ganhando alguns dos maiores troféus do futebol ao longo do caminho.

No entanto, em casa, ainda há inúmeras dúvidas sobre se eles conseguirão fazer jus ao hype. Apesar de tudo o que conquistaram individualmente, o sucesso coletivo tem sido mais difícil de alcançar. Esta seleção dos EUA não superou suas antecessoras em nível internacional. O talento dos jogadores é incomparável, mas, em comparação com aqueles que abriram caminho, eles ainda não conquistaram nada.

De certa forma, nada disso importa. No fim das contas, essa geração foi preparada para um momento, ou, para ser mais específico, um torneio. Assim, à medida que a Copa do Mundo de 2026 se aproxima dos Estados Unidos, este é o momento deles, aquele em que legados serão escritos e o esporte será, talvez, transformado para sempre.

Não há mais tempo para desculpas. Esses não são mais jovens que estão encontrando seu caminho no esporte, não são mais ignorados, subestimados ou inexperientes. Tudo se alinhou para este verão, durante o qual a maior parte das principais estrelas do futebol americano entrará em campo no auge de suas carreiras no maior torneio da história do esporte.

Então, será que a geração de ouro pode ser... bem, de ouro? Esse é o enredo decisivo do futebol americano — não apenas deste verão, mas de toda esta década.

  • Weston McKennie USMNT Team 11042017

    Passando o bastão

    Para compreender os ingredientes de uma “geração de ouro”, é preciso entender onde tudo começou. Para a Seleção Masculina dos Estados Unidos (USMNT), esse momento ocorreu em 2017, embora as bases já tivessem sido lançadas antes disso.

    Em 10 de outubro de 2017, a Seleção dos EUA perdeu a chance de se classificar para a Copa do Mundo de 2018 após uma noite de pesadelo em Couva. A derrota para Trinidad e Tobago marcou o pior momento da história do programa. Não havia explicação, racionalização ou justificativa para aquele fracasso. Foi um momento que precisava mudar a trajetória do futebol americano — e mudou.

    Um mês após esse fracasso, a Seleção Americana se reuniu novamente em Leira, Portugal, ansiosa para virar a página. Aquele estágio contou com as estreias de dois jogadores que viriam a se tornar os rostos dessa equipe: Tyler Adams e Weston McKennie. Ao lado do companheiro de longa data nas categorias de base, Christian Pulisic, Adams e McKennie receberam informalmente o bastão durante aquela viagem. McKennie, que marcou sua estreia com um gol, tinha 19 anos. Adams tinha apenas 18.

    “Ser convocado para aquele estágio depois de não termos nos classificado para a Copa do Mundo, acho que foi um alerta para nós dois”, disse Adams aoGOAL em 2024. “Eles contavam com a gente para entrar e tentar mudar a narrativa do que é o futebol dos EUA. Acho que ambos vemos isso como um grande momento.

    “Éramos companheiros de quarto naquele estágio e aproveitamos muito aquele tempo porque ambos sentíamos que ‘Sim, merecemos estar aqui’, mas acabávamos rindo um do outro, tipo: ‘Não acredito que estão contando conosco agora para mudar tudo’. Agora, olhamos para trás e vemos que éramos aqueles caras. Mudou muita coisa.”

    Ao longo dos anos seguintes, as outras peças do quebra-cabeça se encaixaram. Pulisic já estava consolidado, é claro, como parte daquele ciclo anterior, enquanto Tim Weah e Antonee Robinson chegaram em 2018. Sergino Dest apareceu um ano depois, e 2020 trouxe as chegadas de Brenden Aaronson, Chris Richards, Gio Reyna, Mark McKenzie e Yunus Musah. Matt Turner e Ricardo Pepi causaram impacto imediato após estrearem em 2021, enquanto Joe Scally, Haji Wright e Malik Tillman entraram na briga em 2022.

    Ao longo desses anos, os EUA formaram um elenco totalmente novo, liderado por um grupo de jovens na casa dos 20 anos com algo a provar, e sua primeira chance de realmente mostrar seu valor veio no Catar. Eles chegaram à Copa do Mundo naquele novembro como uma das seleções mais jovens do torneio, prontos para seu primeiro teste de verdade contra os melhores.

    • Publicidade
  • Tyler Adams USMNT NetherlandsGetty Images

    Derrotado, mas não abatido

    No fim das contas, dá para dizer que os EUA corresponderam às expectativas na Copa do Mundo de 2022. Eles passaram da fase de grupos, superando, sem dúvida, o que muitos achavam que eles seriam capazes de fazer.

    Eles poderiam, e provavelmente deveriam, ter vencido o País de Gales na estreia, mas acabaram sofrendo um pênalti no final da partida e empataram em 1 a 1. O meio-campo então enfrentou de igual para igual as superestrelas da Inglaterra em um empate sem gols, com muitas reviravoltas, antes da partida decisiva contra o Irã. Pulisic foi o herói, arriscando o corpo para empurrar a bola para o gol e garantir uma vaga nas oitavas de final.

    Nas oitavas de final contra a Holanda, a seleção americana aprendeu que existem níveis. Erros que passaram despercebidos durante a fase de grupos foram cruelmente explorados pelos holandeses. Derrotada por 3 a 1, a partida serviu de lição para uma jovem seleção americana que mostrou ser boa, mas ainda não excelente.

    “Acho que, individualmente e coletivamente, éramos todos muito, muito jovens e talvez um pouco inexperientes na época”, disse Reyna sobre aquela derrota. “No fim das contas, simplesmente aconteceu de enfrentarmos uma seleção holandesa que era um pouco mais experiente, um pouco melhor, um pouco mais experiente no jogo e, no fim, foi quase demais para nós.”

    Reyna, é claro, foi um dos protagonistas daquela Copa do Mundo. O rompimento de seu relacionamento com o técnico Gregg Berhalter ficou marcado pela infâmia, mas é uma fase de sua carreira que Reyna está ansioso para deixar para trás. Ele aprendeu e amadureceu, diz ele, assim como seus companheiros de equipe.

    Ao longo dos anos, o elenco da Seleção Masculina dos EUA mudou, mas o núcleo do grupo permaneceu, em grande parte, o mesmo. Às vezes, isso foi uma bênção; outras vezes, foi uma maldição. No fim das contas, a maldição prevaleceu no meio deste ciclo da Copa do Mundo, e foi por isso que Mauricio Pochettino foi contratado para tomar medidas drásticas e construir algo novo.

  • United States v Portugal - International FriendlyGetty Images Sport

    Um ciclo cheio de altos e baixos

    O período inicial após a Copa do Mundo de 2022 foi conturbado. O contrato de Berhalter chegou ao fim e, em meio à sua disputa pública com a família Reyna, a Federação Americana de Futebol aproveitou a oportunidade para reavaliar a situação. Após passar grande parte de 2023 nessa fase, Berhalter acabou retornando, pronto para liderar a equipe em um segundo ciclo e em uma Copa do Mundo em casa.

    No entanto, não foi isso que aconteceu.

    Depois que os EUA foram eliminados na fase de grupos da Copa América de 2024, tornando-se os primeiros anfitriões a serem eliminados tão cedo na competição, a era Berhalter chegou ao fim. Alguns meses depois, com grande alarde compreensível, começou a era Pochettino.

    As coisas começaram bem, com vitórias em várias frentes. Então, em março de 2025, tudo desabou nas finais da Liga das Nações da CONCACAF. As derrotas para o Panamá nas semifinais e para o Canadá na disputa pelo terceiro lugar marcaram a primeira vez que os EUA não conseguiram vencer essa competição. Isso também provocou uma reformulação cultural.

    Parte dessa reformulação, segundo Pochettino, foi lembrar aos jogadores que as vagas não estavam garantidas. Geração de ouro ou não, todos os jogadores da seleção de repente tiveram que lutar por seu lugar. Pochettino exigiu que as atitudes mudassem, que o comprometimento e o esforço fossem recompensados. Em última análise, ele exigiu que fossem descartadas quaisquer ideias preconcebidas de que o elenco de 2026 seria uma versão remendada do grupo de 2022.

    “Se você chega ao estágio e quer passar um tempo agradável, jogar golfe, sair para jantar, visitar minha família, visitar meu amigo, é essa a cultura que queremos criar?”, disse Pochettino no verão passado. “Não, não, não, não, não. O que queremos fazer é ir para a seleção, chegar e estar concentrados, dedicando todo o nosso foco e energia à seleção. Se queremos ser bons daqui a um ano, precisamos pensar que hoje é o dia mais importante.”

    Apesar da nova perspectiva do técnico, a preparação para a Copa Ouro de 2025 não saiu como planejado. Pulisic pediu para ficar de fora do torneio, mas queria jogar nos dois amistosos pré-torneio. Pochettino não cedeu e o deixou totalmente de fora, dando início a uma enorme troca de farpas pública com o rosto do programa.

    Musah também pediu para ficar em casa. Ele, no entanto, nunca mais voltou e acabou sendo deixado de fora da seleção para a Copa do Mundo. McKennie, depois de passar o verão jogando na Copa do Mundo de Clubes, acabou perdendo a concentração de setembro. Scally e Reyna também só voltaram no outono.

    Enquanto isso, novos rostos foram introduzidos e aproveitaram suas oportunidades. Folarin Balogun havia se juntado ao grupo no início do ciclo e se consolidou muito antes de 2025, mas novos rostos como Alex Freeman, Sebastian Berhalter e Matt Freese aproveitaram suas atuações na Copa Ouro para se tornarem contribuidores regulares e, posteriormente, membros-chave da seleção para a Copa do Mundo.

    Tudo isso levou a um grupo da Seleção Masculina dos EUA mais competitivo, que sabe que não pode mais se apoiar apenas na reputação e nos louros do passado. Durante anos, a missão de Gregg Berhalter foi empoderar os jogadores, fazendo-os se sentirem peças-chave do grupo que dita a direção do futebol americano. Isso, no entanto, levou à complacência, e é por isso que Pochettino precisou desmontar tudo e reconstruir do zero.

    Dito isso, ainda há efeitos positivos remanescentes da era Berhalter, nomeadamente as relações construídas entre os jogadores que passaram por tudo isso.

  • Gio Reyna, USMNTGetty

    Benefícios da irmandade

    Enquanto a seleção masculina dos EUA estava reunida em Atlanta antes da Copa do Mundo, todos se reuniram, animados, para comemorar um dos seus companheiros. Aaronson ia se casar e, após receber autorização de Pochettino, pôde deixar o campo de treinamento por menos de 48 horas para comparecer ao seu próprio casamento. Esse foi o mais recente de uma longa série de acontecimentos na vida de um grupo de jogadores que já passou por muitos deles.

    Aaronson, como muitos do grupo já estabelecido, agora é um homem casado. Adams, Richards, Turner e McKenzie estão entre os pais da equipe. Os jogadores mudaram de clube, geralmente entre diferentes países, e viram suas vidas mudarem. Para muitos deles, a seleção americana tem sido uma constante.

    Então, quando essa constante se tornou um pouco menos certa devido à decisão de Pochettino, todos lutaram para voltar. Era importante demais para não lutar.

    “Adoro ver todos os meus companheiros aqui”, disse Weah aoGOAL em março. “Wes [McKennie] e eu tínhamos uma relação próxima, e ainda temos, mas eu costumava ir à casa dele o tempo todo. Sermos irmãos e estarmos no mesmo time foi uma experiência linda. Nós realmente nos amamos, e essa relação vai continuar por muitos anos, mesmo depois de pararmos de jogar.

    "Encontrar todos os meus irmãos de volta ao campo de treinamento é sempre uma bênção. Temos laços muito fortes. Conheço alguns desses caras desde que éramos crianças. Eu e o Tyler [Adams] éramos rivais [na adolescência], e depois ele me convidou para vir para o Red Bulls. O Tyler era o mesmo naquela época que é agora. O Tyler era um bruto. Nós literalmente crescemos juntos."

    Muitos membros desse grupo jogaram juntos em times de base muito antes de estrearem na Seleção dos EUA. McKennie, Adams, Pulisic, Wright e Alejandro Zendejas, por exemplo, foram todos companheiros de equipe na adolescência antes de chegarem a esta Copa do Mundo. Chegar a uma Copa do Mundo é uma experiência surreal para a maioria dos jogadores, mas fazer isso ao lado de amigos de infância é realmente especial.

    “Eu digo a muita gente que a gente conhece e cruza com várias pessoas, mas nunca mais vai falar com elas na vida depois que a carreira acabar”, disse Adams aoGOAL na primavera. “Para mim, todos esses caras da seleção nacional são como minha família. São os caras que eu convidaria para o meu casamento. São os casamentos desses caras que eu vou. Isso mostra o quanto somos próximos e como crescemos juntos ao longo dos anos.”

    Reyna acrescentou: “Todo mundo realmente gosta de estar com todo mundo nesta equipe. É isso que eu adoro em voltar para esta equipe. Em campo, você vê que realmente jogamos uns pelos outros todas as vezes.”

    Neste verão, porém, eles não estão jogando uns pelos outros; estão jogando por um país, e sabem o que isso significa.

  • United States v Belgium - International FriendlyGetty Images Sport

    Responsabilidade

    Não há dúvidas quanto ao lugar desta seleção no legado mais amplo desta Copa do Mundo. O futebol ainda é um esporte em crescimento nos Estados Unidos, e este verão oferece uma oportunidade sem precedentes para acelerar esse crescimento. Se o futebol americano algum dia vai dar esse passo decisivo, provavelmente terá que ser em 2026. Isso significa que os jogadores desta seleção dos EUA carregam nas costas tanto um esporte quanto um país, além de suas próprias esperanças e sonhos.

    Richards teve um gostinho disso durante uma recente viagem para casa, quando conversou com um pai no Alabama.

    “Ele disse algo como: ‘Você não tem ideia do que está fazendo pelo futebol em Birmingham. Há tantas crianças que nunca teriam pegado uma bola de futebol até verem que isso era possível’”, contou Richards aoGOAL com um sorriso. “Acho que, para mim, isso significa mais do que qualquer troféu que já ganhei. Significa mais do que qualquer jogo que já venci. Sei que mostrei a crianças de origens semelhantes que tudo é possível.”

    Essa é uma das principais razões pelas quais essa equipe faz o que faz. É por isso que elas ficaram dando centenas de autógrafos após o treino aberto de segunda-feira em Irvine. É por isso que a equipe não tem evitado entrevistas, criação de conteúdo ou oportunidades de patrocínio há meses. Este é um momento para chamar a atenção do público, tanto no país quanto no exterior — e momentos assim não acontecem com frequência.

    “Acho que, para todos nós, como jogadores de futebol dos EUA, sempre sentimos essa responsabilidade toda vez que pisamos no campo: fazer o esporte crescer, alcançar nossa comunidade e simplesmente continuar lutando”, disse Turner. “Acho que não há dúvida de que os jogadores de futebol dos EUA carregam um estigma ao redor do mundo ou perante os torcedores. ‘Não sabemos do que estamos falando, não sabemos disso, não sabemos daquilo’. A realidade é que há muito amor por esse esporte neste país.

    "Entendemos a responsabilidade de representar nossa seleção nacional no cenário global, e isso se repete toda vez que entramos em campo. Agora, obviamente, neste momento da Copa do Mundo, entendemos que isso pode ser decisivo. Pode ser transformador. Pode mudar o esporte que tanto amamos neste país. Então, é claro, sentimos essa responsabilidade. Mas, como eu disse, sempre temos isso, não importa o que aconteça."

  • FBL-WC-2026-US-SQUADAFP

    Expectativas

    Isso nos leva, naturalmente, à grande questão: eles estão prontos para isso? Será que esse grupo, essa “geração de ouro”, está pronto para assumir a responsabilidade que vem se acumulando há quase oito anos? E como seria, afinal, o sucesso?

    No momento em que a seleção masculina dos EUA saiu de campo no Catar, havia motivos para um otimismo incrível. Agora, três anos e meio depois, é justo dizer que o progresso não tem sido linear — e isso é dizer o mínimo.

    Será que esta equipe é a melhor que os EUA já montaram? Potencialmente, sim, mas também pode acabar não sendo muito melhor do que a que foi montada há quatro anos.

    “Gerações de ouro” e legados não são definidos pelo que acontece entre as Copas do Mundo; eles são definidos pelo que acontece nelas. Os fracassos do ciclo de 2026 serão meras notas de rodapé se os EUA tiverem uma boa campanha no torneio. A história desse grupo não foi escrita na Liga das Nações ou na Copa Ouro; ela será escrita nas próximas duas semanas, contra Paraguai, Austrália e Turquia, e depois, talvez, nos dias e semanas seguintes.

    Esta Copa do Mundo é o ápice de uma jornada de quase nove anos, que começou quando os EUA deram uma virada total após ficarem de fora do torneio de 2018. Os jogadores foram preparados para este momento, e uma geração surgiu como aquela que pode mudar o futebol americano para sempre.

    Será que eles conseguem? Ou, mais importante ainda, será que vão conseguir? Em breve descobriremos.

Copa do Mundo
Estados Unidos da América crest
Estados Unidos da América
EU
Paraguai crest
Paraguai
PAR