Os Estados Unidos têm grandes expectativas - mas será que Mauricio Pochettino e a “Geração de Ouro” da seleção americana estão prontos para brilhar na Copa do Mundo?

"Somos os EUA", disse ele. "Estamos competindo contra a Bélgica e Portugal. Tenho certeza de que a Bélgica e Portugal têm, entre os 100 melhores jogadores, alguns ou vários jogadores que figuram nesse ranking. Acho que nós não temos isso. É por isso que é bom jogar contra esse tipo de time."

Foi, então, um forte lembrete do nível. Foi também uma espécie de alerta para uma geração de estrelas americanas que, mesmo depois de todo esse tempo, ainda tem muito a provar.

Já se passou quase uma década desde que essa “geração de ouro” começou a surgir e, de certa forma, eles já fizeram jus a esse apelido. AC Milan, Juventus, Mônaco e PSV são apenas alguns dos clubes atualmente representados por americanos. Após anos lutando por respeito na Europa, este atual grupo de estrelas dos EUA fez sua parte para conquistá-lo, ganhando alguns dos maiores troféus do futebol ao longo do caminho.

No entanto, em casa, ainda há inúmeras dúvidas sobre se eles conseguirão fazer jus ao hype. Apesar de tudo o que conquistaram individualmente, o sucesso coletivo tem sido mais difícil de alcançar. Esta seleção dos EUA não superou suas antecessoras em nível internacional. O talento dos jogadores é incomparável, mas, em comparação com aqueles que abriram caminho, eles ainda não conquistaram nada.

De certa forma, nada disso importa. No fim das contas, essa geração foi preparada para um momento, ou, para ser mais específico, um torneio. Assim, à medida que a Copa do Mundo de 2026 se aproxima dos Estados Unidos, este é o momento deles, aquele em que legados serão escritos e o esporte será, talvez, transformado para sempre.

Não há mais tempo para desculpas. Esses não são mais jovens que estão encontrando seu caminho no esporte, não são mais ignorados, subestimados ou inexperientes. Tudo se alinhou para este verão, durante o qual a maior parte das principais estrelas do futebol americano entrará em campo no auge de suas carreiras no maior torneio da história do esporte.

Então, será que a geração de ouro pode ser... bem, de ouro? Esse é o enredo decisivo do futebol americano — não apenas deste verão, mas de toda esta década.