Os Estados Unidos oferecem mais 4 anos de contrato ao técnico Pochettino: ele havia sido um dos candidatos ao cargo de técnico do Milan antes de Amorim

De acordo com informações coletadas pelo The Athletic, a Federação de Futebol dos Estados Unidos teria apresentado ao técnico argentino uma proposta de renovação de contrato até a Copa do Mundo de 2030. Uma oferta que teria sido feita ainda antes do início da edição da Copa do Mundo atualmente em andamento e que, claramente, ganha ainda mais força diante do desempenho apresentado até agora pela equipe de Pulisic e seus companheiros. Os Estados Unidos garantiram matematicamente a classificação para as oitavas de final após as duas primeiras partidas da fase de grupos e, mesmo após a derrota no último minuto para a Turquia na última partida, garantiram a primeira colocação, o que os colocará frente a frente com a Bósnia na primeira partida da fase eliminatória.