Seu nome havia sido levado em consideração pelo Milan como sucessor de Massimiliano Allegri, juntamente com Oliver Glasner, Matthias Jaissle e Andoni Iraola. Sua candidatura ao cargo de técnico do Milan (que acabou sendo confiado a Ruben Amorim) havia sido apoiada, juntamente com a do diretor esportivo Ramon Planes, pelo consultor sênior Zlatan Ibrahimovic, mas Mauricio Pochettino agora tem boas chances de continuar sua trajetória no comando da seleção dos Estados Unidos.
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Os Estados Unidos oferecem mais 4 anos de contrato ao técnico Pochettino: ele havia sido um dos candidatos ao cargo de técnico do Milan antes de Amorim
A OFERTA
De acordo com informações coletadas pelo The Athletic, a Federação de Futebol dos Estados Unidos teria apresentado ao técnico argentino uma proposta de renovação de contrato até a Copa do Mundo de 2030. Uma oferta que teria sido feita ainda antes do início da edição da Copa do Mundo atualmente em andamento e que, claramente, ganha ainda mais força diante do desempenho apresentado até agora pela equipe de Pulisic e seus companheiros. Os Estados Unidos garantiram matematicamente a classificação para as oitavas de final após as duas primeiras partidas da fase de grupos e, mesmo após a derrota no último minuto para a Turquia na última partida, garantiram a primeira colocação, o que os colocará frente a frente com a Bósnia na primeira partida da fase eliminatória.
RESPOSTA APÓS A COPA DO MUNDO
Em sua carreira como técnico, Mauricio Pochettino comandou o Espanyol de 2009 a 2013, antes de seguir um caminho que o levou à Inglaterra, onde treinou o Southampton e o Tottenham. Antes de assumir seu primeiro cargo como técnico de uma seleção nacional, ele treinou o Paris Saint-Germain na temporada 2021/2022 e o Chelsea na temporada 2023/2024. Segundo o The Athletic, uma resposta definitiva de Pochettino é esperada após o término da Copa do Mundo.