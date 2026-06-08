Getty Images Sport
Traduzido por
“Os donos só pensam em dinheiro” – O Manchester United é alertado contra uma decisão “ridícula” sobre Harry Maguire, à medida que a postura dos Red Devils em relação às transferências é revelada
Os Red Devils estão abertos à saída de Maguire
A diretoria do Manchester United foi alertada de que autorizar a venda de Maguire seria uma decisão “ridícula”, mesmo com a postura do clube em relação às transferências ficando cada vez mais clara. Apesar de ter assinado um novo contrato há apenas alguns meses, prorrogando sua permanência até 2027, a posição do zagueiro no clube está longe de ser segura. Uma reportagem doFootball Insider sugere que o United agora está disposto a aceitar ofertas pelo preço certo para ajudar a facilitar uma renovação do elenco.
O ex-chefe de olheiros do United, Mick Brown, expressou sua descrença em relação à possível saída, afirmando: “O futuro de Harry Maguire não está garantido. Se você acreditar no que lê, ele foi oferecido a alguns clubes e, pelo que ouvi, eles não descartariam a possibilidade de deixá-lo ir. Acho que seria uma decisão ridícula, para ser honesto, e ficaria surpreso se ele fosse transferido, mas nunca se pode prever o que essa diretoria fará.”
- AFP
Motivos financeiros por trás da possível venda
A decisão de possivelmente se desfazer do experiente zagueiro parece ser motivada pelo desejo de levantar fundos para novas contratações. Embora Maguire tenha sido titular constante sob o comando de Carrick, ajudando o técnico a garantir seu cargo definitivo, o foco da diretoria parece estar no balanço financeiro. Isso gerou preocupações de que o clube esteja priorizando o lucro em detrimento da estabilidade proporcionada pelos jogadores mais experientes.
“Dá para ver a diferença em campo quando Maguire está no time em comparação com quando ele não está; ele tem um impacto claro na equipe”, acrescentou Brown. “Mas o problema é que, na maioria das vezes, o clube e os proprietários só enxergam cifrões. Se surgir a oferta certa por Maguire, eles podem deixá-lo ir para arrecadar um pouco de dinheiro e, então, usar esse dinheiro para contratar novos jogadores.” Isso ocorre em meio a relatos de que o zagueiro foi oferecido ao Inter, campeão da Série A, como uma solução em potencial para a defesa do time.
A decepção na Copa do Mundo aumenta a incerteza
A incerteza em torno do futuro de Maguire no clube surge após um golpe devastador no cenário internacional. Thomas Tuchel tomou a decisão implacável de deixar o veterano de fora da seleção inglesa para a Copa do Mundo de 2026, optando por apostar em opções mais jovens, como Levi Colwill e Marc Guehi. O zagueiro ficou abalado com a rejeição, especialmente depois de se recuperar de uma lesão recorrente na coxa para provar sua boa forma durante a campanha do United no campeonato nacional. Maguire expressou sua frustração nas redes sociais, admitindo que ficou “chocado e arrasado” com a decisão de deixá-lo de fora.
- Getty Images
Impacto no futuro da defesa do United
Caso a diretoria do United decida vendê-lo, isso deixaria um vazio significativo na liderança do vestiário de Carrick. Maguire tem desempenhado um papel fundamental na orientação de jovens talentos como Leny Yoro e Ayden Heaven. Embora o clube queira se reforçar na zaga, perder uma figura tão influente poderia prejudicar o desenvolvimento da próxima geração de estrelas em Carrington.
“Ele é um jogador experiente, o que ajuda no desenvolvimento de jogadores como Leny Yoro e Ayden Heaven, que estão apenas começando”, acrescentou Brown. “Acho que sua saída seria uma grande perda, e seria chocante para mim, mas eles não estão descartando essa possibilidade, então isso pode acontecer.” Como a diretoria tem a palavra final sobre as transferências, a longa trajetória de Maguire com os Red Devils pode estar chegando ao fim neste verão.