A diretoria do Manchester United foi alertada de que autorizar a venda de Maguire seria uma decisão “ridícula”, mesmo com a postura do clube em relação às transferências ficando cada vez mais clara. Apesar de ter assinado um novo contrato há apenas alguns meses, prorrogando sua permanência até 2027, a posição do zagueiro no clube está longe de ser segura. Uma reportagem doFootball Insider sugere que o United agora está disposto a aceitar ofertas pelo preço certo para ajudar a facilitar uma renovação do elenco.

O ex-chefe de olheiros do United, Mick Brown, expressou sua descrença em relação à possível saída, afirmando: “O futuro de Harry Maguire não está garantido. Se você acreditar no que lê, ele foi oferecido a alguns clubes e, pelo que ouvi, eles não descartariam a possibilidade de deixá-lo ir. Acho que seria uma decisão ridícula, para ser honesto, e ficaria surpreso se ele fosse transferido, mas nunca se pode prever o que essa diretoria fará.”