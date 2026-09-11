O técnico do Leipzig, Demichelis, fez uma avaliação contundente na zona mista depois de ver sua linha defensiva dar oportunidades baratas aos donos da casa. A tentativa frustrada de corte de Ridle Baku permitiu que Baturina abrisse o placar, antes de o meia croata desmontar a defesa de Castello Lukeba com uma bola enfiada para Douvikas ampliar a vantagem do Como.

Ao refletir sobre o colapso defensivo de sua equipe, o treinador admitiu: "É difícil fazer uma análise adequada agora. O adversário foi muito melhor do que nós. Precisávamos de uma estrutura melhor sem a bola, o que não aconteceu. Os dois primeiros gols foram presentes. Não se pode defender assim neste nível."