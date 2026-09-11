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'Os dois primeiros gols foram presentes' - Martin Demichelis detona colapso defensivo do RB Leipzig em pesada derrota na Liga dos Campeões para o Como
Anfitriões estreantes atropelam o Leipzig
O Como marcou sua estreia histórica na Europa, após uma espera de 119 anos, ao atropelar o Leipzig por 4 a 1 no Stadio Giuseppe Sinigaglia. Gols de Martin Baturina, Tasos Douvikas, Assane Diao e Maximo Perrone deram a vitória ao time de Cesc Fabregas, com Andrija Maksimovic marcando o único gol de consolação dos visitantes. A vitória contundente faz do Como apenas o segundo clube italiano a marcar quatro ou mais gols em sua estreia na Copa dos Campeões/Champions League, igualando o feito da Sampdoria contra o Rosenborg em 1991.
- AFP
Demichelis critica presentes defensivos
O técnico do Leipzig, Demichelis, fez uma avaliação contundente na zona mista depois de ver sua linha defensiva dar oportunidades baratas aos donos da casa. A tentativa frustrada de corte de Ridle Baku permitiu que Baturina abrisse o placar, antes de o meia croata desmontar a defesa de Castello Lukeba com uma bola enfiada para Douvikas ampliar a vantagem do Como.
Ao refletir sobre o colapso defensivo de sua equipe, o treinador admitiu: "É difícil fazer uma análise adequada agora. O adversário foi muito melhor do que nós. Precisávamos de uma estrutura melhor sem a bola, o que não aconteceu. Os dois primeiros gols foram presentes. Não se pode defender assim neste nível."
Transição no elenco alimenta dificuldades
Demichelis apontou uma diferença perceptível na coesão tática, reconhecendo que o Como construiu um forte entrosamento de equipe sob a propriedade do Grupo Djarum ao longo dos últimos três anos.
Destacando as dificuldades de adaptação de um elenco reformulado, o argentino acrescentou: "Também é preciso reconhecer que o adversário joga junto há bons três anos; tem uma identidade clara. Isso ficou evidente esta noite. Temos oito jogadores novos no elenco. Isso também ficou perceptível. No segundo tempo, tivemos mais posse de bola. Mas o primeiro ataque do Como resultou em gol. É difícil ver algo positivo agora."
- Xinhua
Recuperação na Bundesliga lidera a pauta
A equipe da Saxônia precisa deixar rapidamente para trás seu calvário na Itália e se concentrar nas questões domésticas, começando com uma viagem para enfrentar o Hamburger SV neste fim de semana. Demichelis tem a tarefa urgente de ajustar seu sistema defensivo antes de receber o gigante holandês PSV Eindhoven na segunda rodada da Champions League, em 13 de outubro.
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